Kdo volí Pavla a kdo svůj výběr tají? ANO pro Babiše jednotnou oporou není

Místopředseda ANO a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák nebude v prezidentských volbách volit předsedu hnutí a bývalého premiéra Andreje Babiše. Míní, že to není funkce pro něj. Hlas dá generálovi Petru Pavlovi.

„Doba chce někoho, kdo bude příkopy zahlazovat, a ty jsou velmi hluboké. Neříkám, že někdo další z kandidátů toho bude schopen, ale myslím, že to není funkce pro Andreje Babiše,“ uvedl Vondrák pro server Seznam Zprávy.

Zdůraznil ale, že Babišovu kampaň vnímá jako pozitivní. Nechce, aby někdo jeho vyjádření bral jako výzvu, názor by si lidé měli udělat sami. „Nemyslím si, že všichni členové ANO budou volit Andreje Babiše. Myslím, že jeho úloha je jinde,“ podotkl.

Hlas šéfovi hnutí ANO nedá ani ostravský primátor Tomáš Macura. „Pana Andreje Babiše volit nebudu. K osvobozujícímu rozsudku v kauze Čapí hnízdo mu gratuluji, nic to ale nemění na mém postoji, že jako osoba nenaplňuje mé představy a ideály, které si spojuji s funkcí prezidenta republiky. Považuji přitom prezidentskou volbu za ryze osobní záležitost, na kterou se nevztahuje žádná ‚stranická disciplína‘,“ prohlásil Macura podle Hospodářských novin.

Podporu naopak Babiš dostane od lídra hnutí ANO v Přerově Petra Vrány či od ústeckého hejtmana Jana Schillera. „Nesdílím postoj pana Macury ani pana Vondráka, pana předsedu Babiše rozhodně podpořím, je to pro mě v tuto chvíli jediný vhodný kandidát na prezidenta,“ řekl redakci iDNES.cz Schiller.

V minulosti vyjádřil svůj záměr hlasovat pro šéfa hnutí také opavský primátor Tomáš Navrátil. „Svůj názor jsem nezměnil,“ uvedl nyní.

Tajná volba

To, že se tito politici ANO rozhodli volit někoho jiného než svého předsedu, není podle dalšího stranického primátora Jiřího Korce ze Zlína špatně. Koho bude volit on, neprozradil. „Je to moje osobní věc, od toho je to tajná volba,“ řekl s tím, že výběr hlavy státu je podle něj apolitický.

Své rozhodnutí si ponechá pro sebe také pardubický primátor Jan Nadrchal nebo primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický. „Když to pánové chtějí zveřejnit, tak jim to neberu. Já využiju té možnosti, že je to tajná volba, a určitě si to nechám pro sebe,“ řekl také primátor města Teplice Jiří Štábl.

Hnutí ANO má od loňských říjnových voleb tři hejtmany a 13 primátorů.

První kolo prezidentských voleb se uskuteční už tento pátek 13. ledna od 14:00 do 22:00, v sobotu 14. ledna budou volební místnosti otevřené od 8:00 do 14:00.