Pro řadu bank je zbrojní průmysl fuj, říká šéf Asociace zbrojařů Jiří Hynek

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Loňský rok skončil pro obranný průmysl exportně stejně úspěšně jako rok předchozí, čili vývozem v hodnotě kolem 30 miliard korun. Řada výrobců navíc investovala do zvýšení výrobních kapacit či modernizace stávajících technologií. „Přestože téměř dva roky podporujeme Ukrajinu, pořád je obranný průmysl vnímán nadnárodními bankami jako něco, co by nemělo být,“ upozorňuje Jiří Hynek, prezident Asociace obranného průmyslu.