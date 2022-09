Vše je otevřené, věří lídryně ANO v Hradci. Mluvila se zástupci ODS a SPD

Po sečtení hlasů jste říkala, že uvidíte, co přinesou další hodiny. Co přinesly?

Jednali jsme s ODS, vyložili karty a nastínili, jak bychom spolu mohli dále spolupracovat. Zatím jsme nemluvili o ničem konkrétním. Spolupráce z jejich strany závisí na tom, jak se rozhodnou na pondělním oblastním sněmu. Dalším jednáním necháváme otevřené dveře. Někteří se však s námi sejít nechtějí. Jsem za tu upřímnost ráda. Vím, že se proti nám tvoří možnost koalice.

Předpokládám, že neochotu k jednání máte na mysli u HDK a TOP 09.

Je to tak. Stejně se vyjádřili i zástupci Změny a Zelených.

Dosud jste jednali pouze s ODS?

Viděli jsme se i se členy SPD, ale schůzku jsme si sjednali pouze kvůli tomu, abychom se poznali. K jednání o spolupráci nedošlo.

Jaký máte ze setkání dojem?

Myslím si, že jsme na přátelské vlně a rozumíme si. Programové teze jsou napříč stranami podobné, takže by neměl být problém se na koaliční smlouvě dohodnout. Je však brzy, všechno je otevřené.

Nabídli jste ODS křeslo primátora?

Ano, avšak není to tak, že bych se ho sama nechtěla ujmout. Získali jsme 13 mandátů a nerada bych, aby to voliči vzali tak, že jsem se tohoto postu vzdala. Pokud však chceme utvořit koalici, která bude dobře fungovat, je potřeba udělat partnerům nějaký ústupek. Tady jsem ochotná ustoupit.

To by ústupek jistě byl, možná by se dalo říci i ústup.

Bohužel nemáme jinou možnost. Samozřejmě si uvědomuji, že zástupci HDK a TOP 09, Rozvíjíme Hradec, Piráti a Změna a Zelení spolu byli domluveni na spolupráci už před volbami a my vlastně nemáme jinou možnost než být v opozici nebo nabídnout funkci primátora.

Jak vnímáte možnou budoucí spolupráci s ODS a SPD?

O tom jsme se zatím s SPD nebavili, ale nastínili jsme, že bychom byli rádi za jejich podporu. Myslím, že i z jejich strany byla znát vstřícnost a náklonnost. Zatím jsme se však pouze oťukávali.

Nebude problém se vztahem k SPD spíše u ODS, která k němu neměla příliš vstřícný přístup?

Zatím nevím o tom, že by se na tom něco změnilo. Uvidíme, jak se ODS rozhodne.

A co koalice ANO, ODS a Rozvíjíme Hradec senátora Holáska?

Tato varianta pro mě byla už před volbami nejlepší. Mám však pocit, že pan senátor Holásek s námi spolupracovat nechce. Není v tom asi nic osobního, spíše to je postoj vůči hnutí ANO obecně. Spolupráci bych samozřejmě přivítala.

Výsledky pro vaši obec

Nakolik se možné pětičlenné koalice HDK a TOP 09, ODS, Pirátů, Rozvíjíme Hradec a Změny a Zelených obáváte?

Jsem na něco podobného zvyklá z krajského zastupitelstva. Tam je uskupení složené z deseti stran proti nám. Je to podvod na voliče. Je to smutné, protože jsem dostala asi 7 tisíc hlasů (7 366), takže vnímám sílu podpory od Hradečáků. Byla bych nerada, aby byli zklamaní tím, že budeme mít ve městě stejný vzorec, jako máme na kraji. Signály však jsou a nepřekvapuje mě to.

Kdo byl pro vás nejtěžší soupeř a co vás nejvíce překvapilo?

Jako největšího konkurenta jsem vnímala HDK spolu s TOP 09, kterým přesto gratuluji k úspěchu. Překvapilo mě, jak dopadla strana Rozvíjíme Hradec, protože její kampaň byla velice výrazná i povedená.