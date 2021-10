Mladým strany slibují bydlení či nižší jízdné. Programy nečteme, říkají voliči

Redakce iDNES.cz prostudovala volební programy a v prvním díle předvolební série přináší body, ve kterých strany cílí na mladé. Jedná se o voliče, kteří například ještě studují či pracují, ale ještě nemají rodinu. Většina stran slibuje dostupné bydlení nebo bezplatné vysoké školy. Některé partaje si zakládají na levném jízdném či dostupnosti internetu.

Má to ale problém. Mladí jsou obecně bráni jako ti, kteří k volbám moc nechodí. „Mladí lidé do třiceti let obecně volí ze všech skupin nejméně,“ uvedl expert na politický marketing Karel Komínek.

A tomu jsou přizpůsobené i programy. Část stran se proto ani příliš nesnaží mladé zaujmout. „Programový bod KSČM (bod v programu Výchova k vlastenectví a zvládání krizí pozn. red.) dle mého vůbec necílí na mladé, ale naopak na starší generace a jejich pohled na to, jak by měla být formována nastupující generace,” uvedl dále Komínek.

„Není nám to ukradený“

Největší výjimkou je v tomto koalice Pirátů a Starostů. Ti mají pro mladé voliče připravený zvláštní program pod názvem „Není nám to ukradený“. „V koalici Pirátů a Starostů je řada mladých lidí pod 35 let na volitelných místech kandidátní listiny. I díky tomu je vize pro mladou generaci výraznou součástí programu a také je to zárukou, že bude hlas mladých ve Sněmovně opravdu slyšet,“ uvedl při jeho představení na začátku září předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Koalice tak má pro mladé voliče celou řadu bodů. Jde třeba o změnu definice znásilnění. „Ne je prostě ne. Napravíme definici znásilnění, aby zohledňovalo dobrovolnost, a zasadíme se o revizi ukládání trestů za sexuálně motivované činy a jejich výši,” slibuje v programu.

Na mladé koalice cílí i slibem o zlepšení dostupnosti psychoterapie nebo tématy spojenými se změnou klimatu - koncem uhlí do roku 2033, podporou malých farem či takovou úpravou měst, aby lépe odolávaly vysokým teplotám.

Piráti a Starostové pak slibují také uzákonění stejnopohlavních sňatků. To je ostatně kategorie, ve které koalice dopadla ze všech stran nejlépe, alespoň podle hodnocení organizace Jsme fér, která právě za tento zákon bojuje. Spolu s ČSSD si koalice z hodnocení od jedničky do pětky odnesla dvojku.

„Nikdo neuváděl, že by mohl postoj strany k manželství pro všechny ovlivnit jeho stranickou preferenci,“ uvedla ale Martina Veverková z agentury Median, která na toto téma dělala průzkum, s tím, že jiná témata vnímají voliči jako důležitější. S tím souhlasí i politologové, podle kterých je největším tématem těchto voleb “porazit Babiše”.

Co s vysokými školami

Kromě toho má koalice plány v oblasti školství. „Připravíme a předložíme k veřejné diskusi návrh na zrušení ‚státní maturity’ a její nahrazení zkouškou ze zvládnutí středoškolského minima. Tato zkouška by také byla připravována státem. Její složení by bylo podmínkou pro připuštění ke ‘školní’ maturitě, ale žáci by ji mohli složit kdykoliv v průběhu středoškolského studia,” uvádí strany ve svém programu.

Koalice slibuje také to, že veřejné vysoké školy zůstanou zdarma. K tomu se zavazuje i ČSSD. Jinak to vidí SPD. „Jsme proti školnému na veřejných vysokých školách. Financovat by měl stát takové obory a kapacity na VŠ, které potřebuje Česká republika. Jde o především medicínské, technické a přírodovědné obory. Není možné, aby stát financoval obory postavené na ideologickém, a nikoliv vědeckém základě,” uvádí doslova strana ve svém programu.

O zpoplatnění všech vysokých škol ale ze stran nemluví žádná. „Nepřijde mi moc realistické, že by tuto skupinu přilákalo k volbám téma, které sami už z velké části neřeší a pro své děti jej ještě nezačala řešit. Pro někoho to bude důležité, ale nejedná se o mobilizační téma, na kterém by se dala postavit kampaň,“ uvedl pro Komínek na dotaz, zda jde pro mladé o důležité téma.

Kdyby však mělo ke zpoplatnění dojít, je podle expertů otázka, jak by měl systém fungovat. Podle ekonoma Daniela Municha z think-tanku IDEA existuje celá řada modelů zpoplatnění škol, dopady na úroveň vzdělanosti tak nelze posoudit.

Zbylé strany však tak rozsáhlý a cílený program pouze na mladé voliče nemají. Například koalice SPOLU chce mladé zaujmout tím, aby studenti měli méně látky k učení či sebehodnocením. „Vedle standardního hodnocení známkami budeme klást důraz na formativní hodnocení – sebehodnocení, portfoliové hodnocení a využívání digitálních technologií,“ stojí v jenom z bodů programu.

Podle politologa Lukáše Valeše na mladé plánovala cílit právě koalice SPOLU. „Ta měla původně připraveného Dominika Feriho, ale ten jim bouchnul. Takže to museli odpískat,” řekl Valeš. Podle něj třeba ANO či ČSSD volí především starší lidé a mladí k volbám chodí výrazně méně než právě starší občané.

„To znamená z hlediska získávání voličů je mnohem důležitější oslovit střední a starší skupiny, protože tam je větší jistota, že k volbám přijdou a tudíž, že mohou skutečně něco ovlivnit,” uvedl dále Valeš.

V případě koalice SPOLU měl mladé k volbám mobilizovat Feri. „Je tam velký rezervoár voličů, kteří kdyby pochopili, že se jich to týká, tak by téměř mohli rozhodnout volby. Když si vezmete, že by volební účast byla stejná jako u seniorů, tak by najednou na ten trh přišlo skoro půl milionu nových voličů. Není to marná věc, ale nejde o to je jenom získat na svou stranu, ale přesvědčit je, aby prostě šli volit,” vysvětlil politolog.

Objevují se tak spíše dílčí záležitosti, které by mohly oslovit i mladé. Mezi to patří třeba dostupné bydlení. Tohle téma rezonuje u téměř všech stran a koalic. „Každý by měl mít možnost ve stáří bydlet ve vlastním. Chceme, aby bydlení bylo zase dostupné, nikoli nedosažitelný luxus,“ hlásá například volební program hnutí ANO. To také slibuje zpřísnění trestů za znásilnění. „Budeme tvrdě postihovat sexuální obtěžování dětí na internetu,“ stojí dále v programu.

Ohledně dostupného bydlení nezůstává pozadu ani ČSSD. „Zřídíme Státní bytový fond, který bude pořizovat byty a pronajímat je za normální ceny,“ slibuje ČSSD. To rovněž slibuje regulované nájemné. Tedy, že u nájemních smluv na dobu neurčitou sníží maximální míru možného navýšení nájmu z 20 procent na 15 za období tří let a stejné omezení slibuje zavést vést i u nájemních smluv na dobu určitou.

Politolog Valeš však míní, že téma bydlení u mladých zatím příliš nerezonuje. „Pro úplně nejmladší ročníky, které ještě bydlí u rodičů nebo studují a jsou na kolejích, není téma bydlení takový velký problém,“ uvedl Valeš. Ten však zároveň dodal, že se to možná změní i s ohledem na nedostatek bytů: „Možná právě ta nouze donutí i mladé lidi k aktivnějšímu podílu na politice, ale zatím tomu nic nenasvědčuje.“

Pro mladou generaci je zřejmě důležité i stálé online připojení. To slibuje Přísaha Roberta Šlachty. „Maximálně podpoříme dostupnost kvalitního a cenově dostupného internetu po celé republice s maximálním zapojením starostů a adresných dotací,“ stojí v programu.

SPD se pak na mladé snaží cílit například tím, že chce zavést bonusy k důchodu za darování krve. Další strana KSČM v programu slibuje jízdné zdarma či se slevou pro studenty, prospěchová a sociální stipendia nebo pro studující vstup do galerií zdarma.

„Programy stejně nečtu”

Podle politického mediálního experta Karla Komínka však obecně lidé příliš volební programy nestudují. Což řada dotázaných mladých a bezdětných v anketě pro iDNES.cz potvrdila. Třeba osmadvacetiletá Lucie z Hradce Králové uvedla, že koho bude volit, má již rozhodnuto dlouho dopředu. „Nevím, co by mi mělo v programu chybět. To je divná otázka. Ale já je stejně nečtu. Už teď jsem rozhodnutá, koho budu volit, takže ani nepotřebuji ostatní programy číst,“ uvedla Lucie, která pracuje v administrativě.

„Žádný program jsem nečetla, mě politika moc nezajímá. Chtěla bych ale, aby prošlo třeba manželství pro všechny,” řekla zase dvacetiletá studentka Silva.

Ostatně právě tato témata cítila jako důležitá i řada mladých, kteří jinak politiku příliš nesledují. „Měly by se řešit i tresty za znásilnění,” míní osmnáctiletá Kamila. Strana, kterou bude volit, by se ale měla věnovat i daním a tomu, abychom jednou mladí měli důchody.

„To je podle mě dost důležité. Zároveň tam Piráti mají, že chtějí udělat daň z nemovitosti (Piráti a Starostové mají v programu zvýšení daně z komerčních nemovitostí, pozn. red.), a to je podle mě hrozná blbost, to mě odrazuje. Ale nejdůležitější samozřejmě je, aby ta strana byla demokratická, aby ctila svobodu,” doplnila. Zvýšení daně z nemovitosti přitom Piráti v programu nemají - jde jen o dezinformaci.

„Některé strany bych prostě nevolil. Pak se rozhoduji podle toho, co si přečtu ve zprávách. Asi by bylo dobré, kdyby politici něco udělali s bydlením,” řekl zase devatenáctiletý středoškolák Lukáš.

Na to poukázal i marketingový expert Komínek. Lidé podle něj obecně říkají, že se rozhodují podle programu, spíše je ale jejich rozhodnutí závislé na tématu kampaně. Tedy na tom, co strany aktivně komunikují.

„V kampani nelze komunikovat celý program, na to není čas a bylo by to extrémně drahé a neefektivní. Většina stran proto komunikuje pouze několik konkrétních bodů, které jsou voličům nejbližší a dokážou si je dobře představit. Jinými slovy to, že má strana nějaký bod v programu, ještě neznamená, že by to samo o sobě zasáhlo do voleb,“ vysvětlil Komínek.

Témata však obecně podle něj musí být uvěřitelná. „Málokdo bude věřit radikálnímu postupu proti uprchlíkům v programu Pirátů nebo komplexnímu plánu pro přechod na obnovitelnou energetiku v programu SPD. Výběr komunikovaných témat tedy musí vycházet z celé řady vstupů,“ dodal.