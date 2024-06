Na území zbourané obce vyroste dům přírody, přiblíží i těžařskou historii

Návštěvnické středisko bude stát na území bývalé obce Albrechtice, která musela ustoupit těžbě hnědého uhlí, v těsném sousedství zbytku zámeckého arboreta. Kromě expozice zaměřené na Krušné hory a zdejší přírodní krásy tu budou také prostory pro výuku a promítací sál.

„V současné době se pracuje na studii a do konce června budeme podávat žádost o financování projektové přípravy,“ popsal starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt (Sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátů) s tím, že pokud vše půjde podle plánu, dům by měl stát do konce roku 2027.

Náklady starosta odhaduje na 80 až 100 milionů korun. Obec chce na uskutečnění projektu získat prostředky z Operačního programu Spravedlivá transformace. Peníze z něj jsou určené pro kraje zatížené těžbou.

V současné době je v České republice 15 domů přírody. Nacházejí se ve vybraných chráněných krajinných oblastech a případně i v navštěvovaných národních přírodních rezervacích a památkách. Provozuje je Agentura ochrany přírody a krajiny.

Jejich cílem je především informovat veřejnost o fenoménech chráněných území, kde se nacházejí. Nosným prvkem je trvalá interaktivní expozice o přírodě a krajině dané lokality.