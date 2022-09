Krajští politici chtějí posbírat hlasy také v komunálních volbách

Radim Holiš tvrdí, že do vedení radnice jít nechce. Na 7. místě kandidátní listiny je podle svých slov proto, že právě tolik zastupitelů má v Rožnově jeho hnutí.

„Chtěl jsem tím říct, že si minimálně sedm zastupitelů zasloužíme. Zájem o pozici zastupitele mám, protože mi město pomohlo k funkci hejtmana a dlužím mu to. Vylučuji ale moji účast v radě,“ naznačil Holiš.

Při loňských sněmovních volbách získal ve Zlínském kraji tolik preferenčních hlasů, že se z posledního místa kandidátky ANO posunul na druhé. Nakonec se postu poslance vzdal s tím, že se chce věnovat práci pro kraj.

Náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel je stejně jako před čtyřmi lety lídrem kandidátky ANO v Holešově, kde je zastupitelem. Starostou se ale stát nechce, i kdyby hnutí ve volbách uspělo.

„Možnost, že bych byl starostou, se vyloučit nedá, ale není moc pravděpodobná,“ nastínil Doležel. „Jsem náměstek hejtmana pro dopravu, který má odpovědnost významně vyšší než starosta středně velkého městečka. Obě funkce by se nedaly časově skloubit, musel bych se rozhodnout pro jednu z nich,“ doplnil s tím, že volba by padla na pozici v krajské radě.

„Dohoda byla taková, že povedu kandidátku a ostatní budeme řešit po volbách. Z první pětky naší kandidátky může být starostou kdokoliv,“ řekl Doležel.

Krajský radní Zbyněk Fojtíček, který má v kompetenci investice a dotace, je jedničkou ODS v Bystřičce, kde je starostou od roku 2002. Svůj post by chtěl obhájit, i když je ve vedení kraje. „Jdu do voleb s tímto cílem, obě funkce je možné skloubit,“ řekl Fojtíček, který je uvolněným radním a neuvolněným starostou.

Piráti nechtějí „sedět na dvou židlích“

Vysoko jsou na kandidátce ve Zlíně také zástupci Pirátů: krajská radní pro školství a kulturu Zuzana Fišerová je dvojka, trojkou je radní Jiří Jaroš, který se na kraji stará o digitalizaci, mládež a sport. Ten je navíc i neuvolněným radním ve Zlíně. Oba tvrdí, že o uvolněnou funkci na městě zájem nemají.

„Mohu vyloučit, že by zástupci Pirátů byli v uvolněných funkcích na dvou židlích – na kraji a ve Zlíně,“ prohlásila Fišerová. „Cílem Pirátů je získat co největší počet mandátů. Teprve pak se rozběhnou povolební jednání, která následně schvaluje celé místní sdružení Pirátů. Proto je předčasné uvažovat o jednotlivých pozicích,“ zmínila.

„Chci být jen městský zastupitel a věnovat se na sto procent práci na kraji, kde v současnosti v oblasti digitalizace máme projekty za půl miliardy korun a zároveň pracujeme na další podpoře sportu a akademii,“ poznamenal Jaroš.

Podle něho má propojení města s krajem prostřednictvím politiků význam. „Nedávno se podařilo prosadit podporu z kraje na projekty ve Zlíně za 80 milionů. Díky tomu se financuje například tržiště Pod Kaštany, kruhová křižovatka na Kocandě nebo chodník ke hřbitovu na Mladcové, kde na něj čekají 20 let,“ upřesnil Jaroš.

Další zástupkyně Pirátů, náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, je třináctkou v Kroměříži. Její podpora je symbolická a nehodlá se stát ani městskou zastupitelkou. „Chci se maximálně věnovat kraji,“ konstatovala Ančincová, která se na kraji stará o životní prostředí, zemědělství a venkov, sociální oblast i neziskový sektor.

Spojení města s krajem má význam

V tomtéž městě je náměstkyně hejtmana přes zdravotnictví Olga Sehnalová na poslední 27. pozici kandidátky ČSSD. Současně v kroměřížském senátním obvodu kandiduje i do Senátu ve volbách, jejichž první kolo se odehraje s těmi komunálními. Na dotazy MF DNES ke svým kandidaturám nereagovala.

Na 7. místě zlínské kandidátky ODS je náměstek hejtmana Lubomír Traub, který má na kraji v kompetenci strategický rozvoj, územní plánování a cestovní ruch. Také on hovoří o výhodnosti propojení města a kraje.

„Myslím si, že dlouhodobě chybí koordinace a synergie mezi vedením města a kraje. To bych chtěl změnit. A to je hlavní důvod pro mou kandidaturu,“ uvedl Traub, který vidí svoji roli v pozici řadového zastupitele.

Ekonomický náměstek hejtmana David Vychytil z ANO, který je na 8. místě ve Zlíně, argumentuje podobně. V současnosti je městským zastupitelem, kterým by rád i zůstal. „Řešíme velké projekty, jako je třeba krajská nemocnice, kde to bez spolupráce mezi krajem a městem nejde. Ambici, že bych šel do městské rady, nebo rovnou na uvolněnou pozici, však nemám,“ dodal.