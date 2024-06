Kamiony se snaží vyhnout 80kilometrové objížďce. Jezdí obcí, kde hrozí sesuv

Staňkovicemi sice vede objízdná trasa za v polovině května uzavřenou silnici I/27 v nedalekých Žiželicích, ovšem vozidla těžší než šest tun tudy projíždět nesmějí. Vydat se na dlouhou objížďku, která je pro ně určená, se jim však nechce.

Řidiči se zpravidla snaží policistům, kteří v lokalitě v posledních dnech hlídkují poměrně často, namluvit, že na omezení neupozorňuje žádná dopravní značka. „Několikrát denně je dopravní značení kontrolováno, zda je na svém místě, či zda není třeba otočeno nebo položeno,“ poznamenal mluvčí lounských policistů Jakub Mareš s tím, že dopravní značení je dobře viditelné v širokém okolí.

Za nerespektování zákazu průjezdu vozidel nad šest tun řidičům hrozí na místě pokuta ve výši maximálně 1 500 korun, nepřijdou o žádný bod. Ve správním řízení pak mohou dostat pokutu až 5 000 korun. Mnoho z nich proto raději zaplatí na místě.

Podle starosty Staňkovic Zdeňka Pařízka (Za rozvoj obce Staň, Tvrš a Selib) se jim to pořád vyplatí. „Když si dám na misku vah pokutu 1 500 korun nebo osmdesátikilometrovou objížďku, tak vychází levněji pokuta,“ naznačil starosta.

To, že přes obec budou kamiony jezdit, starosta podle svých slov tušil ještě před uzavřením silnice v Žiželicích. „Požádal jsem policii o zvýšení dozoru, ta k tomu přistoupila a jsem za to vděčný. Praxe ukázala, že někteří řidiči náklaďáků a kamionů to zkoušejí projet,“ uvedl Pařízek.

Místní obyvatele situace s neukázněnými řidiči rozměrných vozidel dost štve. V části obce totiž podél silnice chybějí chodníky, přechod je navíc jen na jednom místě u mateřské a základní školy. „Lidé mi také naštvaně volají, že jim praskají zdi. Jsou tu staré baráky, máme tu vysokou spodní vodu. Bohužel jako obec s tím nemůžeme nic udělat,“ řekl starosta.

S vozidly nad šest tun obec bojuje dlouhodobě. Kvůli hrozícímu sesuvu svahu pod silnicí totiž Staňkovicemi nesmějí projíždět už několik let. Vždy se ovšem našli „filutové“, kteří se zákaz snažili obejít. V posledních třech týdnech pak jejich počet vlivem uzavřené silnice v Žiželicích, kde bude až do roku 2026 probíhat výstavba obchvatu obce s přemostěním, skokově narostl.

Dopravu ve Staňkovicích navíc komplikuje i skutečnost, že na hlavním tahu pracují dělníci, kteří opravují zastaralý vodovod. Práce potrvají do konce letošního roku. V úsecích je proto provoz sveden do jednoho jízdního pruhu a dopravu řídí stavbaři.