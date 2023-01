Z volby se mě snaží vytěsnit. Chtějí, abych složil kandidaturu, říká Hilšer

Jaká je pro vás zatím letošní kampaň ve srovnání s tou minulou?

Je jiná. Minulá kampaň byla takový souboj mezi gentlemany. Ta současná je více vypjatá. Vnímám větší rozhádání a rozdělení táborů na příznivce Babiše a Antibabiše. V rámci toho Antibabiše ještě existuje tábor lidí, kteří nechtějí třeba bývalé komunisty, pak tábor lidí, kteří vidí problematické momenty u paní Nerudové. V tomto vnímám letošní kampaň jako vyhrocenější.

Myslíte, že posledně nebyla společnost rozdělena na tábory Miloše Zemana a Jiřího Drahoše?

Nebyl tak rozdělen demokratický tábor. Nyní je tu velká touha porazit Andreje Babiše. A v minulé volbě nebyla taková snaha vytěsnit všechny ostatní kandidáty, kteří nejsou v první trojce. Hodně intenzivně vnímám, že často lidé říkají: my bychom volili nějak jinak, ať už třeba Hilšera nebo Fischera, ale musíme volit pragmaticky.

Musíme volit podle toho, co ukazují průzkumy, abychom porazili Babiše. To v minulé volbě nebylo tak intenzivní. A ve vztahu k nezávislým kandidátům, mezi které se počítám, je tady jasná snaha, aby se klidili z cesty.

V souvislosti s vámi se neřeší nic jiného, než vaše možné odstoupení ve prospěch jiných kandidátů. Neleze vám to už na nervy?

Netýká se to jenom mě, ale i pana Fischera. Je škoda, že se to týká kandidátů, kteří nemají máslo na hlavě. Je paradox, že toužíme po tom, aby ve funkci prezidenta byl někdo s čistým štítem bez problémů z minulosti, a přitom se takoví kandidáti marginalizují ve prospěch těch, kteří jsou spojeni s vlivovými skupinami. Ať už je to Andrej Babiš, generál Pavel nebo Danuše Nerudová.

Rozdělené tábory voličů

Průzkumy ovlivňují i složení televizních debat. Na Nově a Primě jsou kandidáti rozděleni podle preferencí na dvě skupiny, které se vzájemně ve studiu nepotkají. Co tomu říkáte?

To je další věc, která je jiná než minule. K rozdělování kandidátů na první tři a další tehdy nedocházelo ani v soukromém mediálním prostoru. V debatách jsme byli vždy všichni (až na Miloše Zemana, pozn. red.), a to je důležité pro demokratickou debatu, aby mezi sebou mohli kandidáti diskutovat.

Teď došlo k rozdělení a to je silně nedemokratické a zavádějící. Navíc už předem vidíme billboardy, které hlásí: sledujte debatu s hlavními kandidáty, což tvrdí zase jen na základě průzkumů. Je tu evidentní snaha ovlivnit veřejné mínění tak, aby nepropadl váš hlas, což je ale v dvoukolovém systému vlastně nesmysl.

A vážně nechápete voliče, kteří nechtějí, aby jejich hlas propadl, protože vidí šanci, aby se do druhého kola nedostal Andrej Babiš, kdyby se hlasy vašich podporovatelů rozdělily mezi Danuši Nerudovou a Petra Pavla?

To je spekulace, protože víme, že v minulosti průzkumy něco předpovídaly a pak byly věci jinak. Mně posledně předpovídaly zhruba jedno až dvě procenta a pak jsem měl skoro 9 procent.

Navíc samotná čísla v průzkumu ještě nevypovídají o tom, že by byl favorizovaný kandidát kvalitní. Třeba v případě paní Nerudové se postupně ukazují skandály, které jsou podle mě pro hlavu státu naprosto nepřijatelné.

Přijdou vám až tak závažné?

Jsou závažné. To, co se týká univerzity a střetu zájmů jejího manžela, je závažné. Jestliže má být první pán někdo, kdo je spolumajitel velké právnické kanceláře, která je spojená s vlivem na stát. Ukazuje se, že v minulosti byla nepřímo spojená s otázkami exekucí, tak to je vážná věc.

Jaký čekáte svůj výsledek, když sledujete průzkumy?

Já nevím. Minule mi odhadovali jedno až dvě procenta a pak jsem měl procent devět. Je možné, že teď to bude jedno procento, ale je také možné, že to bude 15 nebo 20, 25 procent. Skutečně nevím.

Jaký by byl prezident

Pojďme už od průzkumů dál. Jaký byste vlastně byl prezident?

Já bych byl prezident, který by poukazoval na nepravosti, které se ve společnosti dějí a které jdou proti veřejnému zájmu. To není nějaká fráze, ale ukazuje na to i můj dosavadní život. Už v roce 2008 jsem poukazoval jako tehdy postgraduální student na problematiku skryté privatizace fakultních nemocnic.

V roce 2014 a 2015 jsem zase upozorňoval na nebezpečí Putina, kdy jsme protestovali na Úřadu vlády a před ruskou ambasádou. Takže bych byl prezident, který vždy bude upozorňovat na nepravosti, které se dějí. Možná pro mnohé nepohodlný, protože nejsem součástí establishmentu, ale zároveň nejsem neřízená střela.

Jak byste chtěl na ty nepravosti upozorňovat?

Formy jsou různé. Jestliže jste obyčejný občan, můžete protestovat, jestliže jste prezident, tak máte už celou řadu možností, jak věci řešit. Mluvil bych s vládou, upozorňoval bych ministry i premiéra na nějaké zásadní problémy, které je třeba řešit. A když něco nefunguje, tak to prezident může říci i veřejně.

Vize pro Českou republiku

Přejděme k vaší vizi 2030, kterou jste koncem roku představil. Jedním z hlavních bodů je udržitelná země. Jaké by v tomto ohledu byly hlavní priority pro Česko?

Musíme jít směrem k tomu, abychom měli udržitelnou energetiku a vzdálili se spalování fosilních paliv. Stát musí také podporovat občany, aby si mohli sami pořizovat obnovitelné zdroje a tím směřovali k udržitelnosti životního prostředí.

V Česku také klesá kvalita půdy, což je často způsobováno nadměrným užíváním umělých hnojiv. Je to možná otázka, kterou si myslíte, že by se prezident zabývat neměl, ale je to něco, na co musíme dbát, aby se nám z polí nestávala pískoviště.

Když mluvíte o konci fosilních paliv, je to něco, co je aktuálně na programu s ohledem k válce na Ukrajině?

Nikdo nechce, aby nám byla v zimě zima nebo aby lidé platili velké sumy za energie. Ale je jasné, že bychom měli být co nejvíce nezávislí na fosilních zdrojích, které k nám přichází ze zahraničí. Máme sice nějaké zásoby uhlí, ale k čemu to povede, když svět stejně směřuje k tomu, že se uhlí přestane dolovat? Jestli to bude za pět let nebo později, o tom můžeme diskutovat.

Ve své kampani poukazuju na to, že jsme se za posledních 10 let v rozvoji obnovitelných zdrojů nikam nepohnuli. A dnes se ukazuje, že to byla dramatická chyba, protože kdybychom už měli třeba 50 procent energie z obnovitelných zdrojů, tak bychom nebyli tak závislí na plynu, který přichází z Ruska.

Po vstupu Chorvatska do eurozóny se opět hodně řeší euro. Jaký na to máte názor?

Euro musí naše společnost přijmout, až na to bude připravena i po mentální stránce. Myslím si, že není možné euro prosazovat proti veřejnému mínění. To dnes ale bohužel není na straně eura.

Musíme o tom ale vést seriózní debatu a já jako prezident bych ji rád podpořil. Osobně si myslím, že euro může Česku prospět. Ale jako prezident bych to přenechal na Parlamentu s tím, že jsem ochoten přispět k debatě.

Jeho preference

Minule jsme to z vás nedostali, tak to zkusíme dnes. Neprozradíte nám tým, se kterým byste šel na Hrad?

Už jsem veřejně oznámil jméno paní Gabriely Svárovské, která by byla kancléřkou. Jinak chci mít svůj tým dynamický podle toho, jaké se budou řešit problémy a otázky.

Takže tým poradců byste neměl stálý, ale spíše podle vaší potřeby byste oslovoval konkrétní osobnosti?

Přesně tak. Osobnosti, které nemají problém s bezpečnostní prověrkou nebo aby to byly osobnosti, které jsou v daném oboru profesionálové a o kterých nelze pochybovat, že nejsou ve střetu zájmů.

Kdybyste se nedostal do druhého kola, půjdete k volbám, i když říkáte, že mezi první trojkou nevidíte nezávislého kandidáta?

Půjdu k volbám. Ve dvoukolovém většinovém systému v prvním kole volíte podle vašeho přesvědčení a ve druhém kole už máte na výběr jen mezi dvěma možnostmi. Tam je buďto váš favorit nebo to může být volba menšího zla. Takže rozhodně půjdu k volbám a budu volit to menší zlo, které tam bude.