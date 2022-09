Primátorova obhajoba, nový vítr, Dozimetr. Volby ve Zlíně jsou plné otazníků

MF DNES vybrala šest klíčových otázek, na něž víkendové volby přinesou odpovědi.

1. Obhájí nejmladší primátor v dějinách Zlína?

Primátorovi Jiřímu Korcovi z ANO se může podařit to, co jeho předchůdci Miroslavu Adámkovi ze STAN: vládnout ve Zlíně druhé volební období za sebou, což před nimi v novodobých dějinách města nikdo nedokázal. Pro šestatřicetiletého politika, jehož před čtyřmi lety téměř nikdo neznal, by to znamenalo úspěch, který by mu už nikdo neodpáral. „Chceme vyhrát. Odvedli jsme na radnici kus práce,“ prohlašuje Korec, který je lídrem ANO.

2. Dokáže se Goláň vyšvihnout i do čela města?

Politická kariéra Tomáše Goláně strmě stoupá. V roce 2018 se stal v doplňujících volbách senátorem za Zlín, o dva roky později post obhájil. Pak vstoupil do ODS a byl navržen i na místopředsedu strany. Teď je lídrem ODS ve Zlíně. Sebevědomý politik, jemuž někteří konkurenti vyčítají snahu kumulovat funkce, neskrývá touhu vyhrát. Pro ODS by to znamenalo oprášení zašlé zlínské slávy. Irena Ondrová byla primátorkou za ODS v letech 2006 až 2010.

„I kdybych se nestal primátorem, klidně budu pracovat jako náměstek nebo radní. Mám obrovskou chuť podílet se na zlepšení života ve Zlíně,“ slibuje Goláň.

3. Jak moc hnutí STAN doplatí na kauzu Redl?

Velké ambice mělo ještě před pár měsíci také hnutí STAN, ovšem plány na opětovné ovládnutí radnice mu výrazně nabourala kauza Dozimetr. Korupční aféra kolem pražského dopravního podniku, do níž byl zapletený zlínský podnikatel Michal Redl, jenž byl i komplicem zločince Radomíra Krejčíře a má k hnutí blízko. Ačkoli jednička kandidátky STAN ve Zlíně a současná náměstkyně primátora Kateřina Francová vytrvale opakuje, že Redl vliv na řízení města neměl a nemá, voliči tomu nemusejí věřit. Sama tvrdí, že se s Redlem dvacet let neviděla.

„Zmíněná kauza STAN poznamenala. Odmítáme ale přijmout veřejně rozšířenou rétoriku, že kdokoli se znal s Michalem Redlem, je automaticky gauner,“ řekla Francová.

4. Dostane se Vančura na druhý pokus do vedení města?

Už před čtyřmi lety chtěl obsadit pozice ve vedení Zlína, dokonce o nich po volbách jednal. Nakonec ale Čestmír Vančura odvedl hnutí Zlín 21 do opozice. Teď učiní jako jeho lídr druhý a dost možná i poslední pokus o to, aby začal řídit Zlín podle svého gusta. Muž, který uspěl jako podnikatel i prezident dětského filmového festivalu, chce voliče přesvědčit nabitou kandidátkou, kterou jim podle něho mohou jiné strany ve Zlíně jen závidět.

„Jestli nebude využitá, je to jen plýtvání potenciálem,“ míní Vančura. „Pokud ne letos, za další čtyři roky budou lidé hledat alternativu s ještě mnohem větší naléhavostí než dnes,“ odhaduje.

5. Bude zlínská levice strádat další čtyři roky?

Nad levicí se smráká. Komunisté kandidátku nepostavili s tím, že Zlín je prý příliš pravicový a sociální demokraté se „schovali“ mezi nezávislé na kandidátce Zlín sobě. I kdyby uskupení uspělo, první sociální demokrat je až na sedmém místě. Cesta do zastupitelstva, kde KSČM i ČSSD poslední čtyři roky scházejí, tak bude více než těžká.

„Komu je blízká sociální demokracie a její ideály solidarity a sociální spravedlnosti, tak volí Zlín sobě,“ tvrdí předseda zlínské okresní ČSSD Josef Říha.

6. Bude mít SPD šanci na první účast v koalici?

Na komunální volby bude mít vliv i celostátní a celosvětová situace. Podpora vlády Petra Fialy klesla, naopak posilují opoziční strany, mezi něž patří kromě ANO také SPD. Jejím lídrem ve Zlíně je opoziční zastupitel Pavel Sekula.

Limitem hnutí ovšem je, že se vůči němu jiné strany vymezují. Vstup do koalice by tak pro něj byl i přes případný dobrý volební výsledek složitý.

„Je pravda, že i bez našeho přičinění máme vyšší volební potenciál, než jsme měli před čtyřmi lety. Chceme ale věřit, že nás lidé také sledují a vědí, jaké kroky děláme,“ doufá Sekula.