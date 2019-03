Ústí je bezdoplatková zóna. Co se změnilo a kdo má nárok na doplatek?

Magistrát Ústí nad Labem se podle vedení snaží zamezit příchodu sociálně slabých, kteří se neumějí chovat, a eliminovat takzvaný obchod s chudobou, kdy spekulanti parazitují na sociálně slabších lidech tím, že jim pronajímají byty za přemrštěné ceny a na doplatcích vydělávají.

Kritici opatření ovšem tvrdí, že nefunguje, ba dokonce že škodí.

Co přesně se v Ústí a Trmicích od včerejška děje?

1. Co je doplatek na bydlení?

Jde o dávku hmotné nouze a poskytnutí finanční pomoci od státu na pokrytí nájmu. Doplatek na bydlení je až krajní prostředek, kterým stát pomůže člověku, jenž nemá dostatečný příjem a nestačí mu příspěvek na živobytí a příspěvek na bydlení.

2. Kdo už ho nově nedostane?

Doplatek na bydlení už není vyplácen lidem, kteří se do Ústí nebo Trmic nastěhují z jiných měst nebo obcí. Ovšem přijdou o něj i ti, kteří ho dosud pobírali a nově se stěhují v rámci města.

Právě tohle je předmětem kritiky opozice (hlavně PRO!Ústí), která má za to, že magistrát znemožňuje sociálně slabým uniknout z ghett.

Nově o doplatek ale přijdou i lidé, kteří ho berou a stěhují se třeba z jednoho bytu do druhého v jednom domě.

Musí být totiž obvykle uzavřena nová nájemní smlouva, na kterou už se dávka nevztahuje a žadatel na ni ztrácí nárok.

„Doufáme, že konec poskytování doplatku na bydlení ve městě přinese i konec tohoto druhu podnikání, nebo spíše parazitování na sociálním systému, “ říká náměstek primátora Tomáš Vlach.

„Neustále probíhá migrace v rámci města. Hlavním cílem opatření je zabránit trendu sestěhovávání, kdy problematická rodina v nějaké lokalitě je nasměrována do Ústí a pobírá tady veškeré dávky včetně doplatku na bydlení. Tohle nám přijde neudržitelné, takže opatření bezdoplatkové zóny je určeno primárně na zamezení tohoto trendu,“ doplňuje Vlach.

3. Kdy zůstane vyplácení doplatku zachováno?

Ten, kdo má s majitelem bytu uzavřenou smlouvu na dobu určitou a ta se pravidelně obnovuje, o doplatek nepřijde. A stejně tak se bezdoplatková zóna nedotkne zařízení sociálních služeb, jako jsou například domovy pro seniory nebo azylové domy.

4. Kolika osob ve městě se opatření týká?

V Ústí nad Labem podle údajů z ledna 2019 čerpá doplatek na bydlení 945 osob, v Trmicích 60 osob. Problematickou lokalitou, kde berou lidé tuto dávku velmi často, je předlické ghetto a hlavně zdejší Sklářská ulice.

Bezdoplatkové zóny v Ústeckém kraji V některých lokalitách Ústí nad Labem zavedl magistrát bezdoplatkovou politiku už loni v březnu, celkem se jednalo o 22 míst.

Kromě krajského města zavedly bezdoplatkové zóny i radnice v Mostě, Děčíně, Bílině či Litvínově, ale jen ve vymezených lokalitách.

Ve vnitrobloku se tu opět hromadí odpad, lidé tady žijí ve zcela nevyhovujících podmínkách. Město opakovaně vyzývalo majitele k nápravě, bez výsledku. Je běžné, že za nevyhovující malý byt požaduje majitel nájemné až 17 tisíc korun.

Dalšími problematickými oblastmi jsou Mojžíř, Neštěmice nebo Krásné Březno.

„Moc bych si přál, aby resort ministerstva práce a sociálních věcí přiznal, že systém poskytování konkrétně doplatku na bydlení není dobře nastavený. Městům by pomohla tvrdší legislativa a možnost více vstupovat do systému vyplácení dávek. Dnes je to v kompetenci úřadů práce, ale myslím, že radnice svoje prostředí znají líp a dokážou lépe kontrolovat zneužívání dávek,“ tvrdí Vlach.

5. Jak vysoké bývají doplatky?

Zpravidla se jedná o částky v řádu stokorun.