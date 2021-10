Oboru s jelenem nechceme, rozhodli ve Zduchovicích v referendu

Ve Zduchovicích na Příbramsku lidé rozhodovali o vzniku obory, kterou plánovali majitelé soukromého pozemku oplotit a chovat v ní jelena evropského.

Vybudování plotu však kritizovali někteří tamní občané, kteří se obávali, že by se jim pak mimo jiné zkomplikovala cesta na oblíbenou vyhlídku Na Altánku, ze které se nabízí malebný pohled na „podkovu“ řeky Vltavy.

Zastupitelé obce se ve věci nemohli shodnout a tak vyhlásili referendum. V něm v pátek a dnes obyvatelé rozhodli, že záměr oplocené obory, přes kterou vede místní komunikace, nepodpoří. Proti záměru bylo 119 občanů obce, pro pouze 60.

„Výsledek je závazný pro zastupitelstvo, které nyní ohrazení obory v územním plánu zamítne. Tím pádem padá i celý plán majitele pozemku, který tu chtěl chovat jeleny,“ řekl MF DNES starosta Zduchovic Petr Švagr.

Podle něj by se obyvatelé na oblíbenou vyhlídku i po oplocení obory dostali jinou cestou.

„Lidem se ale nelíbilo zabrání kusu přírody v okolí naší obce. A také to, že oborou prochází obecní cesta, která by pak byla nepřístupná. Vlastník by si navíc mohl vymoci právo, že v době říje, kladení mláďat a odstřelu by do obory nemohli lidé vůbec vstupovat,“ dodal starosta Švagr.

Ve Středočeském kraji současně probíhalo referendum také v Řevnici u Prahy. Tam lidé hlasují o tom, zda má město na území někdejší firmy povolit výstavbu bytů, nebo lokalitu spíše využít pro školu, sportoviště, nebo jiné kulturní zařízení.