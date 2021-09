Praha zůstává rozkopaná. Opravy se v létě nestihly, uzavírky se protáhnou

Aktuální uzavírky v Praze Od 30. srpna do 7. listopadu je obousměrně uzavřená část Koněvovy ulice v úseku ulic Černínova – Rokycanova.

v úseku ulic Černínova – Rokycanova. Nábřeží Edvarda Beneše je v úseku od Čechova ke Štefánikovu mostu již od 14. srpna 2021 kompletně uzavřeno pro automobilovou dopravu z důvodu opravy vozovky. Od 28. srpna do 15. října je zde navíc obousměrně přerušen provoz tramvají kvůli opravě tramvajové tratě. Podle předpokladu by veškeré práce mohly skončit do konce října.

je v úseku od Čechova ke Štefánikovu mostu již od 14. srpna 2021 kompletně uzavřeno pro automobilovou dopravu z důvodu opravy vozovky. Od 28. srpna do 15. října je zde navíc obousměrně přerušen provoz tramvají kvůli opravě tramvajové tratě. Podle předpokladu by veškeré práce mohly skončit do konce října. Od 19. července do 30. listopadu je zcela uzavřena Prosecká ulice v úseku od ulice Na Labuťce po ulici. Na Rozhraní.

v úseku od ulice Na Labuťce po ulici. Na Rozhraní. Od 25. srpna do 19. září je obousměrně uzavřena ulice Odborů v Praze 2.

v Praze 2. Už od 7. června pokračuje další etapou celková rekonstrukce ulice Křesomyslova v úseku od podjezdu Českých drah k ulici Bělehradská, spojená s úplnou uzavírkou. Práce potrvají do 24. listopadu.

v úseku od podjezdu Českých drah k ulici Bělehradská, spojená s úplnou uzavírkou. Práce potrvají do 24. listopadu. Od 20. srpna je kvůli opravě vozovky omezený průjezd Wilsonovou ulicí ve směru do Holešovic v úseku mezi křižovatkou s Vinohradskou ulicí až po křižovatku U Bulhara, a to až do 17. listopadu.