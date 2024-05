Ústím se kvůli stavbám táhnou kolony. Vyčleňte pruh pro MHD, žádají lidé

Kolony, kolony a zase kolony. Čekání v dlouhých šňůrách pomalu popojíždějících osobních a nákladních aut, ale i trolejbusů a autobusů MHD zažívají v ranní špičce obyvatelé Ústí nad Labem každý den. Oba jízdní pruhy Přístavní ulice ve směru od Děčína, na kterou se napojuje ulice Drážďanská ve směru z Krásného Března, jsou zacpané.

A že by mezi auty, zvlášť když vedle sebe v koloně stojí v jednom jízdním pruhu náklaďák a v druhém trolejbus, projela sanitka, hasiči nebo nebo policejní vůz, je téměř nemožné.

Kolony se tu tvoří kvůli opravě Výstupní ulice v Krásném Březně, která skončí zřejmě po prázdninách, a kvůli opravě kruhového objezdu pod Větruší. Ústecký magistrát se situací zatím nic dělat nebude. Čeká na rozhodnutí kraje, který chystá opravu mostu dr. Edvarda Beneše. Ta ale začne až příští rok a potrvá do roku 2026. V červnu se navíc začne stavět lávka pro pěší přes Labe, což bude znamenat další omezení v dopravě po nábřeží.

„Jela jsem vlakem do Prahy, ale trolejbus popojížděl v ranní zácpě a vlak jsem nestihla. A to jsem jela tak, abych měla časovou rezervu,“ rozčiluje se paní Marta, která městskou hromadnou dopravu využívá pravidelně. „Uvažuju, že začnu jezdit svým autem, mám stát v koloně v trolejbusu nebo v autě. Čekání vyjde nastejno, ale když pojedu autem, vyřídím si odpoledne i další pochůzky,“ dodává.

Stejná situace jako od Děčína je i ve směru z městské části Střekov. Auta i autobusy mají problém se při sjezdu z Mariánského mostu vůbec zařadit do jízdních pruhů vedoucích do centra města.

Autem místo trolejbusem začal ze Střekova jezdit pan Tomáš. Do práce jezdí v době, kdy do škol míří i studenti. „Trolejbus je plný, protože se zavedením změn v městské hromadné dopravě od začátku měsíce se prodloužily intervaly jednotlivých spojů. Jízdu prodlužuje i nastupování pouze předními dveřmi, a když k tomu přičtu čekání v ranní zácpě, přestalo se mi to časově vyplácet,“ poznamenal.

Nespokojeni jsou i další cestující. „Minulý týden jsem jela z Klíše na Střekov, cesta trvala přes třicet minut. Od divadla to byl očistec, než se bus doplazil ve špičce přes Mírové náměstí pod Mariánskou skálu na most,“ uvedl jeden z komentátorů na sociální síti.

„Nedomníváme se, že by lidé primárně preferovali individuální dopravu. Cestující využívající MHD nemusí řešit parkování v centru města a platbu za něj,“ sdělila Simona Mohacsi, ředitelka ústeckého dopravního podniku.

Zpoždění trolejbusů a autobusů podle mluvčí ústeckého dopravního podniku Jany Dvořákové nástup předními dveřmi rozhodně nezpůsobuje. „Současné komplikace v dopravě ve městě jsou především důsledkem mnoha uzavírek, jako je například uzavírka Výstupní ulice nebo omezení dopravy u kruhového objezdu pod Větruší a další,“ sdělila mluvčí s tím, že nejsou schopni některé situace ovlivnit.

„Na začátku týdne nabírali vozy MHD téměř pětačtyřicetiminutové zpoždění z důvodu nehody v centru města,“ vysvětlila důvody zpoždění. Po dokončení oprav silnic ve městě spoléhá dopravní podnik, že dojde k narovnání dojezdových časů.

Zvažujeme možnosti, zní z magistrátu

Ještě větší dopravní problémy nastanou po dobu rekonstrukce Benešova mostu, páteřní spojnice mezi centrem města a částí Střekov. „V souvislosti s uzavírkou Benešova mostu je ve spolupráci s městem řešena také organizace dopravy. Plánuje se nové nastavení světelných křižovatek s preferencí pro MHD,“ popsala Jana Dvořáková.

Podle některých cestujících by jedním z možných řešení bylo ve směru od Neštěmic a Krásného Března vyčlenit jeden jízdní pruh v Přístavní ulici pouze pro MHD.

„Myslím, že by lidé pak radši jeli trolejbusem, kterým jsou v centru za pár minut, než s autem čekat v zácpě,“ je přesvědčena paní Hana.

Podle Dalibora Dařílka, vedoucího odboru dopravy a majetku ústeckého magistrátu, není vyčlenění jízdního pruhu pro vozy MHD jednoduché. „Jedná se o silnici I. třídy, je nutné vyjádření Ředitelství silnic a dálnic a policie,“ uvedl Dařílek s tím, že město spolupracuje s krajem a zvažují všechny možnosti, jak během rekonstrukce Benešova mostu dopravu do nejlépe zorganizovat. „Ústecký kraj vydá rozhodnutí s ohledem na nutné procesy za zhruba čtyři měsíce,“ vysvětlil Dalibor Dařílek.