Pro svou kandidaturu získal podporu 29 poslanců. V prvním kole prezidentské volby získal 1, 23 % hlasů a nepostoupil do druhého kola.
Ve volbách do Senátu 2018 kandidoval za Realisty v obvodu Chrudim, nepostoupil ale do druhého kola.
Jiří Hynek vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Začínal jako vývojový pracovník v Tesle Kolín, je spoluzakladatelem softwarové společnosti, působil ve vedení společností Karlovarský porcelán, Praga, státního podniku VOP-026 Šternberk či Správy základních registrů.
Od roku 2011 je výkonným ředitelem a prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky.
Je také členem české Mensy, která sdružuje lidi s IQ vyšším než 130. A vede poradní skupinu NATO pro otázky spolupráce s obranně-bezpečnostním průmyslem členských zemí.c
Jiří Hynek je podruhé ženatý, má čtyři děti.