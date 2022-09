Spolupracujme s univerzitou a postavme ve Zlíně kampus, navrhuje lídr ODS

Dotazník pro lídra 1. Jak vidíte podporu pro hokejový klub ve Zlíně: měla by se zvýšit, snížit, nebo ponechat ve stávající výši?

Měla by se změnit, město nemůže z veřejných prostředků podporovat profesionální sport. Ideální by bylo, kdyby se podařilo zbavit podílu, který město v hokejovém klubu vlastní. Podporovat by mělo primárně mládež, a to ve všech sportech, ne jen v hokeji. 2. Má se Zlín pustit do projektu tunelu pod centrem města?

Určitě ne, je to příliš drahá investice, která řeší pouze krátký úsek ve středu města od Myslivny k mrakodrapu. Doprava ve Zlíně potřebuje vyřešit zejména obchvat Zálešné, Prštenskou příčku a pokračování dálnice D49 od Fryštáku směrem na Slovensko. 3. Jakou investici upřednostnit i za cenu, kdyby ji město mělo platit jen ze svých peněz: přestavbu náměstí Míru, opravu Velkého kina, či rekonstrukci zimního stadionu?

Velké kino by se mělo vrátit do původní podoby, nepotřebujeme z něj dělat megalomanský projekt. Musí být funkční, je součástí zlínské architektury, historie a baťovského dědictví. Téměř na stejnou úroveň z hlediska priorit řadím opravu zimního stadionu, kde by se mohly konat i velké kulturní akce. Poté může následovat oprava náměstí Míru a jeho okolí. 4. Souhlasíte s městem plánovanou změnou územního plánu v průmyslovém areálu Rybníky, kde má vzniknout území pro bytovou výstavbu, s čímž nesouhlasí tamější podnikatelé a považují to za postupnou likvidaci jejich činnosti?

Zásadně s tím nesouhlasím. Podnikatelů je tady méně a méně, a my jim ještě budeme takto házet klacky pod nohy? Bytová otázka se má řešit jinak, například vznikem studentského kampusu a podporou družstevního bydlení.