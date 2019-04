Teplice otevřou záchytku. Primátor se bojí, že opilci odjinud už zůstanou

Krajská zdravotní (KZ), pod kterou teplická nemocnice spadá, bude za jedno přespání na záchytce vybírat tři tisíce korun. Podle hejtmana kraje Oldřicha Bubeníčka (KSČM) ale jistě nezaplatí všichni.

„Blížíme se do finiše. Rada diskutovala o tom, jak vysokou nasadit částku pro klienty, kteří tam stráví den či noc. Původně jsme uvažovali o 2 500 korunách, Krajská zdravotní nakonec navrhla tři tisíce,“ uvedl hejtman Bubeníček.

„Nebudeme si ale dělat iluze, že ti, co tam budou trávit čas, zaplatí. Já si osobně myslím, že pokud by se podařilo vybrat okolo 15 procent, bude to úspěch. Musíme to brát jako službu, po které se dlouho volalo a která je opravdu potřebná. Vycházíme vstříc požadavkům lékařů, zdravotníků, policistů a strážníků,“ dodal hejtman.

Provoz protialkoholní a protitoxikomanické stanice do konce letošního roku vyjde krajskou pokladnu zhruba na 22 milionů. Podle prozatímních plánů by měla fungovat nepřetržitě 24 hodin, k dispozici bude celkem deset lůžek.

„Personál pro zahájení provozu záchytné stanice máme. Stabilně tam budou působit dva lékaři a dvě sestry, dalšími kmenovými i externími zaměstnanci zajistíme služby tak, aby byl pokryt nepřetržitý provoz stanice,“ přiblížil generální ředitel KZ Petr Fiala.

Vedení kraje spolu s Krajskou zdravotní, která spravuje kromě teplické nemocnice další čtyři zdravotnická zařízení v regionu, předpokládá, že na záchytce personál ročně ošetří asi 2 200 lidí.

„Jistě tam častěji budou lidé z blízkého okolí Teplic, a čím se vzdálenost bude zvětšovat, tím budou vždy policisté a strážníci zvažovat, zda člověka na záchytku odvezou,“ popsal Bubeníček.

Poslední záchytná stanice fungovala do roku 2001 v Bílině právě na Teplicku, tehdejší vedení kraje se ale rozhodlo, že ji již nechce financovat. Až do dneška tedy její služby musí zastávat urgentní příjmy nemocnic i další oddělení.

Například urgentní příjem ústecké Masarykovy nemocnice musí ročně ošetřit na 800 opilých lidí. Hejtmanství se proto již před časem rozhodlo, že činnost záchytné stanice obnoví.

„Dlouho jsme hledali, kde ji zřídíme. Teplice jsou v takzvaném středu kraje a ředitel teplické nemocnice Tomáš Hrubý byl ochotný u sebe záchytnou stanici zřídit a vzít na sebe tu zodpovědnost. Pro nemocnici to totiž bude o něco náročnější, když se ti lidé po propuštění budou v areálu pohybovat,“ poznamenal hejtman.

Jedna spádová záchytka pro celý kraj je špatné řešení

Podle teplického primátora Hynka Hanzy (ODS) není zřízení záchytky v lázeňském městě úplně šťastné řešení. „Neměl bych nic proti, kdyby KZ zřídila takové stanice ve všech nemocnicích, které spravuje. Pak by to bylo rovnoměrně rozvrstvené po celém kraji. Ale tohle řešení, že bude jedna spádová pro celý kraj, je špatné,“ zmínil primátor.

„Je velká pravděpodobnost, že lidé bez majetku, kteří budou pod vlivem návykových látek, tedy bezdomovci a podobně, budou sváženi do teplické nemocnice a již neopustí město, protože nebudou mít prostředky na to, aby se dostali zpátky do místa, odkud přišli. Jako město nemáme nástroj, jak se takového případného negativního jevu zbavit,“ dodal Hanza .