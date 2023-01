Babiš v Brně ukončil své „turné“. Kritizoval vládu i Okamuru

Ovace ve stoje, květiny, polibky na tvář, společné focení a potřásání rukou. V den, kdy soudce Jan Šott vynesl rozsudek v kauze Čapí hnízdo a nepravomocně zprostil viny Janu Nagyovou i Andreje Babiše, se prezidentský kandidát vypravil na svou poslední talkshow do Brna.

Babiš na setkání se svými podporovateli vyslechl gratulace i rady, jak se zachovat v posledních dnech před prezidentskou volbou. Jednu ženu vyvedla krátce po začátku ostraha. Místo potlesku pískala na píšťalku.

Sál Besedního domu v Brně se naplnil tak, že lidé od organizátorů dostávali i plastové židle. Stejně několik desítek diváků absolvovalo více než hodinovou akci ve stoje. „Vidím, že i galerie je narvaná. Je tu přes pět set lidí,“ konstatoval na uvítanou moderátor a poslanec za ANO Aleš Juchelka.

V jednom z dotazů, které mohli diváci položit Babišovi ještě před začátkem akce a na něž pak prezidentský kandidát odpovídal z pódia, se tazatel ptal, proč není opozice sjednocená. „Lidé nám skutečně píší, naši voliči, abychom se spojili s SPD. My jsme nešli do těch koalic. Zvlášť když mě pan Okamura vyzývá k rezignaci,“ vysvětloval Babiš.

„Vyzval mě, abych podpořil pana Baštu. Nechápu proč. A pokud to dopadne tak, že se nedostanu do druhého kola, tak samozřejmě to pak pan Okamura bude vysvětlovat svým voličům, že přispěl k tomu, že na Hradě bude někdo, koho bude chtít vláda,“ doplnil.

Podle něj je potřeba, aby „na Hradě seděl někdo, kdo není z vládní skupiny“. „Mají teď Sněmovnu, Senát, ale i předseda Ústavního soudu se vyjadřuje pro vládu. Nechci být protivládní, ale nejsem od nich. Není pravda, že může prezident odvolat vládu. Ale když bude prezident pracovitý, může je dostat pod tlak,“ dodal.

Pan Babiš by Nurofen pro děti přivezl

Juchelka s Babišem probral také pondělní soudní verdikt i celé líčení. „Nečekal jsem to, věřil jsem, že to tak dopadne. Soudce na nás byl přísný, vedl to velmi striktně, ale to je jeho právo. Když vám v politickém boji sahají na děti… To nedělala ani mafie, oni se zabíjeli mezi sebou, ale nikdy nesahali na děti. Doufám, že i můj syn pochopí, že pro rodiče jsou jejich děti to nejdůležitější,“ řekl na adresu Andreje Babiše mladšího šéf opozičního ANO.

Divákům v sále Babiš přiznal, že byl nervózní a vysvětloval i to, proč verdikt sledoval z domu.

„Probudil jsem se ve čtyři hodiny ráno. Pak jsem si šel ještě lehnout, doufal jsem, že se probudím až po vynesení rozsudku, ale nevyšlo to. Takže jsem vyhlášení sledoval někde mezi koupelnou a ložnicí. Pak jsem si v pyžamu pobrečel. K soudu jsem nešel, protože jsem věděl, že ty emoce budou silné,“ sdělil svým příznivcům. Za svá slova sklidil bouřlivý aplaus.

Lidem také předestřel své plány na nejbližší dny, mimo jiné i úterní návštěvu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. „Jsme přátelé, moc to pro mě znamená. Ale já se možná potkám i s paní Věrou Kunderovou. Víte, pan (spisovatel Milan) Kundera byl pomluven pseudoaférou. Kdybych byl prezident, dal bych mu vyznamenání,“ zmínil.

Babiš předem avizoval, že do debat s protikandidáty nebude chodit. Výjimku udělá ve čtvrtek večer, kdy plánuje přijít do debaty na televizi Nova. Nedělní superdebatu v České televizi ale sledoval.

„Nelíbilo se mi to. Nebylo to korektní, nevím, proč tam nechali ten pultík a třicet vteřin ticha. Není přece povinnost chodit do debat. Stejně to bylo o Babišovi, i když jsem tam nešel,“ kritizoval s tím, u debaty popíjel vaječný likér. Josef Středula jej svým odstoupením a podpořením Danuše Nerudové prý překvapil.

Kromě Babiše na pohovku řečníků na pódiu usedla i exministryně financí Alena Schillerová. Před diváky společně zkritizovali vládu například za nedostatek léků. „Pan Babiš vám tu říkal, že by šel na Zentivu a dal by jim povolení, aby mohli léky vyrábět. Ale já ho znám, on by sedl do letadla a už dávno by vám ten Nurofen pro děti přivezl,“ prohlásila Schillerová.