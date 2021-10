Sestavíme vládu a pomůžeme Praze dostavět okruh, říká Pekarová Adamová

S druhým největším počtem preferenčních hlasů v zemi dovedla v Praze k vítězství koalici SPOLU lídryně Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).



Jak hodnotíte výsledek koalice SPOLU v letošních pražských volbách

Čtyřicet procent hlasů se nedá hodnotit jinak než jako drtivé vítězství. Jsem za něj velice vděčná všem voličům a Pražanům, kteří nám dali svoji důvěru. Pro mě osobně to bylo nad očekávání dobré. I ve velmi optimistických scénářích jsem počítala maximálně s třiceti pěti procenty a tohle je ještě o pět procent víc.

Získala jste velké množství preferenčních hlasů, díky nim jste v republice druhá, hned za Vítem Rakušanem...

Jsem za to voličům vděčná, beru to jako vyjádření velké podpory a důvěry. Pokusíme se samozřejmě důvěru nezklamat.

Co je jednou z prvních věcí, kterou chcete udělat pro Prahu?

Věřím v to, že i s vedením Prahy budeme hledat společné řešení problémů týkajících se dopravy. Všichni, kdo jezdí autem po Praze, vidí ucpané silnice a potřebu dostavby okruhu. Slíbili jsme voličům, že se s tím budeme snažit pohnout. Máme velkou výhodu, že ve vedení Prahy je zároveň náměstkem Petr Hlaváček (TOP 09, pozn. red.), což je velmi kompetentní a zkušený člověk, který je v těchto věcech velmi aktivní. V tomto ohledu si myslím, že důležitou roli hraje vláda, ne přímo Poslanecká sněmovna. Věřím, že ve vládě budeme a dostaneme tak příležitost tuto strategickou stavbu spolu s Prahou řešit.

Kdybyste byli ve vládě, bude podle Vás komunikace mezi státem a magistrátem jednodušší než doposud?

I ze sobotního vyjádření Andreje Babiše bylo vidět, že Prahu nepovažoval za svoji prioritu. Pro Pražany toho příliš neudělal a soustředil se spíš na jiné regiony. Je to velký dluh vůči metropoli. Náš úspěch a to, že jak pevně věřím, sestavíme vládu, bude příležitost pro to nalézt lepší spolupráci s hlavním městem.

V Praze dříve vyhrávala TOP 09 a ODS, pak jim Prahu přebralo ANO. Jak vnímáte návrat pražských voličů k těmto stranám?

Všichni vidíme, jak tohle vládnutí je pro tuto zemi zhoubné. Andrej Babiš se svým střetem zájmů, který chce řešit jenom svůj vlastní prospěch, ať už se jedná o byznys, nebo osobní věci, prorostl do institucí, které by měly být nezávislé. Myslím, že v Praze to občané cítili ještě o trochu víc, protože tam je tradičně více pravicových voličů. Jsou to aktivní lidé, sami podnikají. A zaklekávání, které zde předvádí státní správa pod vedením Babiše, už bylo naprosto něco neúnosného, a to chtěli voliči změnit.

Jak vidíte jednání koalice s prezidentem Milošem Zemanem a ostatními stranami o budoucí podobě vlády?

S požadavky sobotního memoranda, které jsme podepsali s Piráty a Starosty, se na Miloše Zemana obrátí přímo předseda Fiala (ODS). Uvidíme, jak to zkomplikuje prezidentův zdravotní stav. Jednání mezi našimi koalicemi budou jednoznačně pokračovat dál, není důvod se něčím zdržovat. Sestavujeme harmonogram a začínáme jednat příští týden (rozhovor vznikal o volebním víkendu, pozn. red.).

Je ve hře i varianta, že byste se dohodli jenom se Starosty, se kterými byste stále měli ve Sněmovně většinu?

Ne, jasně jsme deklarovali, že toto není ve hře. Celková dohoda by měla být obou dvou koalic. Co se týče Pirátů, jejich volební zisk je velkým překvapením pro všechny včetně jich samotných. Jsou součástí koalice a my to respektujeme a nehodláme je žádným způsobem vyšachovat.