Střední Čechy ovládla trojkoalice SPOLU, kroužkování Rakušan

Ano nezopakovalo jednoznačné vítězství z minulých sněmovních voleb, v nichž získalo na svou stranu 28,66 procent hlasů. Jeho místo zaujala koalice SPOLU se ziskem 28,74 procenta. ANO letos přesvědčilo 24,92 procenta Středočechů, a poslanecký mandát tak získá například i bývalá hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Třetí Piráti a Starostové berou 19,46 procenta. To je v součtu téměř stejně jako v roce 2017, kdy ale obě uskupení šla do voleb samostatně.



Podobně jako v jiných regionech v kraji panuje výsledková disproporce právě v druhém koaličním uskupení. Piráti a Starostové sice obsadili třetí příčku, nicméně spokojení mohou být spíše Starostové. S ohledem na voličské preference totiž sehrály zásadní roli kroužky. A pro Piráty doslova fatální, neboť kroužkování jim s výjimkou dvojky kandidátky Kláry Kocmanové zavírá dveře do sněmovních lavic. Všechny ostatní pirátské kandidáty „přeskákali“ nominanti STAN.

„Samotnou mě to překvapilo. Je to škoda a mrzí mě to především kvůli kolegům. Nejraději bychom pochopitelně byli, kdybychom se dostali do sněmovny podle pořadí na kandidátce. Přičítám to především velké dezinformační kampani, která se proti Pirátům vedla. Nebylo v naší moci všem lidem vysvětlit, že jde o lži,“ okomentovala výsledek Klára Kocmanová, která se loni podílela na úspěchu nejmladší české senátorky Adély Šípové (Piráti).



Středočeský kraj

SPOLU 28,74%

203 091 hlasů

průběžné výsledky Karlovarský kraj

ANO 33,06%

43 081 hlasů

průběžné výsledky Ústecký kraj

ANO 35,66%

134 303 hlasů

průběžné výsledky Hlavní město Praha

SPOLU 40,02%

251 090 hlasů

průběžné výsledky Plzeňský kraj

ANO 29,03%

84 107 hlasů

průběžné výsledky Jihočeský kraj

SPOLU 29,09%

97 698 hlasů

průběžné výsledky Kraj Vysočina

SPOLU 28,00%

77 631 hlasů

průběžné výsledky Jihomoravský kraj

SPOLU 30,03%

187 497 hlasů

průběžné výsledky Zlínský kraj

SPOLU 27,78%

87 019 hlasů

průběžné výsledky Moravskoslezský kraj

ANO 33,73%

195 176 hlasů

průběžné výsledky Olomoucký kraj

ANO 29,77%

96 714 hlasů

průběžné výsledky Pardubický kraj

SPOLU 28,52%

78 163 hlasů

průběžné výsledky Královéhradecký kraj

SPOLU 28,58%

84 166 hlasů

průběžné výsledky Liberecký kraj

ANO 26,86%

59 515 hlasů

průběžné výsledky Svět

Piráti+STAN 50,24%

6 326 hlasů

průběžné výsledky Volební obvody se vybarvují podle strany, která má nejvíce hlasů.

Absolutorium, a to dokonce celorepublikové, si připsal Vít Rakušan, celkem dostal 59 792 přednostních hlasů. Druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů získal Ondřej Lochman (27 656), a poslanecký mandát obhájí také Věra Kovářová s 25 367 preferenčními hlasy, která byla na kandidátce na sedmé pozici. Kroužkování se projevilo, byť s menším dopadem, i ve druhém koaličním uskupení. Jedničku středočeského SPOLU Jana Skopečka díky preferenčním hlasům přeskočil krajský radní pro silniční dopravu Martin Kupka.

Jinak než jako propadák pak nelze pak označit výsledek sociální demokracie. Jmenovitě pak ministra vnitra stávajícího vládního kabinetu a lídra krajské kandidátky Jana Hamáčka. Nepodařilo se mu zvítězit ani v domovské Mladé Boleslavi, kde dominovala trojkoalice SPOLU před ANO a třetími Piráty a Starosty.

Ještě před sečtením všech hlasů proto Jan Hamáček oznámil, že z debaklu vyvodí důsledky. Skutečnost, že ČSSD nebude mít žádného poslance totiž znamená jeho rezignaci na funkci předsedy strany. A stejně jako sociální demokraty nevyslali poprvé v historii České republiky Středočeši do Sněmovny ani zástupce komunistů.

Zajímavý pohled na hlasování v kraji poskytují výsledky z Mníšku pod Brdy, odkud pochází jak středočeský lídr ANO ministr dopravy, průmyslu a obchodu Karel Havlíček, tak jednička Zelených a mníšecká starostka Magdalena Davis. Ve městě totiž zvítězila koalice SPOLU, před Piráty a Starosty. Hnutí ANO tam skončilo na třetí pozici, Zelení až sedmí.



Parlamentní volby řečí statistiky přilákaly více středočeských voličů než před čtyřmi lety. Volební účast byla 67,95 procenta, což je číslo nad celostátním průměrem. Zatímco v roce 2017 v kraji hlasovalo 63,44 procenta voličů.