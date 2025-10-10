Jiří Hynek

Jiří Hynek je šéf Asociace zbrojního průmyslu. Založil politickou stranu Realisté a ve sněmovních volbách 2017 vedl její kandidátku v Ústeckém kraji. Strana ale ve volbách neuspěla a poslancem se nestal. V lednu 2018 kandidoval ve druhé přímé prezidentské volbě, skončil sedmý. V říjnu 2018 pak neúspěšně kandidoval do Senátu.
Pro svou kandidaturu získal podporu 29 poslanců. V prvním kole prezidentské volby získal 1, 23 % hlasů a nepostoupil do druhého kola.

Ve volbách do Senátu 2018 kandidoval za Realisty v obvodu Chrudim, nepostoupil ale do druhého kola.

Jiří Hynek vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Začínal jako vývojový pracovník v Tesle Kolín, je spoluzakladatelem softwarové společnosti, působil ve vedení společností Karlovarský porcelán, Praga, státního podniku VOP-026 Šternberk či Správy základních registrů.

Od roku 2011 je výkonným ředitelem a prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky.

Je také členem české Mensy, která sdružuje lidi s IQ vyšším než 130. A vede poradní skupinu NATO pro otázky spolupráce s obranně-bezpečnostním průmyslem členských zemí.c

Jiří Hynek je podruhé ženatý, má čtyři děti.

