Mladík z dobré rodiny se k práci neměl. Jeho krutý zločin prozradily stíny na zdi

Přerov nad Labem byste našli v nymburském okrese, jen asi třicet kilometrů východně od Prahy. Názvy města se v historii různě měnily: Prerow, Alt Prerau, Prerow an der Elbe. Osídlení obce je prastaré a archeologické nálezy pocházejí z doby před více než 7000 lety. První písemná zmínka o Přerovu je stará více než 1000 let, roku 993 jej totiž pražský biskup Vojtěch daroval benediktinskému klášteru v Břevnově. Leč my dnes do tak vzdálené historie nepůjdeme, náš pochmurný příběh se odehrává v době první republiky, v čase velké hospodářské krize roku 1932.

Četníci se ze všech sil pokoušeli zabránit nejhoršímu, ale vypadalo to, že vrah bude davem zlynčován přímo před jejich očima.