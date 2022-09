Nejvyšší prioritou je nové náměstí a centrum, tvrdí primátorka Jihlavy

Jako svůj největší úspěch v čele radnice považuje ukončení vleklého sporu mezi městem a Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko o vodohospodářský majetek. „Jedenáct let jsme neměli přístup ke svému majetku a nemohli do něj investovat. Ukončení sporu se po letech soudních tahanic zdálo téměř nemožné. To, že se to podařilo, je rozhodně úspěch,“ říká Koubová, jež do čela jihlavské radnice usedla teprve jako druhá žena v historii.

Fórum Jihlava, za které jste kandidovala v minulých volbách, se takřka rozpadlo. Několik zastupitelů rezignovalo a další se přihlásili ke STAN či Pirátům. Z vašeho největšího podporovatele Miroslava Tomance se stal největší kritik. Co se stalo?

Velký podíl na tom měla politická nezkušenost. Rozpad byl daný i tím, že jsem byla tlačena Fórem do situací, které nebylo možné řešit. Chtěli všechno hned a nejlépe během prvního půlroku. Velmi brzy jsem dostávala zpětnou vazbu, že nedělám dost, že je to pomalé. Je za tím spousta křiku, bouchání dveří a nekonečné diskuse, které nikam nevedly. To bylo zničující na všechny strany. Fórum nemohlo dopadnout jinak, než že se rozštěpí. Pět našich zastupitelů nyní pokračuje pod značkou Fóra.

Karolína Koubová Sedmatřicetiletá lídryně Pirátů a Fóra Jihlava.

V komunálních volbách poprvé kandidovala v roce 2014. Od téhož roku je zastupitelka.

Po volbách v roce 2018 se stala primátorkou za Fórum.

V krajských volbách získala mandát zastupitelky, po roce ale rezignovala.

Vystudovala obor divadelní manažerství na JAMU. Pracovala jako produkční, je zakladatelkou divadla DIOD.

Ráda se věnuje sportu. Má dvě děti.

Vy jste se netajila inklinací ke STAN, s jejichž podporou jste kandidovala v komunálních i krajských volbách. Proč ta změna a příklon Fóra k Pirátům?

Pro nás bylo velmi funkční být na kandidátce STAN, kde jsme měli hodně programového propojení. To ale pominulo kvůli populistickému směřování místního STAN. Naopak u Pirátů máme stále shodu.

Jaké jsou vaše priority pro nadcházející volební období?

Příští volební období bude ve znamení šetření, škrtání a těžkých rozhodnutí ohledně velkých investic. Chceme dokončit velké investice, které jsme připravili. Vedle Horácké multifunkční arény je to centrální dopravní terminál a rekonstrukce náměstí. Na to navazuje plán efektivního nakládání s městským majetkem - je třeba zabydlet prázdné byty, postupně opravovat městské domy, vodovody, kanalizace a ulice nad nimi. Soustředit se chceme i na projekty v oblasti kultury, vzdělávání a sociální politiky. Je také zásadní, aby se vedení města zaměřovalo na příjmovou stránku rozpočtu a nesnažilo se těžkým obdobím pouze „prošetřit“. Chceme dotáhnout do finále Portál občana a spustit řadu agend online, aby nebylo nutné s každou maličkostí běhat na úřad.

Zmínila jste Horáckou multifunkční arénu. Ta má stát minimálně 1,9 miliardy korun a městu chybí 500 milionů. Kde je vzít? A měla by se aréna postavit?

Město má možnost zvýšit svůj úvěr o 200 milionů a stále zvládne financování. Zbytek, tedy 300 milionů, bude muset sehnat z jiných zdrojů. Tam se bude lámat další postup, protože pokud město financování nezajistí, není možné se do stavby pouštět. Arénu podporujeme, protože stavba může pomoct dalšímu rozvoji sportů, kultury i cestovního ruchu ve městě. Pokud by ale její stavba měla ohrozit buď vznik centrálního dopravního terminálu, revitalizaci náměstí, či investice do vodohospodářské infrastruktury, není možné počítat s naší podporou.

Hovořila jste o revitalizaci náměstí. Dočkáme se jí? Projekt se zastavil na jednom ostrůvku s novými stromy. Oproti tomu Třebíč bude mít revitalizaci náměstí za sebou.

Třebíč neřešila vodohospodářský spor. Pokud bychom ho nevyřešili, tak náměstí nebude hotové nikdy. Zasekli jsme se teď na projektování vodohospodářské infrastruktury na náměstí. V roce 2024 bychom mohli začít pracovat. Vše je rozplánováno do příštích deseti let. Pokud jde o priority, náměstí a centrum je pro mě nejvýš.

Tématem je i budova Modety, která roky leží ladem. Ve volebním programu říkáte, že areál oživíte dočasným komunitním životem. Ale to samé jste říkala už v roce 2019 s tím, že prostory zpřístupníte do jara 2020. Nic z toho nevzniklo, studie přitom byla hotová.

Ta nám ukázala, že peníze, které na to máme vyčleněné, nestačí. Na rovinu říkám, že jsme to odsunuli, protože jsme řešili jiné věci. Nakonec jsme udělali drobné úpravy a prostor je možné si pronajmout. Zároveň nebyla jasná politická shoda na tom, co v Modetě má být. Představa Fóra se velmi lišila od představy lidí z ODS, kteří tam chtěli mít ubytování a jasnou finanční návratnost.

Jaké by podle vás měla mít Modeta využití?

Umím si ji představit jako multifunkční budovu, která by sloužila pro zoo i návštěvníky. Rozvíjet by se tam mohlo téma udržitelného rozvoje a životního prostředí. Dá se tam krásně pracovat s dětmi, mohly by tam být i malé dílničky, aby si tam lidé mohli opravit drobnosti.

Velmi často je vedení města kritizováno za množství studií a návrhů, které zadává, aniž by se projekty realizovaly...

Myslím, že lidé mají pocit, že studií děláme víc, než je ve skutečnosti pravda. Kdybychom si je sečetli, tak zjistíme, že to není nic alarmujícího. Většinou se jedná o výpočet variant. To by lidem nemělo vadit. Naopak by měli být rádi, že se chceme rozhodovat nad relevantními daty, a ne pocitově. Pokud jde o územní studie, měli bychom se rozhodovat v souvislostech a v dlouhodobějším horizontu. Proto si za tím stojím.

Téma, které lidé v Jihlavě řeší, je bezpečnost v centru. Jak chcete docílit toho, aby se lidé v Jihlavě cítili bezpečněji?

Řešení stojí na tom, že v centru nemají bydlet v tak velké míře nízkopříjmové rodiny v nekvalitních bytech. Stojíme si za tím, že je centrum bezpečné, ale vzhledem k tomu, že se zde nachází několik domů v soukromém vlastnictví, které se dají charakterizovat jako ubytovny, tak zde občas dochází k napětí. Zároveň sem v předminulém volebním období úřad umístil řadu sociálních bytů. Situaci v centru pomohlo zavedení asistentů prevence kriminality. Už letos je znát velký posun od minulého roku. Dokud nezměníme systém nakládání s byty a dokud budou v centru fungovat obchodníci s chudobou, na které je město krátké, tak se vnímání bezpečí v centru bude měnit jen pozvolna.

Vy jste se v minulosti ostře vyjadřovala vůči dřevozpracujícímu podniku Kronospan kvůli jeho hlučnosti a rozšiřování. Pak ale rétorika zjemnila. Co se stalo?

I když se nám to nemusí líbit, tak po právní stránce mají vše v pořádku. Je to firma, která tady investuje a zaměstnává lidi. To, že je prašná a hlučná, je pravda. Zástupci města i firmy trochu ustoupili z bojovné pozice a začali se bavit o tom, co by mohli zlepšit. Podařilo se vyjednat velké investice Kronospanu do jejich činnosti v částce 80 milionů korun tak, aby zmírnili prašnost, hlučnost a nakládání s vodou.

Rozruch v Jihlavě způsobilo v době vašeho funkčního období oznámení o vašem mimomanželském vztahu s náměstkem Vítem Zemanem. Nebyl to čas na rezignaci jednoho z vás?

Asi by to bylo pro mě v tu chvíli očišťující, ale já jsem si neuměla představit, co by bylo dál s městem, protože nebyl nástupce, který by dotáhl vodohospodářský spor ke konečnému řešení. Nás s Vítem tehdy spojovala situace, kdy se řešil velmi složitý vodohospodářský spor, zároveň odchod jiných dvou náměstků. Z etického pohledu to byl čas na rezignaci, řešila to i koalice, ale na stole byla spíš rezignace Víta. Zároveň jsme ale věděli, že bychom tím poškodili město. Ten vztah už dávno skončil. Trval asi rok.