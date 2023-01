Proti zvyšování daní bych se tvrdě postavil, říká Babiš

Soud vás v pondělí zprostil obžaloby v kauze Čapí hnízdo. Posiluje vás to před prezidentskou volbou, nebo si o sobě pořád myslíte, že jste outsider?

Jsem rád, že soud potvrdil to, co tvrdím celých dlouhých šest let, tedy že jsem nevinný a že jsem nikdy nic nezákonného neudělal. Je to ohromný balvan, který ze mě a z mé rodiny spadl. Je to pro mě ohromné zadostiučinění. Mediálně jsem byl odsouzen dřív, než celý proces začal. Je jasné, že zvlášť těm, kteří se neustále ohánějí demokracií, se verdikt nevinen nelíbil. Třeba takový generál Pavel přiznal, že očekával jiný výsledek a že chápe, že verdikt řadu lidí rozzlobil. Naštěstí máme nezávislou justici.

Posiluje vás tedy verdikt soudu, nebo se stále považujete za outsidera prezidentské volby?

Určitě to přispívá k mé lepší psychické pohodě a k mému přístupu k celé volbě.

V úterý vás v Elysejském paláci přijal francouzský prezident Emmanuel Macron. Vyjádřil vám podporu v prezidentské kampani?

Ne. Bylo to velmi příjemné přátelské setkání. Před měsícem mi slíbil, že se potkáme, a hned v lednu si našel čas, což mě hodně potěšilo. Sice mi nabídl termín tři dny před volbami, ale o nich jsme se opravdu nebavili. Všichni mě obviňují, že mám přátelské vztahy jen s maďarským premiérem Orbánem, ale zapomínají, že mým přítelem je prezident Macron. Přátelské vztahy mám také třeba s tureckým prezidentem Erdoganem, stejně jako s dalšími premiéry a prezidenty po celém světě.

O čem jste se tedy s francouzským prezidentem bavili?

Strávili jsme spolu jen my dva asi čtyřicet minut. Zajímal jsem se o jeho názor na ukončení války na Ukrajině, na řešení energetické krize v EU a ladili jsme i další evropskou agendu, protože naše hnutí jsou ve společné frakci v Evropském parlamentu. Získal jsem informace, které mi určitě můžou pomoct, pokud bych se stal prezidentem. V Paříži jsem se také potkal s francouzským podnikatelem a aktuálně nejbohatším mužem planety Bernardem Arnaultem. Je to sice majitel luxusních značek, jako jsou Louis Vuitton, Dior, Givenchy nebo Fendi, ale působí jako velmi skromný a pozorný člověk. Spolu jsme se bavili především o charitě a investicích do výzkumu ve zdravotnictví, což mě vždycky jako byznysmena a politika zajímalo. Ale samozřejmě i o celkové situaci ve světě.

Vaši kritici vám schůzku s Macronem vyčítají, protože francouzský prezident volá po bezpečnostních zárukách pro Rusko. Obávají se, že vaše prezidentství by znamenalo návrat vlivu Číny a Ruska. Můžete to vyloučit?

To je stále dokola. Jako premiér jsem nikdy nebyl ani v Rusku, ani v Číně a třeba jsem se ani nikdy nesešel s ruským velvyslancem. Naopak za naší vlády jsme vydali ruského hackera Nikulina do USA, solidárně jsme vyhostili ruské diplomaty po kauze Skripal a vymetli jsme desítky ruských agentů po aféře Vrbětice. A když jsem byl jako premiér na Ukrajině, tak jsem odsoudil okupaci Krymu. Opakovaně jsem Čínu vyzýval, že je třeba vyvážit náš obchod, protože Čína k nám vyváží desetkrát víc, než naše firmy vyvážejí do Číny. To znamená, že v případě mého zvolení bychom se chovali stejně jako některé členské státy Evropské unie.

Co konkrétně jste tedy řešil s Macronem v souvislosti s válkou na Ukrajině?

On je jeden z mála evropských politiků, který prosazuje mírová jednání. Válku nikdo nechce. Souhlasím s tím, že největší světoví hráči by si měli sednout k jednomu stolu, přesně jako dokázali sedět na 100. výročí konce první světové války v roce 2018, což bylo dávno po okupaci Krymu.

Před prvním kolem prezidentské volby se zúčastníte pouze televizní debaty na Nově. Svou neúčast na dalších podobných akcích jste odůvodnil tím, že se média snaží z prezidentských debat dělat show. Je to jediný důvod?

Hlavní důvod je, že jsem v politice už přes deset let. Lidé mě znají, znají moje názory, navštěvuju je od roku 2012. Byl jsem ministr financí i premiér, vyhrál jsem sedmery volby a jako jediný ze všech kandidátů mám politické zkušenosti a výsledky a nepotřebuju se před lidmi představovat. Ale to není jediný důvod.

Jaké jsou tedy ty další?

Poslední měsíce jsem cestoval mezi lidi, do firem, do restaurací, kulturáků, kin a divadel, představoval jim své vize, debatoval s nimi, každý se mohl ptát, na co chtěl. Absolvoval jsem desítky debat a televizních rozhovorů, myslím, že občané moje názory dobře znají. Těsně před volbou dostali voliči do schránek moji smlouvu s občany, rozdávali jsme moje prezidentské noviny a propagovali program a vize prostřednictvím videí a sociálních sítí. Navíc účastnit se každé debaty přece není žádná povinnost, zvlášť když člověk vidí tu „nestrannou“ veřejnoprávní televizi.

Povinnost to sice není, ale vaši protikandidáti v souvislosti s tím, že s nimi nechcete debatovat, zmiňují, že máte strach se s nimi střetnout...

Věřte, že z toho strach opravdu nemám. Ten mám jen o svoje děti. Navíc už jsem avizoval, že se zúčastním debaty na Nově. Mám za to, že jedna taková debata je naprosto dostatečná, protože se otázky stále dokola opakují.

Pokud se dostanete do druhého kola, debat před ním se zúčastníte?

Nějakých určitě. Teď mi ale přijde smysluplnější, aby se lidem představili ostatní kandidáti, kteří se na politiku dali teprve nedávno, a já se soustředil hlavně na kontaktní kampaň mezi občany, abych věděl, co je trápí a jak jim můžu pomoct. To má pro mě určitě větší cenu než nějaká televizní show. Třeba v pondělí jsem byl v Brně, kam do Besedního domu přišlo skoro 700 lidí. Vynikající atmosféra, lidé se ptali, hrozně jsem si to užil.

Společně s generálem Petrem Pavlem a bývalou rektorkou Danuší Nerudovou patříte k favoritům volby. Kdo by byl pro vás ve druhém kole tvrdším soupeřem a proč?

Ani jednoho z nich nepodceňuji. Oba dělají velmi intenzivní, drahou a kreativní kampaň, hodně témat se za poslední roky a měsíce teoreticky naučili a hezky o nich mluví. Nemají ale praktické zkušenosti, většinu toho, co komentují, nikdy nezažili. A to je ten velký rozdíl mezi nimi. Lidé by si také měli uvědomit, že oba kandidují jen proto, abych se já nestal prezidentem.

Prvenství v první televizní debatě takzvaných „outsiderů“ na Primě nečekaně získal kandidát SPD Jaroslav Bašta. Nemůže být černým koněm volby?

Nemyslím si to. Pan Bašta je kandidát SPD, strana má své voliče, což je jeho výhoda oproti kandidátům, kteří nejsou v politice. Ale reálně nemá pan Bašta hlasy na postup do druhého kola. Hlasy pro něj jsou v podstatě vyhozené hlasy ve prospěch vlády a vládních kandidátů – tedy pana Pavla, paní Nerudové a pana Fischera.

Právě po nečekaném vítězství Jaroslava Bašty v debatě na Primě vás předseda SPD Tomio Okamura vyzval, abyste z volby odstoupil a podpořil kandidáta SPD. Co vy na to?

Jo jo, tomu jsem se zasmál. Pánové Okamura i Bašta by si ale měli uvědomit, že těmito nesmyslnými útoky na mě nahrávají hlavně vládní koalici. Posilují tím jejich kandidáty, tedy generála Pavla a Danuši Nerudovou. A jestli pětikoalice ovládne i Hrad, bude to pouze a jen jejich zodpovědnost. Odpovědnost SPD a jejich hloupé strategie založené na lžích a na výzkumech neexistující agentury.

Jak vidíte své šance před prvním kolem volby?

Je spousta nerozhodnutých voličů, takže bych řekl, že je všechno otevřené.

Co říkáte na to, že ostravský primátor Tomáš Macura a moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (oba ANO) vás volit nebudou?

Je to jejich svaté právo. Nikdy by mě nenapadlo do toho někomu mluvit. Může mě to mrzet, protože jsem oba přivedl do hnutí, a když oba kandidovali, tak jsem je vždy podpořil. Ale to je život.

Jaká by byla vaše priorita v roli prezidenta v případě zvolení?

Priorita je jasná. Bojovat za naše občany a naši zemi proti současné bezcitné vládě. Jsem jediný ze všech prezidentských kandidátů, který je reálně schopen se jí postavit a prosazovat zájmy lidí, kteří chtějí mít lepší život. Na rozdíl od paní Nerudové a generála Pavla nejsem kandidát vlády. Nemusím jí být vděčný za podporu, tudíž bych ani nebyl její loutkou. Ve srovnání s ostatními kandidáty jsem také naprosto finančně nezávislý a nestojí za mnou nějací podnikatelé nebo lobbistické skupiny. Pracoval bych prostě pro naše občany a naši zemi a jsem přesvědčený, že jsem jediný, kdo to zvládne.

Jmenoval byste Petra Hladíka ministrem životního prostředí?

Členové vlády jsou vizitkou především pana premiéra. Pokud nedokáže zatlačit na KDU-ČSL a říct, že takto ne, jde jmenování ministra za ním. Takže abych vám odpověděl, kdybych byl prezident a premiér by na jmenování pana Hladíka trval, tak bych ho jmenoval. Z pozice premiéra bych ale KDU-ČSL přesvědčil, aby do funkce nominovala někoho jiného.

Jak byste se zachoval, pokud by současný prezident Miloš Zeman předčasně jmenoval nového předsedu Ústavního soudu?

Nemyslím si, že by to s takovým předstihem bylo dobré, a pevně věřím, že k takové situaci ani nedojde.

Co byste chtěl pro Českou republiku udělat?

Naše země aktuálně čelí ohromným problémům. Máme nejdražší energie v Evropě, rekordní inflace ničí lidem úspory, firmy se chystají propouštět. Na vzestupu je nelegální migrace. To vyžaduje na postu prezidenta zkušeného a krizemi prověřeného politika. A já mohu slíbit, že budu určitě jiný prezident než moji předchůdci. Budu akční, pracovitý a komunikativní. A jestli je pravda, co slyším, že vláda po volbě prezidenta bude chtít zvyšovat daně, omezovat sociální dávky nebo omezovat svobodu slova, tak bych byl ten, kdo se tomu tvrdě postaví.

Tvrdíte, že coby prezident byste vystupoval jako nadstranická autorita, osekával byste hrany, pomáhal předcházet konfliktům, případně je řešil. Jak byste to chtěl dělat?

Snažil bych se být prezidentem všech. Zejména ale samozřejmě těch, kteří mají strach o svou budoucnost, protože s nimi nikdo nemluví a nikdo je nebere vážně. Vůbec jsem nepochopil, že se jim vláda po jejich demonstracích jen vysmívala. Já bych se jim naopak snažil naslouchat a upozorňoval bych právě na jejich problémy.

Ano, v rámci svých představ byste chtěl víc tlačit na vládu, aby lidem pomáhala. Co přesně si pod tím ale představit, když už teď si stěžujete, že vláda Petra Fialy se s nikým nebaví?

V případě, že by si mě lidé zvolili za prezidenta, tak bych předpokládal, že vláda se mnou bude jednat, jelikož post prezidenta je nejvyšší ústavní funkce v zemi a ústavní činitelé by spolu měli mluvit. Tady už nejde o nějakého Babiše nebo Fialu, ale o Českou republiku. Chtěl bych zdůraznit, že do prezidentské funkce nejdu stříhat pásky.

Mohl byste ale s vládou najít společnou řeč?

Určitě mohl. Demokracie je diskuze, a i když na mnoho věcí nemáme stejné názory, neznamená to, že spolu o tom nemůžeme mluvit. Léta zkušeností v byznysu, diplomacii a politice vás naučí jednat i s lidmi, se kterými byste na pivo sám od sebe nešel. Úkolem prezidenta je povznést se nad malicherné spory, zvlášť když nejde o nás politiky, ale o lidi a jejich budoucnost.

V pozici prezidenta byste vystřídal Miloše Zemana. Co byste si z jeho dvou funkčních období vzal?

Jeho ekonomickou diplomacii nebo cesty do krajů.

Co byste naopak Miloši Zemanovi z jeho dvou funkčních období vytkl?

To, že rozděloval společnost, i když slíbil, že bude prezidentem dolních deseti milionů.

Už jste zmínil, že byste chtěl být nadstranický prezident. Co by to znamenalo pro hnutí ANO? Vy sám byste chtěl v případě svého zvolení zůstat jeho čestným předsedou. Neznamenalo by to, že byste byl s hnutím pořád svázaný?

A jak by ta svázanost měla vypadat? Už když jsem byl premiér, tak jsem vždycky byl přísnější na vlastní ministry než na ty koaliční. Pro mě jsou nejdůležitější lidé, služba jim, ne nějaké stranické tričko. To už jsem v minulosti dokázal mnohokrát, třeba když jsem na ministry nominoval odborníky, a ne lidi z hnutí. I když by si to často přáli. Takže se nemusíte bát, že bych nadržoval hnutí ANO.

Poslanci vašeho hnutí chtějí nyní vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Je náhoda, že by se o tom mohlo rozhodovat mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby?

To s prezidentskou volbou nemá absolutně nic společného. Vláda s opozicí dlouhodobě nekomunikuje, všechny krize se snaží promlčet, takže se náš poslanecký klub rozhodl, že s tím musí něco udělat.

Pokud byste se v nadcházející volbě nedostal ani do druhého kola, koho byste v něm podpořil?

To by záleželo na tom, kdo by se do druhého kola dostal. Pokud by to byl generál Pavel nebo paní Nerudová, tak by můj hlas propadl. Nemůžu s klidným svědomím hlasovat pro stávající vládu. To bych lidem, za které chci bojovat, nemohl udělat.