Když nepostoupím, nepodpořím nikoho, říká kandidát SPD Bašta

Čím ještě chcete oslovit voliče, aby vám dali svůj hlas? Podle posledního průzkumu společnosti Median pro MF DNES je vaše podpora 3,5 procenta voličů.

K tomuto argumentu zastávám dlouhá léta názor, že volby rozhodují skuteční voliči, nikoliv agentury veřejného mínění. Navíc ten způsob, jakým agentury a pak média postupují, je hluboce nedemokratický. Ony jen předem rozsortují těch devět kandidátů na skupiny, z nichž jedna je ta svatá trojice, o které se neustále mluví. To znamená, Danuše Nerudová, Petr Pavel a Andrej Babiš. Ostatní jsou podle agentur jen pro dokreslení. Podle mě ale některé věci v těch výzkumech nesedí.

Co třeba?

Já mám za sebou jako jeden z mála značnou podporu nejenom členů a voličů SPD, ale i dalších sedmdesáti podobně smýšlejících stran, hnutí a spolků. A jen volební preference SPD jsou 12 procent.

Jaké jsou podle vás vaše šance?

Jednoznačně postup do druhého kola. Když se nebudeme bavit o procentech, ale o počtech potenciálních voličů, tak já mám 1,5 milionu podporovatelů. A je paradox, že se to v těch průzkumech neprojevuje. Něco tedy musí být špatně.

V době normalizace jste byl disident a politický vězeň. SPD to hodně propaguje. Co říkáte na to, že na Hrad proti vám kandidují bývalí členové KSČ a jsou to dokonce favorité?

Je to jeden z problémů naší společnosti. Asi ne zcela jsme se vyrovnali s minulostí, protože na jedné straně kandidují dva bývalí členové KSČ. Někteří byli zřejmě i více angažovaní, než je zvykem, jako třeba předseda základní organizace KSČ, a ještě k tomu v armádě.

Zároveň ale všichni tvrdí, jak jim komunistická minulost vadí. V některých svých vyjádřeních z 90. let jsem vysvětloval, že jsme spíš společnost posttotalitní než demokratická. A to svým způsobem platí pořád.

Byl jste dlouholetý člen ČSSD. Mnoho lidí se pak divilo, že i s vaší disidentskou minulostí jste přešel k SPD, která se objevovala ve výročních zprávách BIS o extremismu. Proč SPD?

Byl jsem členem sociální demokracie rovných 25 let. Problém byl, jak se to občas stává, že se partaj posunula a byla úplně jiná než ta, do které jsem v roce 1994 vstupoval. Tenkrát jsme měli jasně vymezené voliče, za které jsme se prali. Šlo, obrazně, o lidi práce.

V tomto směru tedy pro vás byla SPD novou alternativou?

Řeknu to asi takto: politika pětikoalice zejména ve vztahu k demokracii, základním věcem, jako jsou svoboda projevu, svoboda slova a podobně, je cesta do pekel. Dá se proti tomu bojovat jenom tím, že opozice bude naprosto jasně definovaná. A pro mě je to jasně SPD. Hnutí ANO není jednoznačná opozice.

Na billboardech slibujete voličům, že v případě zvolení odvoláte vládu. Tak nám laicky vysvětlete, jak to chcete udělat, když vládní koalice má pevnou většinu 108 hlasů ve Sněmovně a prezident podle ústavy žádné takové kompetence nemá?

... ta možnost tam je. Umožňuje to článek 62, a to dokonce bez podmínek, což potvrzují i někteří ústavní právníci. Znám minimálně tři.

Když vás tak posloucháme, tak k ústavě byste přistupoval asi podobně jako Miloš Zeman, řekněme dost kreativně...

Tohle není pravda, a to ani ve vztahu k Miloši Zemanovi. Nezapomeňte, že hodně pamatuji. Myslím, že Miloš Zeman jenom pokračoval v trendu, který začal Václav Havel. Ten jako první prezident nastavil mantinely a směr, kterým je možné postupovat. Není to kreativní přístup k ústavě. Je to snaha ústavu využít v nestandardních situacích k řešení problémů, které by se běžně řešit nedaly.

Jak byste si případně rozuměl s premiérem Fialou, protože s jeho vládou byste musel alespoň nějaký čas komunikovat?

Po novoročním projevu považuji pana Fialu za člověka, který se nikdy premiérem stát neměl. Jemu sedí něco úplně jiného. Připadalo mi to spíše jako slušný slavnostní projev historika ke 30. výročí vzniku samostatného Česka. Vůbec se nedostal k nejzávažnějším problémům, které nám hrozí.

Přesto byste s ním musel komunikovat?

... jen nějakou dobu...

... jak by to ale probíhalo?

Určitě bych se účastnil zasedání vlády. Je to jedna z pravomocí prezidenta, že může přijít a vystoupit.

Když se ještě vrátíme k vašim billboardům, tam také říkáte, že nepřipustíte bídu a válku. Co tím přesně myslíte?

Myslím tím okamžik, kdy by šlo o to, že se má někam vyslat česká armáda – třeba do zákopů na Ukrajinu. Tak to bych nepřipustil.

Lepší špatný mír než válka

Velkou část své politické kariéry jste strávil coby velvyslanec v Rusku a právě na Ukrajině. Jak byste se jako prezident stavěl k současnému konfliktu?

Připojil bych se ke každému, kdo by se snažil o mírové urovnání konfliktu. A mluvil bych o tom, že i špatný mír je lepší než válka. Tak jak o tom hovoří například turecký prezident Erdogan.

Jaká by vůbec pod vaším vedením byla zahraniční politika? A nebyla by v neustálém rozporu se současnou vládou?

Zahraniční politika by měla především pomáhat českému exportu. To je jedna z věcí, kterou tu postrádám. Ekonomická diplomacie je pro zemi, která asi 80 procent HDP získává z vývozu svých výrobků, nesmírně důležitá. Tlačil bych, aby zahraniční politika byla v maximální možné míře pragmatická.

Pokud byste se nedostal do druhého kola, budete dávat doporučení svým voličům, koho mají volit?

Doporučení bych určitě nedával. Jsem přesvědčen, že zbylých osm kandidátů je v podstatě stejné zboží jen v osmi různých obalech. A za druhé, pokud by v souboji mezi lidem a médii měla vyhrát média, tak by se do druhého kola dostali lidé, které bych podpořit v žádném případě nemohl.

Takže byste ve druhém kole nešel k volbám?

Šel, ale hodil bych tam prázdný lístek. A to bych také doporučil i ostatním.

Jste nejstarší z kandidátů. V květnu vám bude 75 let. Jak jste na tom zdravotně? Zveřejníte zprávu o svém zdravotním stavu před volbami?

Řekl bych, že zdravotně jsem na tom z hlediska svého věku a kondice dobře. Takže bych se to nebál zveřejnit.

Současného prezidenta Miloše Zemana znáte jako politika dlouhá léta. Jak hodnotíte jeho dvě funkční období na Hradě?

Miloš Zeman byl prvním přímo zvoleným prezidentem a k jeho největším politickým výkonům řadím to, že dvakrát vyhrál přímou volbu. Uvidíme, zda se to v budoucnu povede někomu zopakovat. Z role velvyslance mám ale takový návyk, že můžete všechno, ale nikdy nesmíte veřejně kritizovat svého předchůdce.

Už dříve jste ale řekl, že pokud byste byl zvolen prezidentem, chtěl byste se s ním sejít. Co byste si řekli?

Určitě bych mu poděkoval za posledních 10 let a možná bychom si promluvili o některých věcech. Jsme dlouholetí přátelé, byl by to přátelský rozhovor.

Radil byste se s ním třeba v budoucnu o některých krocích?

Určitě bych naslouchal, co by mi říkal, a komunikoval s ním i nadále.