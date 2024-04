Syna jsem neznásilňovala, léčebné praktiky se mu líbily, řekla souzená žena

Žena zcela odmítá, že by svého nezletilého syna znásilňovala. Dnes mimo jiné zopakovala, že u něj prováděla léčebnou terapii, protože byl nemocný, pomočoval se. S praktikami u něj prý začali, když dítěti bylo sedm let. Musel například močit na svou matku, případně močila ona na něj.

Obžalovaná vypověděla, že s druhem měli chlapcův informovaný souhlas. Podle ní se syn nebránil. Z videonahrávek však podle soudu vyplývá opak.

Řekla, že neví, odkdy je sex legální. „Celý lidstvo vzniklo z incestu,“ uvedla k dotazu soudu. „Chtěla jsem mu poskytnout to nejlepší. Měla jsem pocit, že se mu to líbí,“ řekla. Trestné činy se týkají období let 2012 až 2016.

Žena také zopakovala, že se cítí být potrestána už tím, že jí soud odebral rodičovská práva.

Sexuální aktivity fotil a nahrával podle obžaloby její druh, který při nich masturboval a dával poškozenému pokyny, co má dělat.

Konopí, z jehož pěstování dvojici obžaloba také viní, používal podle ženy pro výrobu masti na bolesti zad po úrazu. Semena jedovatého durmanu, která našla policie při domovní prohlídce, podle obžalované před lety dostali, chtěli pěstovat botanickou raritu.

Žena dnes nedokázala vysvětlit některé rozpory ve výpovědi před soudem a v přípravném řízení. Na řadu věcí si podle svých slov nepamatuje. „Partner má obrovské znalosti v tom oboru, tak nás podporoval, abychom urinoterapii prováděli. Občas si vyžádal, abych mu počůrala záda, protože mu to pomáhalo na bolesti. Uriny je omezené množství, nechal nám ji k dispozici, protože podle jeho názoru jsme to potřebovali víc než on,“ uvedla.

Ohledně sexu se psem žena řekla, že měla pocit, že se mu to líbilo. Včera se také nechala slyšet, že jeho sperma chtěli použít k ozdravným účelům. Zoofilie se účastnila ještě další žena, její případ soud projednává samostatně.

Chodíme nazí, je to přirozené

Obžalovaný dnes zopakoval, že se cítí být nevinný. S družkou se podle svých slov seznámil přes internet. Jejího syna označil za hlubokého introverta, který nebyl schopen se vyjadřovat, což považuje za následek toho, že jeho biologický otec byl násilník.

Ve své výpovědi se dlouze vyjadřoval k vnímání světa, mimo jiné zaznělo, že doma a venku v hospodářství chodí s partnerkou nazí, protože je to přirozené.

Chlapce učili pít moč, což on ale podle obžalovaného ze skleničky odmítal. „Vysvětlili jsme mu, že účel akce je v jeho prospěch, nejlepší je to přímo ze zdroje,“ řekl. Odmítl, že by prováděli tzv. pissing, což je sexuální praktika, při níž je součástí sexuálních aktivit a představ moč a močení. Šlo podle něj o urinoterapii.

Při některých aktivitách za účasti dítěte muž podle obžaloby masturboval. U soudu řekl, že to bylo proto, aby dítěti dodal energii. Vše podle muže skončilo, když se chlapec přestal pomočovat.

Dítě odešlo od matky a jejího druha ke svému biologickému otci podle obžalovaných v době, kdy navštěvovalo osmou třídu. U chlapce, který je již plnoletý, se projevuje podle státní zástupkyně syndrom týraného dítěte, trpí posttraumatickým stresovým syndromem, který vyžaduje několikaletou léčbu. Vyslechnut bude prostřednictvím videokonference.

Rozsáhlý fotografický materiál, který policie zajistila při domovní prohlídce, vznikl podle obžalovaného kvůli tomu, že byl posedlý focením.

Obžalované dvojici hrozí trest až dvanáct let vězení. Státní zástupkyně ženě navrhla deset let vězení, muži o rok méně.