Luxusní teplický hotel hledá majitele, k prodeji se nabízí i řada dalších

Na prodej je Luxusní hotel Payer v Teplicích, který se nachází v lázeňské čtvrti Šanov. Ubytovací zařízení, jež je rozdělené do dvou budov, nabízí hostům celkem 36 pokojů, restauraci pro 40 lidí, zahradní terasu, konferenční místnost a soukromé parkoviště. Pro zájemce je nyní k mání na jednom z realitních serverů za 39 milionů korun.

Čtyřhvězdičkový hotel patří společnosti Fontana, jejímž statutárním ředitelem a šéfem správní rady je známý český podnikatel v oblasti sklářského průmyslu a předseda představenstva fotbalového klubu Teplice Pavel Šedlbauer, který před dvěma lety neúspěšně kandidoval do Senátu jako nestraník za TOP 09. Členem správní rady společnosti je pak ředitel Lázní Teplice Radek Popovič.

„Pro prodej objektu jsme se rozhodli proto, že ekonomicky nesplňuje naše představy,“ uvedl Šedlbauer s tím, že v podmínkách prodeje není nijak stanoveno, jak má nový majitel s objektem naložit.

„Máme nějaké zájemce, s kterými jsme v jednání, a ti nám říkali, že by hotel rádi provozovali dál. My to však do žádných podmínek nedáváme. Proč bychom také měli novému vlastníkovi diktovat, co s tím má dělat?“ doplnil Šedlbauer.

Hotel Payer v Teplicích však zdaleka není jediným ubytovacím zařízením, které se dá momentálně na severu Čech koupit. V nabídkách realitních serverů se nedávno objevil například i Sporthotel Patriot v Úštěku na Litoměřicku za 35 milionů korun nebo třeba rekreační areál Vysoká Lípa poblíž Jetřichovic na Děčínsku.

V něm nový majitel získá za 22 milionů pozemky o rozloze více než 15 tisíc metrů čtverečních, 45 čtyřlůžkových chatek, hlavní budovu s restaurací, ubytováním, společenskou místností a barem.

Součástí prodeje je i louka na postavení stanů a karavanů včetně elektrických přípojek, chata s bytem o dispozici 3+1 pro správce, čistička odpadních vod, bazén s brouzdalištěm a také dětské hřiště.

V Braňanech na Mostecku je zase na prodej luxusní penzion Selský dvůr se zastavěnou plochou a pozemky o rozloze více než 25 tisíc metrů čtverečních. Jeho součástí je ubytovací zařízení o kapacitě 32 lůžek, restaurace s krčmou a sálem pro 108 osob a pro milovníky koní jsou zde vybudovány i stáje s kapacitou pro 26 koní a vnitřní i venkovní jízdárna.

Co je v Ústeckém kraji dál na prodej? Bývalý pivovar v Měcholupech na Lounsku za 4,2 milionu.

OC Luna v Mostě za 32 milionů.

Sportovní areál s tenisovými kurty v Ústí nad Labem za 10 milionů.

Čerpací stanice v Košťanech na Teplicku za 5 milionů.

Bývalý zámek v Liběšicích na Litoměřicku za 35 milionů (jde o dražbu).

Horský hotel Partyzán s vyhlídkovou věží na Chomutovsku za 8 milionů (jde o dražbu).

I zájemce o tuto nemovitost ale musí sáhnout hlouběji do kapsy, stojí totiž 11 milionů korun.

Nového majitele hledá i Leitenbergova kartounka

Dalším zajímavým objektem, který je na prodej, je například historická přádelna ve Verneřicích na Děčínsku. Nabízí ji stát a vyvolávací cena je 8,87 milionu korun.

Leitenbergova kartounka, která je kulturní památkou, byla postavena roku 1796. V tehdejší době šlo o největší podnik v textilním průmyslu na potiskování bavlněných látek. Areál je dlouhodobě nevyužívaný a neudržovaný.

„Suterén objektu je zaplavený vodou a není do něj možný přístup bez speciálního vybavení. Ve stěnách i na stropech jsou trhliny, plísně a houby. Do objektu zatéká lokálně odtrženými částmi plechové krytiny, což způsobilo uhnití nosných trámů,“ uvedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který se budovu snaží prodat.