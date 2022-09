Je důležitější se najíst, než stavět halu, říká jihlavský lídr ČSSD Hyský

Každopádně jste se museli jako strana výrazně uskromnit...

Máte pravdu, není to jako před deseti nebo patnácti lety, kdy se díky příjmům mohly dělat velkorysé kampaně. Teď musíme, obrazně řečeno, obracet každou korunu.

Vaše strana má od loňského prosince nového předsedu, kterým se stal novoměstský starosta Michal Šmarda. Byla to podle vás správná volba?

Vítám ji, je to velmi zkušený komunální politik. Do vedení přišel v těžké době, kdy se sociální demokracie dostala mimo Poslaneckou sněmovnu a musela řešit narůstající dluh. Ten se ale prodejem Lannova paláce podařil smazat, tudíž věřím, že situace teď bude jen lepší.

Martin Hyský Osmačtyřicetiletý lídr koalice ČSSD a Levice se narodil v Jihlavě.

V roce 2006 dokončil Vysokou školu ekonomickou v Praze. Předtím studoval na Slezské univerzitě v Opavě veřejnou správu a regionální politiku.

V roce 2006 se stal náměstkem primátora a v současné době je uvolněným členem zastupitelstva kraje, předsedou Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA21.

Je ženatý, otec dvou dětí.

Pojďme se teď věnovat programu vaší strany před nadcházejícími komunálními volbami, do nichž jdete jako lídr kandidátky pro Jihlavu. Co podle vás aktuálně krajské město Vysočiny trápí ze všeho nejvíc?

Tak jako všechna ostatní města, tedy dramatický nárůst cen energií a inflace obecně. Proto je potřeba hledat možnosti, jak ušetřit. A pak musím samozřejmě zmínit i stavbu Horácké multifunkční arény. To bude zásadní rozhodnutí.

Myslíte si, že je reálné, aby se skutečně začalo stavět?

Podle toho, co zatím probíhá v médiích, je to z mého pohledu mimo realitu.

Ve hře je také oprava stávající haly, co všechno by obnášela?

Nevím, nejsem stavař, ale asi zpevnit stěny, vybudovat zázemí pro sportovce, částečně i pro diváky… A samozřejmě vyměnit střechu. Tak, aby se životnost haly prodloužila o nějakých deset nebo patnáct let.

Nicméně stejně by se musela na nějakou dobu úplně zavřít...

Myslím, že do dvou let by mohlo být vše hotové, aby se v Jihlavě zachovaly lední sporty. Protože to celé není jen o A-týmu Dukly.

Zeptám se přímo, potřebuje Jihlava multifunkční arénu?

Řekl bych, že by se mělo ustoupit od ambicí multifunkčnosti, protože i na stávajícím stadionu se pořádaly koncerty. Je potřeba se zamyslet, jestli je tady vážně nutná multifunkční hala, když sto třicet kilometrů odtud je jedna v Praze a další plánovaný projekt má Brno.

Jinými slovy podle vás nemusí stát v každém městě?

Samozřejmě by to byla obrovská prestiž, Jihlava je velmi dobře dostupná, ale má mít takovou ambici? Když to řeknu s jistou mírou nadsázky, je myslím důležitější se najíst.

Krajské město ovšem neplánuje pouze novou arénu, chystá se i obnova náměstí...

Co vím, tak je snaha pojmout revitalizaci po etapách. Rozhodovalo se, projektovalo a teď se podnikají různé kroky. Ale upřímně řečeno, nemyslím si, že například výsadba jerlínů byla nejšťastnější. Z mého laického pohledu je to jak pěst na oko.

Všude se teď mluví o úsporách ve všech oblastech. Jak se dá podle vás šetřit v Jihlavě?

Jak už jsem řekl, odrazit se od úspor energií. Jako určité řešení vidím fotovoltaiku. Díky tomu se podaří nějaké peníze ušetřit. A pak samozřejmě můžeme uvažovat o investicích. Ale každou je potřeba důkladně zvážit. Není to jen o tom, že něco postavíme, ale všechno stojí v provozu nějaké peníze.

Mluví se mimo jiné o tom, co by mělo vyrůst v bývalém areálu Modety...

Myslím, že rozšíření zoo by asi v tomhle směru mělo větší smysl než udělat kreativní centrum. Zoologické zahradě například dlouhodobě chybí kapacitnější stravování.

A není to problém celé Jihlavy?

Máte pravdu, celkově tu chybí i kapacity ubytování. Tady vidím velký prostor pro spolupráci se soukromým sektorem. Město by určitě nemělo vlastnit nebo stavět hotely, a to samé se týká i restaurací. Samozřejmě že v současné době by to asi bylo všechno komplikovanější, ale po každé krizi přichází jakési znovuzrození, tudíž by se na tom dalo pracovat.

Vy jste místní rodák, je podle vás Jihlava ideální místo pro život?

Bezpochyby. Jihlava je město, které není ani malé, ani velké. Je dobře dopravně dostupné, a pokud se státu podaří vybudovat vysokorychlostní železnici, bude na tom ještě lépe.

A je také dostatečně bezpečným místem pro život?

Myslím, že zatím ano. Je ovšem důležité, aby Jihlava bezpečným místem zůstala, nebo raději, aby byla ještě bezpečnější.

Co přesně by k tomu bylo potřeba?

Určitě lze ještě vylepšit kamerový systém, byť samozřejmě i ten stávající je kvalitní. A taky si myslím, že smysl mají asistenti prevence kriminality. I v tomto směru se nabízí určitá možnost rozšíření. Mohlo by to být jedno z témat.

Upřímně řečeno, zrovna toto mi nepřijde příliš smysluplné. Vámi zmiňované preventisty totiž člověk vidí v centru města převážně jen v dopoledních hodinách, kdy potížisté buď vyspávají po bujaré noci, případně sedí ve školních lavicích...

Proto by si tato služba zasloužila nonstop provoz, i kdyby to město mělo platit ze svých peněz. Podle mě by to byly dobře vynaložené peníze.

Rozhovory s lídry Rozhovorem s Martinem Hyským pokračuje seriál, který představuje vybrané lídry stran a hnutí, jež budou ve volbách usilovat o křesla v jihlavském zastupitelstvu. Pořadí rozhovorů se odvíjí od výsledku loňských sněmovních a minulých komunálních voleb. Příští díl se zaměří na hnutí SPD, jehož kandidátku vede Petr Paul.

A jak je na tom Jihlava z pohledu kulturního a sportovního vyžití?

Kulturně určitě dobře a co se týká sportovní stránky, myslím, že by si ještě zasloužila halu na halové sporty. Konkrétně třeba na basketbal. Jenže to všechno je zase otázka peněz.

V politice působíte už poměrně dlouho, co vás před lety přimělo začít se angažovat právě tímto směrem?

Hnacím motorem bylo především to, že už se mi nechtělo zvenku jen nadávat na poměry, které se mi nelíbily. Řekl jsem si, že se s tím pokusím něco udělat.

Zkuste si představit, že by vaše strana v nadcházejících komunálních volbách uspěla a vy se stal primátorem. Je nějaká strana, případně člověk, se kterým byste nedokázal spolupracovat?

Ono je všechno o lidech, ani ne tak o uskupeních. Ale například vím, že by se mi dost problematicky spolupracovalo s panem Miroslavem Tomancem (Fórum Jihlava). Už jsem tu možnost měl a bylo to velmi obtížné. Nápady má sice dobré, dá se na nich stavět, jenže dotáhnout s ním něco do konce, to je velice problematické.

A když takhle přijdete domů unavený z politického jednání, co vás dokáže spolehlivě uklidnit?

Docela jsem se našel v kutilství. A částečně i v zahradničení. Přitom když jsem byl mladý, tak jsem nevěřil, že bych se někdy mohl chtít rýpat v záhoncích...