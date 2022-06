Banky i EU se nás dřív štítily, válka na Ukrajině vše mění, říká šéf zbrojařů

Podle Jiřího Hynka Západ v předchozích letech fatálně zanedbal svou bezpečnost. „Je absurdní, když prezident Francie Macron řekne, že na Ukrajinu dodá šest houfnic a ještě intervenuje u výrobce, aby je vyrobil. Vždyť je to směšné, takhle si velká země hraje na lídra Evropy? Ukrajina potřebuje 1000 houfnic.“

„Žili jsme dlouho v míru, ignorovali jsme bezpečnostní rizika,“ myslí si Hynek. „Blahobyt nás dovedl k pocitu naprostého bezpečí, rozpočty armád se omezovaly, méně se cvičilo, méně se vyzbrojovalo. Říkalo se: až nastane krize, tak zbraně nakoupíme. Ale takhle rychle to v reálné praxi nejde. Na urychlenou výrobu vám budou chybět lidi a vstupní materiál. Evropa není soběstačná v materiálu ani v surovinách, musíme vše nakupovat.“

Zbraně byly považovány za toxické

Český zbrojařský průmysl teď podle Hynka jede na plné kapacity. „Některé firmy dokonce investují, staví další výrobní haly. Západ se ale vlastními, často absurdními pravidly střelil v minulosti do vlastní nohy.“

„Bohužel vedení Evropské unie, politici i banky považovali obranný průmysl za něco toxického. Jsme jako zbrojní segment v kategorii sociálně neudržitelného průmyslu, hned vedle tabákového průmyslu a hazardních her. Je to celé absurdní, protože obranný průmysl tvoří páteř vyzbrojování vlastních armád, a přesto nás tam evropští úředníci zařadili,“ argumentuje šéf zbrojařů.

A co to podle Hynka znamená? „Třeba chcete stavět novou výrobní halu, ale žádná banka vám na to nepůjčí peníze. Ani na rozšíření výroby. Jako by se nás štítili. Přitom jde o bezpečnost našich občanů. Zbrojní průmysl je prostě něco špatného. A najednou přišla válka na Ukrajině a všichni se diví, do jak absurdní situace jsme se dostali.“

Český obranný průmysl byl historicky zásadně závislý na dovozu výrobního materiálu z Ruska. Podle Hynka to už ale neplatí. „Dnes už ne, protože je embargo na dovoz materiálu z Ruska, a proto se potýkáme se zásobovacími problémy.“

„A já někdy nadsazuji, že abychom mohli Ukrajincům dodat zbraně, tak potřebujeme suroviny z Ruska. 90 procent hliníku se vozilo z Ruska, téměř veškerý titan pro leteckou výrobu se vozil z Ruska, a tak bych mohl pokračovat,“ tvrdí Hynek.

„Já neumím říct, že to, co dnes koupíme na světovém trhu, nemá původ z Ruska. To nikdo neví, prostě to nikdo nepozná, ale určitě to kupujeme podstatně dráž. Jenom třeba cena oceli od začátku roku stoupla čtyřnásobně. Výroba se tak extrémně prodražuje, dodavatelé si mohou říct v podstatě jakoukoliv cenu,“ vysvětluje Hynek.

Ukrajina má zatím peněz dost

Ukrajina má podle Jiřího Hynka prozatím dost zdrojů na to, aby si pořizovala zbraně ze Západu. Nakupuje zbraně i z peněz, které vybrali dobrovolníci v rámci solidárních sbírek. „I v České republice občané vybrali zhruba miliardu korun. A za všechny tyto peníze už se podle mých informací nakoupila technika, která byla dodána na Ukrajinu.“

Podle prezidenta zbrojařské asociace však neputují z Česka na Ukrajinu pouze klasické zbraně, ale třeba i materiály na výstavbu ubytoven pro uprchlíky. „Dodali jsme například jednoduché montované domky z kontejnerů. Ale vedle zbraní je to i zdravotnické vybavení, vybavujeme mobilní záchranářské jednotky a v poslední době dodáváme také nákladní automobily, protože na Ukrajině vázne logistika. Takže bychom tam chtěli dodat například ještě větší množství tater.“

„Zpočátku jsme dodávali hlavně techniku, která byla vyrobena pro jiné zákazníky, například z Afriky nebo Asie. S nimi jsme se domluvili, že nám s dodávkami počkají, za což bych jim rád poděkoval,“ vzpomíná zbrojař.

„Byla to hlavně technika původně sovětské provenience, tedy bojová vozidla pěchoty, tanky, houfnice a raketomety. Důvod byl jednoduchý: Ukrajinci s touto technikou umějí zacházet. Nemůžeme jim dodávat něco, co se budou učit ovládat za pochodu. Zvládnout takto složitou techniku, to není otázka dnů, ale měsíců,“ upozorňuje Hynek.

„Teď už je spektrum dodávek mnohem širší,“ dodává šéf zbrojařské asociace. „Soustředíme se teď hodně na opravárenskou techniku, protože ruské útoky směřovaly především na infrastrukturu. A my jsme jim schopni poškozenou techniku pomoci opravovat, sehnat i náhradní díly. No a směřují tam také ruční palné zbraně, munice, a nyní nabízíme i radarovou techniku, pasivní systémy.“

Výhled konfliktu očima zbrojaře?

„Momentálně totiž Ukrajinci musejí eliminovat obrovskou převahu, kterou mají Rusové ze vzduchu a která jim znemožňuje, aby v opotřebovávací válce ochránili životy svých lidí. Co se tam dneska děje, to je opravdu hodně zničující,“ míní Hynek.

„Denně tam umírají stovky ukrajinských vojáků. Násobky jsou zraněných. A to nejsou jen nějaké čisté průstřely, ale kvůli použití dělostřelecké munice jsou to mnohdy devastující zranění. Bude tam množství doživotně postižených. Je to opravdu něco hrozného. Ale bohužel Rusové pořád doplňují munici, pořád střílí, pořád mírně postupují,“ popisuje Hynek.

Ve výhledu dalšího vývoje konfliktu je proto opatrný. „Já bych si přál, aby to dopadlo nějakým pokud možno rychlým příměřím. Ale obávám se, že to tak nepůjde. Ty strany jsou tak znesvářené, že jedině nějaká silná světová osobnost by dokázala vyjednat příměří, navíc velmi křehké příměří.“

„Žádná válka v historii nedopadla dobře. Já osobně jsem optimista, který má hodně informací, takže jsem vlastně pesimista. Obávám se, že obě strany budou velmi vyčerpané, bude muset dojít k nějakému jednání,“ říká zbrojař. „Ale máme tady zdroj konfliktu na další desetiletí, bude to něco, jako je v tuto chvíli situace mezi Izraelem a Palestinou. Ta věc nemůže dopadnout lépe, těch křivd na obou stranách se stalo obrovské množství, takže tam ta nenávist bude na další dvě generace.“

Obranyschopnost české armády

A neztrácí česká armáda tím, že dodává své zbraně na Ukrajinou, svou vlastní bojeschopnost? „Nemyslím si,“ říká šéf zbrojařů. „To, co jsme dodali na Ukrajinu, nebylo vyrobeno pro armádu České republiky. V žádném případě jsme neohrozili bojeschopnost naší armády. Předpokládám, že i velení naší armády dávalo darem techniku, která nebyla potřebná pro bojové použití. Byly to uloženky, technika, která byla určena pro případ mobilizace.“

„Ale ruku na srdce, co bychom dnes byli schopni mobilizovat?“ ptá se Hynek. „Navíc když byla zrušena základní vojenská služba? Asi bychom mobilizovali důchodce. Bojeschopnost těmito dodávkami narušená není, ale musíme posílit vlastní obranný průmysl, a to maximálním způsobem, abychom se připravili třeba ještě na něco horšího, než probíhá dnes na Ukrajině.“

Komplikované jsou podle Hynka dodávky českých zbraní na Ukrajinu. „Musíte zajistit bezpečnou cestu, protože nikdy nevíte, kdo je kdo. Rusové mají množství špionů na ukrajinské straně, kteří sledují konvoje. Jsou schopni informovat ruskou stranu a nejhorší, co se může Ukrajincům stát, je, když se zbraně zničí již při přepravě.“

„Jedna naše členská firma se například rozhodla na vlastní náklady vyrobit věc, která je velmi jednoduchá: jsou to takové ostny, které umí propíchat pneumatiky i velkým obrněným transportérům,“ vzpomíná šéf zbrojařů. „Vyrobili to, domluvili se s ukrajinskou stranou a pak výrobek převáželi na Ukrajinu.“

„Ředitel firmy dostával informace, kde se má s kým potkat, ale nevěděl cíl své cesty, ani v kolik hodin se bude předávka odehrávat. Vše je nutné maximálně utajit, aby se nestalo, že ho někde někdo přepadne nebo v horším případě, že ho trefí nějaká raketa. Vše naštěstí dopadlo dobře. Ale bohužel byly i případy, že některá česká technika byla zničena již při přepravě,“ uzavírá Hynek.

Vyrábíme u nás vysoce sofistikovanou techniku, která je srovnatelná se světovými výrobci? Stíhají čeští výrobci dostatečně nasytit poptávku po českých zbraních? A které zbraně se ukázaly jako nejefektnější pro druh války, který probíhá na Ukrajině? I na to odpovídal Jiří Hynek v Rozstřelu.