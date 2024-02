Nejen pokus o vraždu. Exmístostarostu Lovosic policie viní také z podvodu

Policie obvinila bývalého místostarostu Lovosic Miroslava Závadu (dříve ODS) z podvodu, hrozí mu za to osm let vězení. Ze stejného skutku obvinili kriminalisté ještě jednu ženu. V případě Závady podala policie návrh na jeho vzetí do vazby. Závada čelí v jiném případě obžalobě z pokusu o vraždu.