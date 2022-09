Sociální demokraté se zapsali na různé kandidátky, značka ČSSD netáhne

Za kdysi mocnou vládní stranu jako by se její členové dnes styděli. Symbolicky to dokazuje její předseda Michal Šmarda, který bude obhajovat křeslo starosty v Novém Městě na Moravě, ale za sdružení Lepší Nové Město. Nikoli v barvách ČSSD.

Podobný přístup zvolili i jinde. Ve Vsetíně jsou sociální demokraté na kandidátce PRO-pořádek-rozvoj-odpovědnost Vsetín.

„Oslovili jsme odborníky z různých směrů, které zajímá práce ve městě a nechtějí být ztotožňováni s nějakou stranou. Já jsem sice členem ČSSD, ale chci být v komunální politice nezávislým,“ nastínil lídr kandidátky a bývalý poslanec za ČSSD Petr Kořenek.

Přiznal, že si nerozumí s některými členy strany, ale nechce ji opustit a vstoupit do jiné. „Převlékání kabátů není můj styl,“ poznamenal Kořenek. Také sama ČSSD by si podle něho měla vyřešit svoji minulost a naplánovat budoucnost. „Strana si musí říct, kam patří,“ míní Kořenek. „Neví, co je ani kam jde.“

V Uherském Brodě vznikla kandidátka Vstřícnost, slušnost, komunikace, na níž jsou zástupci Trikolory, ČSSD i bezpartijní. Sociální demokracie má lídra – bývalého náměstka hejtmana Ladislava Kryštofa.

„V komunální politice to není o levici či pravici, ale o slušných lidech a třeba těch, kteří jsou prospěcháři,“ poznamenal Kryštof. „Nechtěli jsme tříštit sílu a umožnili jsme lidem, aby nás mohli takto zvolit.“

Jestli by samostatná kandidátka strany měla větší, nebo naopak menší šanci na úspěch, si netroufá odhadnout. „Nepřemýšleli jsme o tom,“ tvrdí Kryštof.

„Pro někoho tímto řešením můžeme získat, pro někoho ztratit. Těžko říci, jaký to bude mít vliv. Ale lidé v komunálních volbách budou volit podle toho, co kdo pro město udělal,“ podotkl Kořenek. „Stranu jsem nikdy nepoužíval jako výtah k moci,“ doplnil.

Ve Zlíně chce ČSSD zpět do zastupitelstva

Už před časem MF DNES psala o tom, že ve Zlíně je více než dvacet sociálních demokratů na kandidátce uskupení Zlín sobě, kterou vede sociolog a dlouholetý ředitel zlínské SOS linky Pavel Bráblík.

„Kandidátka Zlín sobě nabízí občanům pestrý mix zkušených i nových tváří a dohromady tvoří skvělý tým pracovitých odborníků,“ prohlásil Bráblík. První sociální demokrat je až na 7. místě kandidátky. ČSSD ve Zlíně po posledních volbách poprvé vypadla z městského zastupitelstva a chtěla se tam co nejdříve vrátit.

„Mnozí sociální demokraté toto uskupení svou účastí na kandidátce podpořili a dali tak najevo, že dávají přednost službě lidem,“ zmínil předseda zlínské okresní ČSSD Josef Říha, který je i starostou Hvozdné. „Komu je blízká sociální demokracie a její ideály solidarity a sociální spravedlnosti, tak volí Zlín sobě.“

Říha bude letos na podzim post starosty obhajovat, ovšem ani on ne pod hlavičkou ČSSD, ale stejně jako už před čtyřmi lety za uskupení Společně za spokojené žití v obci a další rozvoj Hvozdné.

V Hulíně jde zase do voleb kandidátka Koalice pro lepší Hulín, na níž jsou zástupci KSČM, ČSSD i bezpartijní. Lídra získali komunisté. V Brumově-Bylnici i ve Valašských Kloboukách mají sociální demokraté na kandidátce jiného uskupení jednoho člena. V Želechovicích je dvojkou kandidátky Obec pro všechny generace bývalá poslankyně za ČSSD Alena Gajdůšková.

Strana potřebuje generační obměnu

Sociální demokraté si ale nemyslí, že když název strany potlačí, tak jí uškodí. „V posledních parlamentních volbách kandidovala koalice Spolu a nikdo se neptal, jestli je to ústup ODS, lidovců nebo TOP 09. Prostě to byl jiný způsob kandidatury,“ myslí si Kryštof.

Sociální demokraté si mohli v každém městě a obci zvolit svůj vlastní přístup. „Někde teď vidí, že je dobré jít touto cestou. Možná někde měli už v minulosti averzi na značku ČSSD, protože strana, která je ve vládě, v krajských a komunálních volbách většinou neuspěje,“ zamýšlí se krajský předseda ČSSD a místostarosta Bystřice pod Hostýnem Jiří Ott.

Nedomnívá se ale, že by to byl znak postupného zániku tradiční strany. „Určitě to není fatální, strana ale není v dobré politické kondici. Musí projít vnitřní obrodou a musí také dojít ke generační obměně,“ přemítá Ott.

Sociální demokraté neuspěli v loňských poslaneckých volbách. Ott však věří, že se do Sněmovny po dalších volbách vrátí, jako se to podařilo dříve lidovcům.