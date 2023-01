„Pojďte volit“ a poslední fotky příznivců. Prezidentští kandidáti končí kampaň

Přijďte k volbám a podpořte mě. Zbývají poslední hodiny do otevření volebních místností a pro prezidentské kandidáty tak pomalu končí předvolební kampaň. Její závěr nyní využívají pro to, aby voliče naposledy vyzvali k tomu, aby jim věnovali svůj hlas, a to mnohdy za pomoci známých příznivců.