Na Teplicku někdo otrávil staletou lípu, město se strom snaží zachránit

„Náš dendrolog při pochůzce zjistil, že je strom suchý. Šel se proto podívat blíž a viděl, že má navrtané kořeny a že tam je pravděpodobně nalitá nějaká chemikálie. Událost jsme proto nahlásili městské i státní policii,“ přiblížil starosta Hrobu Jiří Fürst.

Policisté potvrdili, že se událostí zabývají. „Minulý týden jsme přijali oznámení, že neznámý pachatel v části Křižanov na obecním pozemku vyvrtal několik děr do kmene stromu, kam následně nejspíše nalil neznámou tekutinu. V důsledku toho došlo k uschnutí stromu,“ sdělil mluvčí teplické policie Daniel Vítek.



Policisté případ začali prověřovat jako přestupek proti majetku a zároveň zažádali o zpracování odborného vyjádření k hodnotě stromu.

„Podle odborného vyjádření, které nechalo vypracovat město, byla hodnota stromu vyčíslena na více než 300 tisíc korun. Jakmile obdržíme všechny vyžádané materiály, může být právní kvalifikace ještě změněna,“ podotkl Vítek.

Kdo konkrétně by mohl být pachatelem, starosta Hrobu Jiří Fürst netuší. „V blízkosti stromu jsou nějaké domy, takže to někomu překážet může, ale netroufám si nikoho obviňovat. Necháme to na policii, aby to vyšetřila. Věřím, že by nám mohla pomoci i veřejnost, třeba tam někdo někoho viděl,“ poznamenal starosta.

Vzhledem k tomu, že neznámá látka dosud strom zcela nezahubila, stálo vedení města před rozhodnutím, zda se ho pokusí zachránit, nebo ho bude muset pokácet.

„Pracovníci provedli zdravotní a odlehčovací prořez, samovolně by nyní spadnout neměl. Navíc nám náš odborník sdělil, že existují jakási hnojiva, která působí jako protilátka proti chemikáliím, a že by se možná lípa dala ještě zachránit. Tak jsme se do toho pustili,“ řekl starosta. Dodal, že udržení stromu při životě bude stát nemalé peníze.

„Vyjde nás to na několik desítek tisíc korun, které jsme mohli určitě využít lépe. Nedá se ale nic dělat,“ doplnil Fürst.