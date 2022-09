Kauza Redl se vedení Zlína netýká, říká lídryně Starostů a nezávislých

1. Jak vidíte podporu pro hokejový klub ve Zlíně: měla by se zvýšit, snížit, nebo ponechat ve stávající výši?

Jsem pro zachování podpory mládeže, podporujeme tak všechny sporty. Snažíme se také podporovat všechny profesionální sporty, o které je divácký zájem. Nemyslím si ale, že by měla podpora hokeje zůstat ve stejné výši. Snížení bychom museli vyhodnotit, aby to bylo spravedlivé pro všechny sporty.

2. Má se Zlín pustit do projektu tunelu pod centrem města?

Pokud to nebude platit město, tak určitě. Město na to nebude mít peníze. Když by do toho šel stát, případně i kraj, zklidnila by se doprava v centru. To by mělo smysl.

3. Jakou investici upřednostnit i za cenu, že by ji město mělo platit jen ze svých peněz: přestavbu náměstí Míru, opravu Velkého kina, či rekonstrukci zimního stadionu?

Náměstí Míru, protože slouží pro všechny lidi, bude tam podzemní parkování, multifunkční pódium pro kulturní akce nebo kavárna. Bylo by to pro lidi přínosné.

4. Souhlasíte s plánovanou změnou územního plánu v průmyslovém areálu Rybníky, kde má vzniknout území pro bytovou výstavbu, s čímž nesouhlasí tamější podnikatelé a považují to za likvidaci jejich činnosti?

Není to tam úplně šťastné. Chtěla bych, abychom měli další odborné posudky, které by nám řekly, jestli je to v této lokalitě průchozí, nebo ne. Zatím ale nemám jasný názor, počkám si na další podklady, které řeknou, co by to v dané lokalitě mohlo způsobit.