KOMENTÁŘ: Kousavý generál flanel smečoval, Nerudová to může pomalu zabalit

Na rozdíl od nedělní diskuze v České televizi ve středu v CNN Prima News diskutovali pouze dva kandidáti. Tedy původně měli tři, ale Andrej Babiš si své jediné veřejné utkání s hlavními protivníky vyhradil na čtvrtek pro televizi Nova. Debata na Primě opět ukázala, že pro Babiše tato taktika – kterou odkoukal od Miloše Zemana z kampaně před pěti lety – dává smysl.

Pokud by se Andrej Babiš debaty účastnil, stal by se nejspíš jejich hlavním protagonistou a nejspíš i tématem. Oba protikandidáti by se logicky vymezovali hlavně proti němu, asi se lidem ukázali jako nepříjemnější a těžší soupeři šéfa ANO v případném druhém kole. Jelikož Babiš chyběl, museli si Petr Pavel s Danuší Nerudovou vystačit sami se sebou. V této konfrontaci Nerudová pohořela.

Na rozdíl od unyle veřejnoprávně působící debaty na ČT to od dramaturgů diskuze na CNN Prima News měla být od počátku velká show. Včetně řvoucích a jinak hlučících diváků ve studiu, nebo pokusů moderátorů Terezie Tománkové s Petrem Suchoněm střety mezi hlavními protagonisty nejen moderovat, ale i navozovat. Oba dva si počínali dobře a především Tománková měla debatu pevně v rukou.

Samozřejmě, že srovnání ČT a CNN Prima News není úplně fér. Obě televize jsou úplně jinak koncipované a stavěné, čemuž musí zákonitě odpovídat jejich formáty. Diváci si jistě vyberou sami. Někomu holt víc sedí usedlejší a věcnější styl bez řvoucího publika, jiný dá přednost víceméně televizní zábavě.

Kousavý generál flanel

K té došlo už na začátku, kdy si kandidáti předávali dary. Petr Pavel přinesl flanelovou košili, což je stejně zvláštní úkaz. Generál tak dlouho servíroval na sociální sítě fotky z chalupy, se zvířátky a manželkou ve flanelkách, až si z toho lidé začali dělat legraci. V tu chvíli jeho tým zareagoval tím, že flanelové košile naopak začal cpát úplně všude. Generál Petr Flanel. Určitě se z toho stalo kandidátovo poznávací znamení, ale není úplně jasné, jestli na to může v dnešní době někoho ulovit. Nicméně Danuše Nerudová – asi ve snaze být vtipná a pohotová – uvedla, že ji flanel v dětství „kousal“. Což je už vzhledem k povaze flanelu dost nepředstavitelné. Zase výstřel vedle.

Šlo sice o prkotinu, ale podobně to probíhalo v celé debatě. Handicapem Danuše Nerudové se zdá být, že zkrátka neumí bezprostředně „rychle“ a správně reagovat. Občas to působí, že do ní její mnohočetný PR tým zkrátka „nahrál“ správné odpovědi na nejrůznější témata, která kandidátka po zaznění patřičného podnětu pouze spouští. Jenže v praxi se jí stává, že předtím buď hodně zadrhává jehla, než naskočí do správné drážky, anebo že Nerudová spustí v nesprávný čas nesprávnou nahrávku.

Spuštění špatné desky

Příkladem budiž debata o ukradené prezidentské standartě. Namísto toho, aby Nerudová Pavlovi omlátila o hlavu, že se – zvlášť coby bývalý voják, který by měl mít z podstaty věci ke státním symbolům až posvátnou úctu – setkává se zloději jednoho z nich a nechává si klást podmínky, za kterých může být navrácen, Nerudová nechala Pavla zasmečovat.

V tu chvíli se jí totiž v hlavě zjevně spustila jiná „deska“. Prohlásila, že tomu nerozumí a chtěla řešit ceny vajec a chudobu v regionech. Což je sice věcně správné téma, jen mělo přijít v jiném čase debaty. Petru Pavlovi to pak samozřejmě umožnilo s bohorovností prohlásit: „Rozumím, že to nechápete. Symbolika je složitá věc.“.

Dnes Danuši Nerudovou i Petra Pavla čeká další velká televizní debata na Nově, kam přijde i Andrej Babiš. Samozřejmě se ještě může stát zázrak, Nerudová může přijít dokonale připravená a oba protikandidáty totálně převálcovat, což by ji mohlo vrátit do hry. Příliš pravděpodobně se to ale po jejích vystoupeních v posledních dnech nezdá.