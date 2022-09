Liberec se nerozvíjí a dlouhodobě stagnuje, říká volební lídr SPD

„Nosným tématem pro komunální volby je doprava, která tíží všechny Liberečany bez rozdílu věku. Zaměřit se ale chceme také na rozvoj města a příliv nových osobností, aby se Liberec opět stal metropolí severu, zaslouží si to,“ říká nadšený propagátor automobilové historie či předseda Syndikátu severočeských novinářů, který by rád zájmy pátého největšího města republiky hájil také v Senátu.

Doprava je vaše velké téma. Co vás v této problematice v Liberci trápí? Co je potřeba změnit?

Určitě chceme podporovat rozvoj tramvajových tratí. Co se týče ambiciózního projektu vládnoucích Starostů na utlumení dopravy v centru, tak s tím se neztotožňujeme. Jsme spíše opačného názoru. Důležité je ve městě i v centru dobudovat víceproudové komunikace, které by dopravu pojaly, nikoliv utlumily, a bezpečně ji přivedly k parkovacím domům nebo bytům obyvatel. Přáli bychom si, aby se lidé nebáli, zda se ráno dostanou do práce včas, či ne. Doprava kolabuje. Liberec má zaostalou síť komunikací, která neprocházela obnovou a dostavbou, a vždycky došlo k dobudování části města, aniž by se odpovídajícím způsobem rozvíjely komunikace a k tomu potřebná infrastruktura.

Zmínil jste podporu tramvajových tratí. Jste pro tramvaj do Rochlice?

Určitě, ale ve variantě, která se již kdysi začala stavět. Tedy tu přes Textilanu, Broumovskou a dále do Zeleného údolí, případně až do Vesce. Postavit trať přes ulici Milady Horákové je nesmysl. Jsou tady silnice na zmíněné ulici, plus Košická, které jsou ucpané příjezdem automobilů z rychlostní silnice průtahu Libercem. Do tohoto ještě pustit tramvaj, to by zde dopravu zcela umrtvilo.

Dopravní stavby jsou velmi finančně náročné. Kde na ně chcete vzít peníze?

Jelikož jsme hnutím, které má své zástupce v poslanecké sněmovně, kteří jsou členy hospodářského výboru a místopředseda hnutí SPD Radim Fiala je dokonce jeho místopředsedou, tak jsou naši poslanci připraveni příslušnými změnami zákonů anebo navýšením prostředků pro Státní fond dopravní infrastruktury navrhovat příslušné změny. Další možností jsou i změny parametrů v rámci takzvaného rozpočtového určení daní. Rezervy tedy jsou a Liberec je potřebuje.

Pojďme od dopravy k dalšímu velkému tématu Liberce, a to tristnímu stavu městského plaveckého bazénu. Jste pro postavení nového, rekonstrukci stávajícího nebo pro jiné řešení?

Snažíme se o střízlivý přístup, to znamená využít stávající bazén a za rozumné peníze ho zmodernizovat, pokud možno při minimálním omezení jeho provozu. Nepředpokládáme žádnou megalomanskou miliardovou investici. Samozřejmě cena stavebních prací roste, ale pokud to neuděláme teď, tak to bude později zase o něco dražší. Nový bazén by byl fajn, stotisícové město by uživilo klidně dva, ale držme se při zemi, berme ekonomickou situaci Liberce takovou, jaká je.

K dopravě se zase trochu vrátím. Velkým svízelem města je nedostatek parkovacích míst, zejména na sídlištích. Jak z toho ven?

Parkování na sídlištích je těžká otázka. Bytů je hodně, domy jsou relativně blízko u sebe, komunikace jsou neodpovídající, počet aut raketově roste a nová parkovací místa nevznikají. Záchranáři a hasiči mají často neřešitelnou situaci se k bytům při zásahu vůbec dostat a takzvaná revitalizace sídlišť ze strany města parkovací místa ještě ubrala. Zjednosměrkování je relativním řešením, otázka je ovšem, zda ho neudělat lépe, aby nedocházelo k dlouhatánskému objíždění, třeba dvoukilometrovému, při parkování co nejblíž před domem. Sídliště ze 70. a 80. let počítala s poměrně menší intenzitou dopravy. Ta současná absolutně neodpovídá, pokud bychom chtěli utlumit dopravu, tak musíme kolem města vybudovat parkovací domy (P+R) a v něm jezdit MHD. Ale to je absolutní nesmysl. Tudy cesta nevede. My musíme kapacitními silnicemi přivést dopravu co nejblíže k bydlištím jednotlivých občanů tak, aby byli spokojení, cítili se bezpečně a aby v Liberci bydleli rádi.

Myslíte si, že tu lidé nežijí rádi?

Město dlouhodobě stagnuje a nerozvíjí se. Není jasná strategie a vize rozvoje města. Přístup radnice k lidem se musí změnit a stávající vedení je zcela odpoutáno od každodenní reality. Sláva města padá, nepěstuje se kultura tradic, podpora rozvoje turismu a cestovního ruchu je mizerná. Fenomén Liebieg se vytahuje jen tehdy, když se to hodí jako volební téma. Liebiegové dávali přes 200 let tomuto kraji práci a peníze. Díky nim se město Liberec dostalo na špičku, bylo druhé největší po Praze. Německočeská výstava na Husově třídě tehdy měla návštěvnost 1 265 000 lidí za čtyři a půl měsíce, což je přibližně deset tisíc denně. Návštěvníci neměli auta, letadla, šli buď pěšky, maximálně jeli vlakem, o který se Liebiegové také zasloužili. Tohle má být výzva. Nemáme tady žádné pokračování, měli jsme tady LVT, nemáme nic. Liberec si zaslouží, aby se z něj zase vybudovala metropole severu a návštěvníci měli do Liberce za čím jezdit.

Jak moc si ve volbách věříte?

Hnutí SPD je aktuálně třetí nejsilnější politický subjekt v České republice. Svědčí to o správnosti našeho programu. Celorepublikové průzkumy dávají SPD v tuto chvíli kolem 15 procent a mají trvale vzestupný trend. Občany Liberce trápí rostoucí ceny potravin, energií, exekuce a nedostatek bydlení. Chceme také, aby Liberec byl bezpečným městem pro slušné a pracující lidi. To všechno jsou faktory, které ovlivní výsledky voleb. Proto si věříme na dvouciferný výsledek.