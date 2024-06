Že jsme cirkus Ústí? Nevadí mi to, tvrdí Kubáň. Na postup vydá rekordní rozpočet

Jaké je resumé sezony?

Cíl postupu se nenaplnil, končíme třetí o hodně bodů za prvním. To je neúspěch. Ostatní cíle se povedly. Přešli jsme na profesionální režim, klub jsme dostali z letargie, organizačně na lepší úroveň. Povedlo se sloučení s mládeží, která je opětovně pod áčkem, jak je obvyklé. Což je úspěch. Béčko postoupilo do divize. Podařilo se nám zlepšit vztahy s městem, to je důležité. A v neposlední řadě jsme se bavili s naším marketingem.

Teď třeba dráždíte moderátorkou, která ukazuje svoje vnady. Mostečtí fanoušci při pátečním derby skandovali: Cirkus Ústí! To vám nevadí?

Nevadí. O Ústí se mluví víc než o všech týmech 2. a 3. ligy dohromady. Fotbal je lidová zábava, nevyvíjíme léky na rakovinu nebo meziplanetární družice. Když už jsme o nic nehráli, zájem veřejnosti opadl a my srandičky trochu utlumili. Ale znovu do toho šlápneme.

Nemysleli jste si, že postup bude s týmem exligistů hračkou?

Měli jsme málo času se zorientovat. Udělali jsme nějaké chyby, to se promítlo do desetibodové ztráty po podzimu. Pak už bylo složité to dohnat. Díky šestizápasové vítězné sérii jsme se Velvarům přiblížili, ale zápas o všechno jsme nezvládli. Všichni byli zklamaní, mrzelo mě to víc za tým než za mě samotného. Takový je ale život a fotbal.

Jaká chyba byla zásadní?

Že jsem na začátku dobře neobsadil pozici sportovního manažera, z toho vyplynula pozice trenéra, z toho vyplynulo, že jsme zůstali v amatérském režimu, z toho vyplynulo, že jsme se už na podzim neposílili dostatečně.

Museli jste zkušenosti nasbírat?

Určitě. Neříkám, že tomu teď nějak rozumím, ale ve fungování klubu jsem zorientovaný mnohem líp než před rokem. I v důležitosti sportovní stránky a všeho okolo. Cítím se pevnější v kramflecích já i kolegové. Rok nám hodně dal a snad se to promítne do další sezony.

Stephane Dao Ismael z Ústí padá na Jana Štefka mladšího.

Dříve jste sponzoroval Příbram, teď vidíte fotbal úplně zevnitř. Jaký je?

Tohle prostředí je zábavné v tom, že kdo se v něm pohybuje, je do fotbalu zažraný, miluje ho. A svým způsobem se v pozitivním smyslu často chová iracionálně. To je jiné oproti chladnému byznysu. V tom je to zajímavé, vtipné. (smích)

Splnilo vůbec vaše představy vlastnit klub?

Myslím si, že ano. Nicméně já jsem člověk zaměřený na plnění cílů. Budeme se snažit to posunout. Určitě nelituji, že jsem do toho vstoupil, budu v tom pokračovat, baví mě to. Za ten rok jsem o něco víc Ústečák, o něco víc jsem do fotbalu zapálený. Až na sportovní neúspěch jsem spokojený.

ČFL, skupina B Čelo tabulky 1. Velvary 65 bodů, postup do baráže proti vítězi skupiny A Slavii Praha B, 2. Zápy 63, 3. Ústí n. L. 53, 4. Brozany 50, 5. Most – Souš 45.

Přivedete zase během pauzy velká jména?

Určitě kádr posílíme, abychom významně zvýšili pravděpodobnost postupu. Druhá sezona nebude o tom, kdo z hráčů v jaké fázi rozvoje je, potřebujeme co nejsilnější kádr. Bude to vhodný mix, důležité je, aby jména měla kvalitu a správnou motivaci, aby sem ti kluci nepřišli jen dohrát. Za tím účelem bude navýšený rozpočet oproti minulé sezoně.

O kolik?

Nechci z taktických důvodů říkat číslo. Možná ho budeme ještě upravovat nahoru, ale už teď je rekordní. Musíme počkat, jak budou reagovat protistrany. Pokud by někdo začal významně posilovat, budeme na to muset odpovědět.

Přemysl Kubáň (uprostřed), majitel ústeckého klubu, a moderátorka Táňa Bystroňová. Ústecký kapitán Tomáš Kučera hlavičkuje při derby v Mostě.

Nebudou to finanční dostihy?

ČFL je prostě těžká soutěž, postupuje jeden z 32 týmů, od toho se všechno odvíjí. A já chci hrát tak, že od začátku budeme dominantní. Tomu jsme to přizpůsobili.

A jaký byl letošní rozpočet?

Nechci říkat číslo. Prozradím, že za Viagem to skončilo minus sedm milionů korun, teď to bude určitě víc.

Kdo bude nový trenér? Spekuluje se o návratu legendy Ústí Svatopluka Habance po 12 letech.

Ještě nemůžu nic potvrdit. Smlouva zatím není s nikým podepsaná a nebylo by seriózní oznamovat nového trenéra v předstihu. Pan Šišjak, který sezonu končil, přišel primárně k B-týmu. A asi dostane i určitou roli v áčku, ale nebude hlavní trenér.

Co exligisté jako Kučera, Hyčka, Mareš? Zůstanou v týmu?

To si rozhodne až nový trenér.

Příbram nečekaně sestoupila z druhé ligy, komplikuje to vaše plány na postup?

Nejsem rád, že jsou proti nám. S Honzíkem Starkou se bavím o fotbale. Uvidíme, jestli budou posilovat kádr na okamžitý postup. My s nimi máme přátelskou vazbu z minulosti, nechtěl jsem, aby sestoupili kvůli nim i kvůli nám. Odečet dvou bodů je ovlivnil, jinak by se zachránili. Nedá se nic dělat, přinejhorším budeme hrát proti nim.