Víc obecních bytů v Liberci a menší fronty na úřadě, plánuje lídr Pirátů

Začala bych vámi. Proč jste se přidal zrovna k Pirátům?

Sbírám staré pohlednice Liberce. Čím víc na ně koukám, tak s hrůzou zjišťuji, jak se město proměnilo k horšímu. Místo živých ulic a uliček proluky, hluboké jámy, rumiště, v lepším případě obchodní centrum. Skrze historické proměny Liberce jsem se vlastně začal zajímat víc a víc o dění ve městě. Byl jsem zklamaný, když v minulých volbách v roce 2018 Piráti na radnici nekandidovali. Ve vedení města mi chyběly svěží tváře, myšlenky a odvaha posunout město do 21. století. Protože nejsem typ člověk, který by čekal se složenýma rukama v koutě, tak jsem se s Piráty spojil a rozhodl se jim pomoci jako dobrovolník. Nakonec se mi u nich zalíbilo natolik, že jsem se stal členem. Na Pirátech si cením hlavně toho, že je to liberální strana, která klade důraz na transparenci, digitalizaci a zapojení občanů do rozhodování. Proto mám ohromnou radost, že se nám podařilo v Liberci dát dohromady zajímavou skupinu motivovaných lidí, kteří mají energii a chuť věnovat se městu.

Už jste se do zdejšího dění stihl nějak zapojit?

Chtěl bych zdůraznit, že nejsme napojení na žádné vlivné místní podnikatele nebo lobbisty. I když jsme na liberecké politické mapě nováčci a nejsme v zastupitelstvu, tak jsme se aktivně zapojovali do dění kolem plaveckého bazénu. Pomáhali jsme zahrádkářům z Winterovy ulice v boji za zachování jejich zahrádek. Jsme aktivní jako dobrovolníci. Například řadu let pomáháme lidem bez domova a vaříme pro ně teplé jídlo.

Liberec má spoustu bolavých míst, která si myslíte, že by se měla co nejrychleji vyřešit?

Je smutné, když musí lidé v participativním rozpočtu hlasovat, jestli má město postavit chodník podél rušné silnice, dětské hřiště nebo posekat kopřivy. Proto je potřeba začít s nápravou základních věcí, které ve městě nefungují – údržba veřejného prostoru, péče o zeleň, hřiště, opravy chodníků. Přál bych si, aby lítačka na MHD šla koupit přímo v aplikaci dopravního podniku. Abychom nemuseli stát dlouhé fronty na úřadech a veškerá komunikace s magistrátem šla vyřídit online přes Portál občana. Ale bolavých míst je celá řada. Plavecký bazén už nesnese další odklad rekonstrukce. Je potřeba řešit dopravní situaci ve městě. Postavit roky slibovanou dopravní spojku Nová Pastýřská. Zároveň chceme kvalitní a moderní MHD. Pro zlepšení komfortu stačí mnohdy drobnosti. Zastřešit zastávky, aby na lidi při čekání na spoj nepršelo. Upravit zastávky tak, aby v nich mohly zastavovat dlouhé kloubové autobusy. Je potřeba propojit obchodní a průmyslové zóny přímo se sídlišti. Okružní linky zkrátí cestování za prací a nákupy. Noční spoje potřebují posílit, ať se lidé mohou bavit ve městě i večer.

Zmínil jste i bazén...

Situace kolem bazénu na Františkově jen dokládá, jak radnice nekoncepčně postupuje. V minulosti se prodala stará budova školy a je z ní hotel. Teď třídy na ZŠ Švermova chybí a stávající koalice chce předělat bazén na učebny. Ve františkovském bazénu se učila plavat nejedna generace. Je škoda, že takové zařízení chátrá.

V jakých plánech současného vedení radnice byste chtěli pokračovat?

V posledních letech Liberec silně trpěl tím, že s novým vedením města šla většina projektů předchozí koalice k ledu. Piráti budou postupovat konstruktivně. Rozhodně chceme dotáhnout roky slibovanou dopravní spojku Nová Pastýřská. Tento bulvár uleví dopravě v horním centru. Spolu s tím souvisí i rekonstrukce Tržního náměstí nebo Sokolské ulice. Za zásadní považuji i projekt na rekonstrukci Harcovské přehrady. Je třeba zrenovovat staré podmáčené cesty. Vybudovat novou promenádu, koupací mola, vylepšit přístup do vody. Jsem rád, že se na nové podobě přehrady spolu s Kanceláří architekta města podílel architekt Jakub Chuchlík, který kandiduje za Piráty v sousedním Jablonci nad Nisou. Rekonstrukcí břehů přehrady ale úsilí radnice nesmí skončit. Pozornost si zaslouží i přilehlý lesopark na Králově Háji. Ať vznikne skutečně zelená oáza uprostřed města, která Liberci tolik chybí.

A v jakých nechcete?

Naopak stavba stezky korunami stromů, kterou si přeje liberecká ODS postavit na Ještědu, je velká rozmařilost a zbytečnost. Ještědský hřeben je natolik ikonický, že narušit zdejší magickou atmosféru by byla pro Liberec velká prohra.

V programu máte, že chce podporovat výstavbu obecních bytů. Myslíte, že je to vzhledem k současné situaci na stavebním trhu reálné?

Právě proto, jaká panuje situace s dostupností bydlení, chceme změnit nastolený trend, kdy se radnice zbavovala bytů i pozemků. Od 90. let klesl počet obecních bytů z 18 000 na 1 200. Naposledy třeba proběhly pokusy prodat městské pozemky developerovi v ulici Tálínská. Naším cílem je, aby obecní bydlení bylo dostupné pro všechny skupiny obyvatel od znevýhodněných rodin a jednotlivců, přes rodiny se středními příjmy až po seniory.

To není jednoduchý úkol...

Zvýšit počet obecních bytů je běh na dlouhou trať. Vyjma rozumné výstavby a rekonstrukcí stávajících nemovitostí existuje možnost zavedení městské nájemní agentury. Jedná se o službu, která propojuje majitele bytů s lidmi v bytové nouzi. Podobný projekt úspěšně funguje v Praze. Inspirovat se můžeme i za hranicemi. Chtěli bychom poskytnout nevyužité pozemky pro projekty spolkového bydlení. Tento koncept (tzv. baugruppe) úspěšně funguje v Německu. Díky tomu, že spolky tvořené z místních občanů staví na městských pozemcích, jsou pak byty výrazně levnější. Jako zajímavé místo pro spolkové bydlení se nabízí třeba okolí Papírového náměstí, kde město vlastní zhruba 10 tisíc metrů čtverečních.

Další bod programu se týká i otevřené radnice. Jaké konkrétní změny byste chtěli provést?

Naším cílem je zapojit veřejnost do chodu města. Prohloubit spolupráci s osadními výbory. Budeme iniciovat pravidelná formální i neformální setkání s občany a pečlivě se zabývat veškerými podněty, peticemi a návrhy. Všechny zveřejňované informace musí být jasné a přehledné. Radnice nesmí z lidí dělat detektivy. Maximální množství informací zveřejníme ve formě otevřených dat, aby byla dále využitelná například pro tvorbu užitečných aplikací, vědecké výzkumy, studentské práce a tak dále.

S kým byste – v případě že budete ve volbách úspěšní – šli, nebo nešli do koalice?

Jestli získáme důvěru Liberečanů, budeme se účastnit vyjednávání s cílem dostat maximum našich priorit do koaličního programu. Naše podpora koalice je podmíněna tím, že do rady města nebudou nominováni lidé nekompetentní nebo s korupční historií. Dopředu vylučujeme spolupráci se stranami, které ohrožují liberální demokracii, tedy KSČM a SPD. Jsme připraveni i na roli kritické, ale konstruktivní opozice.