Centrum je výkladní skříň a ta je ušmudlaná, tvrdí jihlavský lídr STAN

Na letošní kandidátce STAN se objevuje řada lidí, kteří v minulých komunálních volbách kandidovali či byli zvoleni za Fórum Jihlava. Mezi těmito přeběhlíky z Fóra do STAN je současný radní Jiří Antonů, zastupitelka Lenka Mikletičová či bývalí zastupitelé Miroslav Tomanec a Libor Kuchyňa.

Jaký by měl být primátor Jihlavy?

Vnímám post primátora jako manažerskou pozici. Celý život jsem manažerem, řídím větší kolektiv lidí a jsem schopen určit jasné vize a cíle a otevřeně komunikovat jak se zaměstnanci či obchodními partnery, tak i se širokou veřejností. V tom chceme být lepší.

Radek Hošek Pětačtyřicetiletý lídr hnutí STAN se narodil v Jihlavě.

Je absolventem hotelové školy, část studia strávil v zahraničí.

Roku 1998 začal v Jihlavě podnikat v gastronomii, jeho firma zajišťuje podnikové stravování pro velké firmy z Jihlavska.

K jeho koníčkům patří sport, například plavání či tenis.

Jaké jsou jihlavské priority STAN?

Zaprvé bezpečná a přátelská Jihlava. Druhou prioritou je čisté město. Nejen jeho centrum, ale i okolní ulice, cyklostezky, příměstské části. Sám v příměstské části žiju a vím, že ne vždy je tam nepořádek včas uklizen. Dále moderní chytré školství. Chceme energeticky soběstačné město. Zásadním tématem je dostupné bydlení, což je plošný problém. Chceme navázat na aktivity současného vedení města.

Čemu z těch témat byste se chtěl věnovat vy osobně?

Úkolu učinit Jihlavu bezpečnou a přátelskou. Ona je to rádoby automatika, všichni se chceme v Jihlavě dobře cítit, ale já si myslím, že je to dlouhodobý problém Jihlavy, který eskaluje. Mým cílem je vrátit městskou policii z aut zpět více na pěší pochůzky, aby byli ti policisté skutečně v ulicích. Proto byla městská policie kdysi zřízena. Současně jim chceme pomoci. Inspirací je pro nás krok našeho kolegy ze Žďáru nad Sázavou starosty Martina Mrkose. Aktivně zapojil i veřejnost a rodiče dětí a seniory, kteří se proškolili a pomáhají městské policii třeba už tím, že se zapojili do hlídání na přechodech pro chodce během cest dětí do školy a ze školy. To se osvědčilo a senioři oceňují, že je stále o ně zájem, že se na ně nezapomíná. Chtěli bychom také vylepšit a posílit kamerový systém.

Máte nějaké připomínky k organizaci dopravy ve městě?

Každý z nás asi v posledních měsících zaznamenal, jak byla Jihlava neprůjezdná. Je třeba si natvrdo přiznat, že tady pokulhávala koordinace. Lidé měli s předstihem dostat informační mapy, aby věděli, kudy jezdit. Na řadě uzavírek se často nepracovalo, proč byly tedy uzavřené, když tam nebyl jediný dělník a jediný stroj? Proč po tom vedení města důsledně nešlo? Jsem rád, že se v Jihlavě začala řešit koncepce parkování, ale stále se posouvá termín její realizace. My chceme dotahovat věci, a pokud se určí termín, tak to do toho termínu splnit.

Jak zlepšíte dostupnost bydlení?

Na jihlavském zastupitelstvu se řešilo pokračování projektu Housing First. Myslím, že ten projekt byl špatně komunikován a to je škoda. Já s přibývajícím věkem mám stejně jako asi všichni vyšší sociální cítění. Musí ale fungovat kontrolní mechanismus, který nefungoval. Bavil jsem se s lidmi, kterým přišel do domu klient Housing First, nebyla tam žádná extra kontrola od úředníků ani městské policie, v domě ztratili jeho stávající obyvatelé pocit bezpečí a klidu, byl tam nepořádek. Někteří zmiňovali i výhrůžky násilím, někteří chtěli ten svůj byt prodat a odstěhovat se jinam, ale nebyli schopni jej prodat, protože jeho cena padla. Kdyby pan Dan Škarka (radní pro sociální oblast za Fórum - pozn. aut.) tyto věci lépe komunikoval a uměl odpovídat na otázky, bylo by to prospěšné, ale jeho nejčastější odpověď byla: „Odpovím vám mailem.“ Cílem toho projektu by měla být integrace sociálně slabých lidí zpět do společnosti, a ne že jim my budeme suplovat jejich osobní odpovědnost. Nemůžeme těm lidem opakovaně i přes porušení jejich povinností prodlužovat smlouvy, potřebujeme pomáhat i jiným rodinám.

Postavil byste v Jihlavě nový zimní stadion, tak jak je nyní navržen, na místě toho starého?

Napříč kandidáty STAN jsme se shodli, že úvěrová výše 600 až 650 milionů je pro nás strop. Jinak nám hrozí, že se Jihlava dostane na dluhovou brzdu. V tuto chvíli ta hala není jedinou potřebnou věcí v Jihlavě. Horácký zimní stadion je tématem posledních dvaceti let. Nikdy se s tím nic nedělalo a já jsem rád, že vedení města do toho problému konečně sáhlo. Mrzí mě ale, že není připraven rizikový scénář. Proč není připravena varianta záchrany stadionu?

Jak si představujete větší otevřenost radnice, kterou slibujete?

Chceme pravidelně v měsíčních reportech otevřít radnici, pravidelně se s lidmi setkávat, nežít ve vlastní bublině. Chceme nastavit rozpočet tak, aby byl rozklikávací, stejně jako je to na kraji. Chceme motivovat Jihlaváky formou benefitů: je tady MHD, zoo, Vodní ráj. Využívat cesty chytrých aplikací, navázat spolupráci s místními podnikateli, aby byli lépe propagováni.

Má Jihlava nepřívětivá místa?

Jihlava má problematické lokality. Bylo by dobře udělat mapu kriminality, aby tam Jihlaváci mohli sdílet nepříjemné zkušenosti, a ty rizikové lokality posílit dohledem městské policie. Už samotná přítomnost toho strážníka může přinést pocit komfortnosti. Znám mnoho maminek, které přijdou do parku Gustava Mahlera, udělají tam nepříjemnou zkušenost a už se tam nevrací. Centrum je výkladní skříní města a ta jihlavská výkladní skříň je dost ušmudlaná.

Jak chcete zpříjemnit centrum města?

Revitalizace náměstí se slibuje deset dvanáct let. Nyní je tam vysázeno šest jerlínů, to je za tu dobu hodně málo. Měly by být jasné etapy, víc by se měl zapojit soukromý sektor, aby podnikatelé řekli, co tam chtějí, řešit nebytové prostory, zpátky na náměstí přitáhnout lidi.

Angažoval jste se ve Spolku za zachování zdravé Zborné, jak?

Před šesti lety vedení Zborné přišlo s návrhem územního plánu. Protože tam bydlím, začali jsme si naši lokalitu prověřovat. Ten návrh územního plánu zaváněl klientelismem a lobbismem. Tehdejší náměstek primátora Výborný z ČSSD se v tom angažoval. My jako jednotlivci jsme tam dávali námitky, ale větší šanci na úspěch to mělo, když jsme vytvořili spolek. Neblokovali jsem územní plán, chtěli jsme jej optimalizovat, nebo z něj Zbornou vyjmout. Dlouhodobě Zbornou trápí úzké silnice, problémy s pitnou vodou, na to jsme poukazovali. Pan Výborný ten návrh poprvé stáhl ze zastupitelstva, podruhé neprošel. My navrhovali jinou lokalitu pro bytovou zástavbu, byla na příjezdu do Zborné, ale ta pro jiné vlastnické poměry ztrácela pro dotyčné výhodnost. Jsme pro pravidla, ale tamto bylo proti pravidlům.

Se kterou stranou nebudete nikdy jednat o koalici?

To jsou extremistické strany: komunisté, SPD. Tam se názorově nepotkáme. Měl jsem možnost se potkat s iks lidmi z ANO. Budou věci, kde se neshodneme, ale cením si jejich názoru. Naše spolupráce byla vždy věcná a rozumná.