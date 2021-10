Jet volit do Ústí by musely desetitisíce lidí, aby to něco změnilo, říká politolog

Proč lidé žádají o volební průkaz?

Obecně proto, že pro ně může vzniknout nějaká překážka, když chtějí jít volit. Ať už z důvodů turistiky, pobytu na chalupě, to je u nás velmi časté, ale může to být i z důvodů pracovních či dalších.

Kdo vůbec jsou voliči, kteří žádají o volební průkazy?

Jsou to lidé, kteří berou volby vážně, protože o ně nechtějí přijít. Bývají stoprocentně přesvědčení, že k volbám půjdou. Mají často i vybraného svého kandidáta, protože přece jen získat volební průkaz dálkově není zcela komfortní, takže musíte na úřad většinou dojít. To mimo jiné svědčí o tom, že jsou rozhodnuti v otázce, koho budou volit. Obecně jsou to aktivní lidé.

V jakých volbách si lidé nejčastěji zřizují volební průkazy?

Volební průkazy jsou časté v parlamentních a prezidentských volbách.



Voličské průkazy 2021: O voličský průkaz lze žádat u obecního úřadu v místě trvalého pobytu voliče.

Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

Žádost lze na úřad podat písemně nebo osobně. Písemně na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče či v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče. Úřad mohl letos vydávat voličské průkazy od 23. září 2021.

Termín pro podání písemné žádosti byl do 1. října 2021.



byl do 1. října 2021. Osobně může požádat volič do 6. října 2021 do 16.00 hodin . Volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.



. Volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam. Úřad předá průkaz osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. Zdroj: MV ČR

Očekáváte letos nárůst počtu zájemců o volební průkaz ve srovnání s minulými parlamentními volbami?

Na to je těžké dát jednoznačnou odpověď. Samozřejmě volby připadají na velkou část víkendu, takže lze předpokládat, že o volební průkazy bude zájem ve velkých městech – Praze, Brně, Ostravě – kde jsou lidé zvyklí jezdit na víkendy pryč. V malých obcích předpokládám, že ten zájem bude minimální.



Voliči jakých stran si nejčastěji zřizují volební průkazy?

Z velké části jsou to voliči pravicových subjektů. Z výzkumů víme, že v současnosti se z velké míry jedná o voliče těch dvou opozičních koalic. Když sledujeme výsledky v zájmových destinacích, třeba na jižní Moravě, kam tihle lufťáci, jak se jim hovorově říká, hojně jezdí, tak vidíme, že zde poměrně výrazně mění výsledky v menších či středně velkých obcích.

Nelze tedy tím, že odjede dav lidí hlasovat někam jinam, dejme tomu třeba do Ústeckého kraje, kde se střetne Andrej Babiš s Ivanem Bartošem, ovlivňovat volby?

Samozřejmě i to se může stát, byť aby to bylo efektivní, tak bychom museli přestěhovat tisíce, ale spíš desetitisíce lidí. Nelze to vyloučit, ale je to věc, která je patrná spíše u komunálních voleb než u těch parlamentních. Stalo se to například v Krupce, že na jedné adrese se měsíc před volbami zaregistrovalo několik desítek až stovek voličů, kteří měli rozhodnout ty volby. Může se to stát, že někdo bude chtít tímto způsobem manipulovat, ale aby něco změnili, to nepředpokládám.