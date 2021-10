Senioři rozhodují volby. Přilákat je mají hlavně vyšší důchody a levné jízdné

Většina stran či hnutí právě starším voličům slibuje vyšší důchody, zajištěné bydlení v domovech pro seniory či zlevněné jízdné. Jiné strany jdou trochu jinou cestou a seniorům například nabízí doručení léků na předpis domů.

Zda jsou to pro voliče lákavá témata, zjišťovala redakce iDNES.cz, která několik seniorů oslovila. Ti se shodují, že z jejich pohledu jsou problémem skutečně bydlení a důchody.

„Vezměte si, že celý život pracujete, ale v důchodu nemáte z čeho zaplatit nájem. Lituji lidi, co bydlí někde ve velkém městě a nejsou ve svém. Věřím, že někteří těžko s důchodem měsíčně vyjdou. V programu mi chybí, kde na zvyšování důchodů stát vezme peníze, které už teď nemá. To zatím nikdo pořádně neřekl,“ uvedla před malou prodejnou na Pardubicku pětasedmdesátiletá Anna.

Také devětašedesátiletá Bohumila říká, že klíčové jsou důchody. „Pro mě je důležité, kdo nám zvýší důchody. To ostatní je sice pěkné, ale mě už se to moc netýká,“ krčí rameny v reakci na dotaz, jestli v jejím rozhodování hrají roli třeba i kauzy stranických lídrů.



Senioři jako klíčová skupina voličů

Podle experta na politický marketing Karla Komínka jsou právě senioři skupinou, která rozhoduje volby. „Až třetina voličů, kteří přijdou k volbám, jsou senioři. Jednak pocházejí ze silných populačních ročníků a zároveň mají vysokou volební účast. Dříve byli senioři silou, která podporovala ČSSD a KSČM, dnes velká část seniorů volí ANO, a ČSSD se kvůli tomu dostala do komplikované situace,“ vysvětlil Komínek.

Pozvání do superdebaty iDNES.cz přijali premiér a lídr hnutí ANO Andrej Babiš, lídr koalice Pirátů a STAN Ivan Bartoš, lídr koalice SPOLU Petr Fiala, předseda KSČM Vojtěch Filip, šéf ČSSD Jan Hamáček, lídr SPD Tomio Okamura a předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta. (4. října 2021)

To potvrzuje i Lenka Desatová, předsedkyně Rady seniorů ČR. „Senioři tvoří poměrně velkou skupinu voličů, navíc jsou velmi zodpovědní. Jít k volbám považují za povinnost. Z toho hlediska jsou pro strany zajímaví, cílí na ně dlouhodobě. Jsme ale ze zkušeností z minula poměrně skeptičtí, je otázka, co se z volebních programů skutečně objeví v praxi,“ míní.



Hlavní téma? Důchody

Strany na seniory cílí především slibem o vyšších důchodech. Například hnutí ANO se ve svém programu zaručuje, že vyřeší finanční zdroje právě pro starobní důchody. „Budeme dál zvyšovat důchody, aby v roce 2025 byla průměrná penze 20 tisíc korun měsíčně,“ stojí ve volebním programu hnutí.

Stejně tak ČSSD slibuje seniorům vyšší penze. To chce rovněž do roku 2025, aby byl průměrný důchod 20 tisíc korun. „Zavedeme takzvané výchovné, tedy že stávající i budoucí důchodce oceníme 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě (nejvýše však tři),“ stojí v programu ČSSD.

Pro vyšší důchody je ve svém programu i KSČM. Slibuje zavedení institutu takzvaného minimálního důchodu nad úrovní životního minima s jeho postupným zvyšováním až na 10 tisíc měsíčně.



SPD zase chce minimální důchod ve výši minimální mzdy jako základní složku penze. Nad tu už by se podle strany měla výše důchodu určovat zásluhově, tedy na základě výše předchozích pracovních příjmů a doby odvádění důchodového pojištění.

Piráti a STAN pak chtějí garantovat zákonnou valorizaci důchodů, aby penze rostla spolu s ekonomikou. „Bude-li se ekonomice dařit, podpoříme další růst důchodů nad rámec zákonného zvyšování,“ uvádí strany. V praxi by to podle nich mělo znamenat, že v roce 2025 bude průměrný důchod dosahovat 18 až 19 tisíc korun.



Co strany nabízí pro... Seniory SPD Zvýhodnění práce při důchodu ČSSD Zkrácení doby pojištění pro důchod o 10 let Přísaha Lepší důchody pro ženy SPOLU Posílání části sociálních odvodů rodičům k důchodu Piráti a Starostové Doručení léků na předpis domů KSČM Jízdné zdarma či se slevou ANO Ombudsman pro seniory

Stejné důchody pro muže i ženy

Kromě toho chtějí strany ve výši důchodu zohlednit i počet vychovaných dětí, aby ženy nebyly v důchodovém systému znevýhodněné. „Do důchodu se budou promítat jak odvody, tak počet dětí. Bonus za vychované děti dostanou už dnešní důchodkyně,“ slibuje třeba koalice SPOLU.

Ta rovněž slibuje podpořit vztahy v rodině tím, že zavede dobrovolný společný vyměřovací základ manželů: „Každý dostane možnost platit 1 procentní bod svého důchodového pojištění přímo svým rodičům nebo prarodičům,“ slibuje dále.

Podobně chce prosadit stejné důchody pro muže i ženy Přísaha. „Je konečně potřeba napravit dlouhodobou nespravedlnost: Narovnat výši důchodů u žen za jejich často hůře placenou práci a léta mateřství a rovněž seniorů, kteří tvrdě pracovali, ale za nízkou mzdu,“ vysvětluje záměr blíže program hnutí.

„Pro mě je to velké zadostiučinění, protože to je ukázka toho, že komise pracovala dobře a že došla ke konsensuálním výsledkům,“ komentuje programy Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity a předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody.

Body v programech se totiž shodují z velké části právě s výstupem z komise. „Pevně věřím, že po volbách nebude tak složité věci schválit v poslanecké sněmovně. Když se podíváte do programů, tak základní koncepce, tedy rozdělení prvního pilíře na nultý a první pilíř, má jak SPOLU, tak Piráti a ČSSD,“ říká. Třeba hnutí ANO je však ve svých plánech jen vágní.



Nerudová však současně upozorňuje, že programy slibují zvyšování důchodů, už se ale ve většině případů nevěnují příjmové stránce systému. „Protože to v programech uvedeno není, obávám se, že opět hovoříme o dluhovém financování. Domnívám se, že za dané konstelace a toho, jak velký je státní dluh a kdy máme narazit na dluhovou brzdu, to je velmi nezodpovědné, když k tomu není příjmová strana,“ doplnila.



Seniorský ombudsman, více pracujících seniorů

Hnutí premiéra Andreje Babiše slibuje také zachování slev pro důchodce na dopravu nebo také přichází s příslibem, že jmenuje ombudsmana pro seniory. Na něj se podle programu budou moci starší lidé obracet se žádostmi o pomoc, stížnostmi, dotazy a který jim bude pomáhat ve složitých životních situacích.

Co vám strany nabízejí Redakce iDNES.cz prostudovala volební programy všech relevantních politických subjektů. V průběhu týdne předcházejícího volbám postupně vydáváme čtyři články cílené na čtyři cílové skupiny - mladé, rodiny s dětmi, zaměstnance a seniory: Mladým strany slibují bydlení či nižší jízdné. Programy nečteme, říkají voliči

Rodiny chtějí dostupné bydlení. Řešení nabízí všechny strany, o detailech mlčí

Podle Lucie Vidovićové, která se zaměřuje na sociologii stárnutí, je za návrhem vzniku seniorského ombudsmana snaha nabídnout instituci, která by zastřešovala seniorskou problematiku.

„Je hrozně široká, je tam spousta oblastí, které žádné ministerstvo nemá průřezově ve své gesci a záleží to na spolupráci aktérů,“ poukázala. Doplnila, že část populace může návrh odradit kvůli odporu vůči vzniku nových institucí. Pokud by takový institut vznikl, využít by ho podle ní mohli například klienti sociálních služeb.



Kromě toho chtějí strany, aby bylo pro seniory výhodnější pracovat. „Zjednodušíme uzavírání zkrácených úvazků, díky nimž si aktivní důchodci přivydělají, udrží vztahy s kolegy, zachovají si vitalitu. Jejich práce přinese vysokou hodnotu celé společnosti,” slibují třeba Piráti a STAN. Promítnout chtějí práci v důchodovém věku i do výše penze, kromě toho chtějí seniorům snížit výši sociálních odvodů. Obdobné plány má třeba i SPD.

Podle Vidovićové jsou senioři obecně rozděleni na tři skupiny - jedna pracovat chce a činí tak navzdory podmínkám, druhá se naopak nenechá ničím přesvědčit. Třetí a zároveň největší skupina je pak ta, kterou by mohly pobídky aktivizovat k zapojení na trhu práce.

„Nesmíme zapomínat na to, že existuje šedá ekonomika, která nám z odhadů vypadává. Část seniorů má důchod, tak se raději nechá bokem zaměstnat na černo,“ připomněla. Poukázala také na to, že na trhu práce existuje diskriminace vůči seniorům. „Když nevytvoříme pracovní místa, motivace na straně seniorů stačit nebude,“ dodala.



Nyní se pracujícím seniorům zvýší důchod o 0,4 procenta základního výměru za každých v penzi odpracovaných 360 kalendářních dní. „Senioři mají zájem pracovat ve chvíli, kdy pracovat musí, aby zaplatili vše, co zaplatit potřebují. Ale jinak, aby pracovali nad rámec důchodového věku s tím, že budou mít vyšší důchod, tak to moc motivační není,“ říká Desatová. Rada seniorů ČR podle ní navrhuje zvýšení na 0,6 až 0,8 procent.



Léky na předpis poštou a lepší péče

Vidovićová pozitivně hodnotí třeba Stříbrný program Pirátů a STAN, který je zaměřený právě na seniory. Ten se podle ní snaží problematiku pokrýt komplexně, nestojí jen na důchodové reformě, jako část programů jiných stran.

V rámci Stříbrného programu Piráti zmiňují třeba dostupnější terénní péči, podporu zdravotnictví v regionech nebo doručování léků na předpis seniorům domů. „Velká spousta seniorů bere léků několik. Pod masivní reklamou si často ještě kupují nějaké potravinové doplňky a ve své podstatě tam velmi často, aniž by si to sami uvědomovali, může docházet k lékové interakci,“ upozornila v této souvislosti Desatová.

Návrh by podle ní mohl být prospěšný, musel by být ale správně nastaven, aby senioři stále chodili na prohlídky k lékařům.

Podle politologa Lukáše Valeše se některé strany na seniory zaměřují velmi silně. „To je třeba příklad hnutí ANO, KSČM nebo ČSSD. Překvapivě i Volný blok bude volit celá řada seniorů, protože se jim možná líbilo v kampani, že se Volný zasazuje o ochranu dětí. Pak jsou strany, které se se seniory rozchází, jako je ODS a TOP 09. Tam to prakticky zachraňují trochu lidovci. Další strany pro ně připravily část kampaně, ale příliš ohlasu nevzbudily, třeba Piráti se Stříbrným programem. Tam ale z mnoha důvodů u seniorů pohoří,“ uvedl politolog Valeš.



Podle něj důchodci na kampaň ANO i SPD slyší, především na zvyšování důchodů. „Lidé skutečně viděli, že se jim důchody výrazně změnily v jejich prospěch. Takže je to realita a teď je jen otázka, zda za to může více ČSSD nebo ANO, ale to je těm seniorům jedno,“ vysvětlil dále Valeš, který podotkl, že pro starší občany je ANO jakýsi sociální příslib do budoucna: „Stranám se mnohem více vyplatí investovat do kampaně pro seniory, protože ví, že přijdou k volbám.“