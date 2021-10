Strany na pracující voliče moc necílí. Podle politologa jsou témata vyčpělá

Redakce iDNES.cz prostudovala volební programy a v posledním díle předvolební série článků přináší body, ve kterých strany cílí na voliče v produktivním věku. Tedy na ty, kteří aktivně pracují. Strany se shodují především v nezvyšování věku odchodu do důchodu. Jiné chtějí přilákat voliče vyšší minimální mzdou či zkráceným pracovním týdnem.

„Nesnaží se. Zjistily, že programy málokdy čtou i jejich vlastní straničtí představitelé a jejich členové, natož voliči,“ řekl šéf odborářů Josef Středula na dotaz, zda se podle něj strany snaží cílit na voliče z řad zaměstnanců.

„Proto vypadá kampaň tak, jak vypadá. Kampaň je jen o heslech, nikoliv o programech. Aby se dosáhlo nějakého programového cíle, tak by diskuze musely vypadat úplně jinak, mnohem hlubší, mnohem systémovější a mnohem více o budoucnosti, nikoliv o nějakých marketingových heslech,“ dodal.

Ano důchodu, ne růstu daní

Redakce iDNES.cz oslovila i skupinu, na kterou právě strany či hnutí cílí sliby o vyšší mzdě či kratší pracovní době. Oslovení lidé se shodují, že větší mzdy by brali všemi deseti.

„Vyšší mzdu bych brala, ale nevím, jestli můj zaměstnavatel bude řešit, co chce nějaký politik. Pokud jde o to, co mi chybí v programu. Tak asi třeba u SPD nebo KSČM, které chtějí vystoupit z EU, jaké mají další plány se zemí. Všude jen každý křičí EU ano nebo EU ne, ale nikdo neřekne, co skutečně nastane, když vystoupíme. Podívejte se do Anglie, jsou bez benzínu,“ uvedla dvaačtyřicetiletá Kristýna na pražském nádraží, která pracuje ve skladu.



S ní souzní i její kamarádka Hana, se kterou je zrovna na cestě do práce. „K volbám asi nepůjdu. Nevím, koho bych volila. Ale jinak bych řekla to samé. Mám trochu pocit, že nikdo neví, co bude po volbách u těch nových složených stran. A co mi chybí v programu? Já nevím, strany teď slibují skoro všechno, co člověka trápí,“ dodala Hanka.

Jedenatřicetiletý Tomáš zase řekl, že programy stran „spíše jen projel“. „Já budu volit tak, aby tam znovu nebyl (předseda hnutí ANO Andrej) Babiš. Asi jdu spíše vylučovací metodou,“ řekl na dotaz redakce s tím, že důležité pro něj je, aby strana byla prozápadní a demokratická. „Nechtěl bych, aby se zvyšovaly daně. A abych jednou měl důchod, ale to je asi spíš bláhová představa, obávám se,“ zasmál se.

Politolog: Strany toho příliš nenabízí

Politolog Jan Kubáček pro iDNES.cz řekl, že české strany a hnutí příliš se na voliče v produktivním nezaměřují. „Když to porovnáte například s německými, rakouskými nebo polskými stranami, tak jednoznačně cílí málo. U nás se dominantní pozornost vydává skutečně směrem k seniorům. Je to dáno i tím, že jsou dnes prostě důchodci nejpočetnější skupinou a hlavně disciplinovaně chodí k volbám ve vysokém počtu. Což ovšem v ostatních věkových skupinách neplatí a rozdíl je poměrně dramatický v jejich neprospěch,“ řekl Kubáček.

Podle něj strany toho nenabízí pro dané voliče tolik, kolik by odpovídalo jejich počtu v Česku. „Relativně v malém množství o trochu více nabízí této skupině koalice Pirátů a STAN, sekundují jim ODS s ČSSD,“ podotkl politolog.



Například právě ČSSD slibuje voličům, že nejpozději do ledna 2025 omezí pracovní dobu na 35 hodin týdně, a to bez krácení mzdy. „Cílem sociální demokracie je zavést nejpozději do roku 2030 čtyřdenní pracovní týden,“ stojí dále v programu. Cestou zkrácené pracovní doby na 35 hodin týdně při stejné mzdě, chce jít i KSČM.

Politolog Kubáček má však za to, že už na voliče sliby o zkrácení pracovní doby či vyšší mzdě nefungují. „Téma už je vyčpělé, protože už je tolikrát opakováno a politici pro něj nic neudělali. Mnozí již tomu nevěnují pozornost, protože to už slyšeli před čtyřmi lety. Někteří to dokonce slyšeli ve volebních programech před osmi lety,“ vysvětlil politolog.



Institut pro náhradní volna za státní svátky

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Tomáše Prouzy však stát nemá rozhodovat o tom, jestli lidé pracují 35 nebo 40 hodin. Prouza zároveň zdůraznil, že to má být na dohodě mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.

„Jsou lidé, kterým vyhovují zkrácené úvazky, jiní by si rádi vydělali více. Ten nápad je ale v současné době nebezpečný, protože lidí je v Česku zoufalý nedostatek a jakékoliv omezení pracovní doby by znamenalo, že by české firmy musely odmítat zakázky a ztrácely by trhy,“ vysvětil dále Prouza.

„V době pomalého restartu ekonomiky není hloupějšího návrhu než firmám sebrat šanci opět po pandemii fungovat,“ dodal.



Předseda Českomoravská konfederace odborových svazů Josef Středula vnímá návrh pozitivněji, i on má ale výhrady. „Vzhledem k tomu, že to už některé země zavedly, tak to obecně realistické je. Je to ale otázka z toho pohledu, že dnes nemáme ještě ani 37,5 hodiny. Šel bych postupnými kroky - zkrátit nejdříve na 37,5, to znamená každý den o půl hodiny, a pak to vyhodnotit,“ řekl.

Řada firem už podle něj takto funguje bez ztráty výdělku. Upozornil ale na problémy u firem s nepřetržitým pracovním režimem.

ČSSD slibuje zavedení institutu pro náhradní volna za státní svátky. Pokud by vyšel den státního svátku na víkend, pracovní volno zaměstnancům připadne podle slibu sociálních demokratů na nejbližší pracovní den. Strana rovněž chce, aby měl každý zaměstnanec právo na pětitýdenní dovolenou.



Stejně jako ČSSD i většina dalších stran slibuje, že nebude zvyšovat věk odchodu do důchodu. „Říkáme NE zvyšování věku odchodu do důchodu,“ uvádí v programu i Přísaha.

Strany či hnutí chtějí přilákat voliče v produktivním věku na vyšší mzdu či kratší pracovní dobu.

Volební program hnutí ANO slibuje, že nastaví předvídatelný systém zvyšování minimální a zaručené mzdy. Sliby ohledně mzdy nabízí i KSČM. „Za poctivou práci evropskou mzdu - zvýšení minimální mzdy alespoň na 20 tisíc korun,“ strojí v programu KSČM.



Zvyšování minimální mzdy = rozsudek smrti

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Prouza uvedl, že s ohledem na pomalé oživování ekonomiky by byla takto nesmyslná minimální mzda rozsudkem smrti pro řadu českých firem, které fungují jako subdodavatelé zejména pro autoprůmysl.

„Česko je úspěšné díky dobrému vyvážení šikovnosti našich lidí a rozumných platů. Pokud si tuto rovnováhu zničíme, české firmy přestanou být schopny dodávat za rozumné ceny a o zakázky přijdou,“ doplnil Prouza.

Podle jeho slov v současné době ekonomických problémů je rozumné minimální mzdu navyšovat o inflaci, zbytek ať je o jednání firem a odborů podle konkrétní situace v každé firmě.



„Nová vláda by měla konečně zavést automatické navyšování minimální mzdy podle inflace, abychom se vyhnuli těmto nesmyslným politickým návrhům mimo ekonomickou realitu,“ dodal Prouza.

Šéf odborářů Středula naopak míní, že jde o realistickou hodnotu. „To ale usuzuji od hodnoty, nikoli od toho, zda to je realistické v české kotlině z pohledu vlády, protože ta určuje výši minimální mzdy. To mohou být dvě rozdílné věci,“ řekl.



Česko již podle něj takovou výši minimální mzdy již mít mohlo, srovnáme-li hospodářství třeba s Polskem či Slovenskem. „Pokud se tou cestou vydáme, tak se konečně odkloníme od levné práce ke kvalifikačně odlišnému typu ekonomiky. Jde také o to, jestli minimální mzda bude někdy vyšší než jsou životní náklady. Zatím je to tak, že česká minimální mzda je pod hranicí příjmové chudoby pro jednotlivce, což je špatně,“ upozornil.

Hnutí SPD považuje ve svém volebním programu za klíčový nástroj politiky zaměstnanosti podporu regionálních firem. Rovněž chce sjednotit výši a délku vyplácení podpory v nezaměstnanosti pro všechny věkové kategorie nezaměstnaných.

„Současná pravidla diskriminují krátkodobě nezaměstnané rodiče do padesáti let věku, protože jim je podpora v nezaměstnanosti vyplácena výrazně kratší dobu (až o půl roku), než starším nezaměstnaným, přestože pečují o nezaopatřené děti,“ stojí v programu SPD.

Dále strana slibuje omezení agenturního zaměstnávání. Zasadit se chce také o konec „pracující chudoby“. Jak toho chce docílit, neuvádí.

Koalice SPOLU voličům slibuje, že nastaví „jasná pravidla pro odchod do důchodu u fyzicky náročných profesí“. „Ostatním postupně stanovíme novou věkovou hranici,“ uvedla ve svém programu koalice bez dalšího vysvětlení.

„Naši politiku budeme vždy stavět na principu nízkého zdanění práce, které urychlí dohánění západních mezd,“ uvedla dále koalice. Kromě toho slíbila zaměstnancům i snazší dojíždění za prací.



Koalice Pirátů a Starostů se zase chce zaměřit na lidi, kterým se dnes nevyplatí legálně pracovat. „Jde například o lidi v exekucích, ženy či muže na rodičovské nebo s malými dětmi a důchodce, kteří mají zájem si ještě přivydělat,“ stojí v programu.

Chtějí proto měnit nastavení slev na dani, výši sociálních odvodů u seniorů a další. Usnadnit chtějí také uzavírání kratších pracovních úvazků, zajistit pružné uspořádání práce pro zaměstnané rodiče a neformální pečující. „Úpravou pracovní doby a nárokem na práci z domova,“ vyjmenovala dále koalice.

