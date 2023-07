Teplice změní systém parkování, rozšíří zóny placeného stání v centru

„Automobilová doprava nám v Teplicích enormně narostla a je potřeba, aby vznikla přiměřená zóna zpoplatněného parkování okolo centra. Zpoplatnění proto zavedeme v některých lokalitách, které jsou velmi blízko centra města. Žádali nás o to samotní rezidenti, kteří před svými domy nemohli zaparkovat, protože tam celý den stála auta lidí, kteří v Teplicích nebydlí, ale dojíždějí sem za prací a v daných lokalitách parkují,“ vysvětluje náměstek teplického primátora Hynek Hanza (ODS).

Radnice chce zpoplatněním parkování v centru zvýšit frekvenci parkujících vozů tak, aby zde auta nestála celý den. „Zpoplatnění neděláme z ekonomických důvodů, ale z ryze praktických. Pro nás není důležitý ekonomický přínos, ale spíš automobilově-logistický,“ podotýká Hanza.

Zóny placeného státní v Teplicích platné od ledna 2024. Ceny parkování pro rezidenty a firmy Centrum města bude od 1. ledna 2024 rozděleno mezi tři rezidentní oblasti: 1. střed města od náměstí Svobody až k Parku Milady Horákové, 2. jižní část centra města okolo Zámeckého náměstí, 3. východní část centra města od Mlýnské po Vrchlického ulici. Rezidenti s trvalým bydlištěm za roční parkování v jedné zóně zaplatí 800 korun, firmy za služební vozidlo od 6 do 9 tisíc. Za roční parkování na území všech tří zón zaplatí rezidenti 2 tisíce a firmy od 10 do 15 tisíc. Druhé a každé další auto rezidenta vyjde na pětinásobek základní ceny, druhé a každé další auto firmy vyjde na dvojnásobek základní ceny.

V nejdražší zóně v centru města řidiči zaplatí za hodinu parkování 20 korun. V levnější zóně východně od centra jen 10 korun za hodinu.

Nově budou muset řidiči zaplatit v lokalitách celodenního parkování, kde doposud parkovali bezplatně. Například na parkovišti v ulici Čs. dobrovolců, ve Vrchlického ulici před hlavním nádražím, na Laubeho náměstí a v ulicích U Hadích lázní a U Kamenných lázní, v Rooseveltově a v Mlýnské ulici. Jednodenní parkování je vyjde na 40 korun. Návštěvníci centra města budou moci v parkovacích automatech platit kartou nebo pomocí mobilní aplikace.

Lidé, kteří bydlí v centru města, budou mít možnost zakoupit si parkovací kartu. „Rezidenti za ni zaplatí ekonomicky velmi přijatelný poplatek a budou mít daleko větší šanci zaparkovat u svého bydliště,“ ujišťuje náměstek primátora.

Nový systém placeného parkování by měl v Teplicích začít fungovat začátkem příštího roku. „Starý systém, který stále platí, byl poplatný době, ve které byl zřízen. Při tvorbě nového jsme k jednání přizvali předsedu asociace parkování, který nám nastavil doporučení, se kterými jsme se ztotožnili. Přistoupili jsme na systém, kdy příjem z parkování půjde městu a provozovatel bude systém provozovat za poplatek. Jedná se o systém, který je ve velké míře užívaný v celé republice,“ popisuje Hanza.

Radnice také chystá zpomalení rychlosti v rezidentní čtvrti Nová Ves a zákaz nočního parkování dodávek před tamními obytnými domy.

„Je to pilotní projekt, který by se měl rozjet letos v létě, kdy v této rezidentní části omezíme rychlost na 30 kilometrů v hodině a zároveň zde budou instalovány zpomalovací prahy. Součástí projektu bude také ‚odparkování‘ dodávkových a nákladních vozidel do sběrného parkoviště, aby v rezidentní části byla větší možnost parkování osobních vozů,“ popisuje náměstek primátora.

Zákaz stání nákladních vozidel bude platit v době od 18 do 6 hodin, tedy v době největší poptávky po parkovacích místech. Pokud se novinka osvědčí, chce radnice systém rozšířit i do jiných částí města.

„Nejdříve však tento pilotní projekt musíme vyhodnotit a na základě zkušeností ho buď poupravíme, nebo aplikujeme v dalších částech města. Myslím si, že musí proběhnout minimálně kalendářní rok, než budeme moci tento systém rozvíjet dále. Na Nové Vsi máme výhodu, že je tam v docházkové vzdálenosti sběrné parkoviště, kam je možné dodávky odstavit. V jiných lokalitách to tak snadné nebude a my nechceme lidem znepříjemňovat život tím, aby museli se služebními dodávkami parkovat na druhém konci města. Proto se jim budeme snažit vyjít vstříc, aby to pro ně nebylo příliš limitující,“ dodává Hanza.