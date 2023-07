Prvňáky v Teplicích pomůžou rozhýbat trenéři, město zkusí pražský projekt

„Rozhodli jsme se podporovat sport hned od začátku dětské školní docházky. Děti je totiž potřeba k pohybu motivovat profesionálním přístupem. Proto od začátku nového školního roku spouštíme projekt Trenéři ve škole, do kterého se zapojují všechny základní školy v Teplicích,“ říká náměstkyně primátora Monika Peterková (ODS).

V Teplicích se do projektu hlásí všech 10 škol. Celkově jde o 565 dětí ve 26 prvních třídách. „Roční náklady na jednu třídu včetně odměn trenérů vyjdou na 25 tisíc korun,“ uvádí Peterková a dodává, že vše platí město.

Projekt podporuje nové metody tandemové výuky, profesionální sportovní trenéři z různých oblastí budou jednou týdně vypomáhat kantorům s výukou tělocviku tak, aby děti co nejlépe rozpohybovali.

„Chceme, aby se děti uměly hýbat. Podle výsledku posledního šetření školní inspekce z roku 2022 je stav našich dětí v tomto ohledu dost bídný,“ vysvětluje Peterková. Zejména po období covidu se na dětech výrazně projevil nedostatek pohybu a narůstající obezita.

Projekt Trenéři ve škole před několika lety vznikl na základních školách v Praze 6, odkud se postupně rozšířil do dalších čtvrtí i měst po celé republice. Účastní se ho tak už stovky tříd.

„O projektu jsme se dozvěděli prostřednictvím sportovních klubů. Aktivita se nám zalíbila, proto jsme pozvali koordinátora projektu Ondřeje Lípu na poradu ředitelů škol. Máme od nich velmi pozitivní zpětnou vazbu,“ podotýká vedoucí teplického odboru školství Martina Houdková.

Podle zkušeností z měst, ve kterých projekt funguje, se první výsledky dostavují už po půl roce fungování. „Děti, které se nerady hýbaly, se na tělocvik těší a mají k němu pozitivní vztah,“ uvádí Peterková.

Podle tvůrců projekt pomáhá i k lepším studijním výsledkům dětí, protože pozitivní vztah k pohybovým aktivitám se podepisuje i na rozvoji mozku. Program cílí na všechny děti.

„Začínat budeme letos od nejmenších a v projektu budeme pokračovat až do třetích tříd. Děti se seznámí s různými druhy sportů. Až dospějí do věku třetí, čtvrté třídy, tak by si samy mohly vybrat, který sport jim vyhovoval a kterému by se chtěly věnovat více,“ vysvětluje Houdková.