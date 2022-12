Trenéři zpestřují tělocvik, u radnice v brněnské Bystrci ale nápad narazil

Skok přes kozu, běh na 1 500 metrů, vybíjená, šplh. Pro sportovně nadané děti nuda, pro ty ostatní často potupa a utrpení.

Program Trenéři ve škole proto do tělocviku na prvním stupni základních škol přináší zábavnější sporty pod vedením odborných instruktorů. Ti se střídají po měsíci a prvňákům až třeťákům představují třeba americký fotbal, basketbal, házenou, florbal, ragby, volejbal, gymnastiku, sportovní tanec, judo nebo karate. Mají přitom přísně zakázáno „lanařit“ děti do svých vlastních klubů.

„V roce 2021 bylo Česko na prvním místě v Evropě v nadváze a obezitě dětí. Program už předtím vznikl jako reakce na tento nepříznivýv trend. Je neselektivní, to znamená, že trenéři pracují s dětmi, se kterými by se v běžné praxi nesetkali,“ přibližuje koordinátor programu Ondřej Lípa.

Trenéři na tomto principu fungují v téměř 140 školách. Nepřebírají přitom hodinu místo učitele, ale spolupracují s ním. „Nutně potřebujeme, aby se hýbaly všechny děti včetně těch s poruchami chování. A to je pro jednoho člověka, často bez specializace na tělesnou výchovu, momentálně velký problém. Navíc opravdu všechny děti dokážeme zasáhnout jen ve škole,“ vysvětluje Lípa.

Například ve středočeském Kladně jsou do programu zapojeny všechny základní školy. „Běží u nás druhým rokem v prvních a druhých třídách, v budoucnu jej chceme rozšířit až do páté třídy. Chodím se dívat na hodiny, z dětí srší radost a nadšení, opravdu se chtějí hýbat. Vždy se těší na nové trenéry i sporty,“ popisuje tamní koordinátor programu Marcel Kučera.

Potřebujeme odpovědi, říká starosta Bystrce

Když se však měli trenéři zapojit do výuky i na Základní škole Vejrostova v brněnské Bystrci, radnice jakožto zřizovatel školy to neschválila. A to přesto, že půlroční zkoušku pro dvě až čtyři třídy byl ochotný zasponzorovat jeden z rodičů, takže městskou část by to nestálo ani korunu.

„Místostarosta odpovědný za školství to odmítl s absurdním odůvodněním: ‚Co budeme dělat, když to pak budou chtít všichni?‘,“ diví se propagátor programu a opoziční bystrcký zastupitel Ilja Kašík (STAN). Podle něj se radnice navíc oháněla 160 miliony korun zmrazenými v ruské bance Sberbank, přestože náklady na zapojení trenérů do tělocviku činí přibližně 23 tisíc korun na jednu třídu na jeden rok.

„Nápad se mi líbí, ale pokud mám něco schválit, tak nejprve musím vzít v potaz i negativa. První problém vidím v trestněprávní odpovědnosti. Pokud se nějaké dítě zraní, kdo ponese zodpovědnost? Odškodnění zaplatí trenéři, škola, či pokud škola nebude schopna odškodnění zaplatit, tak zřizovatel?“ reaguje bystrcký starosta Tomáš Kratochvíl (ČSSD).

„Dále musíme vzít v potaz omezený rozpočet městské části. Pokud se tento nápad ujme, proč by to mělo být jen ve třech třídách, když jich máme čtyřicet? Pokud se budou chtít zapojit všichni, kde na to vezmeme trenéry a peníze? Navíc jak máme vybírat, která škola se může a nemůže zapojit tak, aby to bylo fér? Je také potřeba si ověřit, že do škol pouštíme opravdu kvalifikované trenéry. Program se nám líbí, ale podpoříme ho, až budeme mít odpovědi na všechny tyto otázky,“ sděluje Kratochvíl.

Podle Kašíka ovšem radnice o návrhu věděla skoro rok a na právní i ostatní otázky se mohla zeptat. Zvlášť, když program funguje na tolika místech Česka.

„Je jasné, že legislativní odpovědnost by nesla škola. V tomto ohledu je program řádně smluvně ošetřen. A počet tříd by si mohla radnice sama určit. Místo toho to raději odepře všem,“ podotýká Kašík.

Na Základní škole Horní spadající pod městskou část Brno-střed přitom možnost spustit program uvítali. „Obrátil se na nás občan. Líbilo se mu, jak to funguje v Praze, a chtěl to zrealizovat i u nás. Program je určitě zajímavý a přínosný, proto jsme se snažili pomoct. Komise pro školství schválila žádost o dotaci ve výši 50 tisíc korun, program by se měl uskutečnit během roku 2023,“ informuje mluvčí radnice Brno-Střed Kateřina Dobešová.

Pozvat trenéry do výuky plánují i na několika dalších brněnských školách, například na ZŠ Pastviny v městské části Komín.