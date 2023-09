Bobří rodina škodila elektrárně, ochranáři ji stěhují k těžařům na výsypku

„V průběhu dvou let jak elektrárně Tušimice, tak i dolu Nástup, kde se také jedna bobří rodina zabydlela, způsobili bobři znatelné škody. Poničili například infrastrukturu čistírny odpadních vod z elektrárny, postavili tam hráze, zkratovali napětí a způsobili zatápění bezpečnostních přelivů nebo obslužné lávky,“ popisuje škody Aleš Vorel z fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity, který se svými spolupracovníky odchyt bobrů a následné přemístění prováděl.

„Proto bylo rozhodnuto o jejich eliminaci a v případě, že se najde někdo, komu na pozemcích nebudou vadit, může proběhnout transfer,“ dodal s tím, že přemístění bobří rodiny schválila Státní správa myslivosti a ochranáři.

Podle mluvčí energetické skupiny Sev.en Energy Evy Maříkové nebudou bobři v novém útočišti nikomu škodit. „Není to rekultivace, ale místo, které jsme nechali přírodě, aby si s ním sama poradila. Je to takzvaná přirozená obnova sukcesí,“ vysvětlila mluvčí.

„Vznikly tady jak mokřady, tak kaskáda jezírek a různých tůní. Navíc je to dostatečně vzdálené od lidských obydlí a veškeré činnosti člověka, takže bobr tady nemá komu škodit. Ani vodohospodářům, ani zemědělcům, nedostane se ani k žádným domům. Myslím, že je to pro bobry ideální místo. Navíc věříme tomu, že nám bobr svojí činností pomůže se zadržováním vody v krajině a že tady díky němu vzniknou i další mokřadové biotopy. Nám tady vůbec nevadí, naopak si myslíme, že do podobných míst bobr patří,“ popsala Eva Maříková.

Běžná bobří rodina má kolem pěti členů, podle sčítání v loňském roce jich na území Ústeckého kraje žily přibližně tři stovky. V místech, kde se zabydlí, způsobují velké škody na stromech, které ohryžou, a pak dochází k jejich pádu na železnici nebo na komunikace.

„Jako obrana proti škodám způsobeným bobry existuje řada takzvaných měkkých opatření. Existují drenáže na hráze, ochrany stromů, které zamezují okusu a následnému pádu,“ vypočítává Aleš Vorel. Jsou také elektrické ohradníky, které mají zabránit, aby bobři nemigrovali.

Velkým problémem jsou podle Aleše Vorla sypané hráze rybníků, kde si bobři dělají nory. „Ochrana sice existuje, ale je hodně drahá,“ dodává.

I když není podle odborníků bobr nebezpečný a lidi ani zvířata svévolně nenapadá, měli by být lidé při setkání s ním opatrní. „Každý živočich, který je zahnaný do kouta, může být nebezpečný. Jakmile je bobr v nějaké nouzi, doporučuji se k němu v žádném případě nepřibližovat. Má velmi vyvinuté hlodáky, kterými může způsobit vážná poranění,“ varuje Aleš Vorel.