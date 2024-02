Zdrogovaný narazil do auta, ve kterém uhořel šofér. Soud muži uložil 22 měsíců

„Ze všech důkazů jednoznačně vyplynulo, že obžalovaný řídil a je nepochybné, že řídil po vlivem návykové látky,“ upozornil předseda senátu Martin Mihal.

Soud uznal Jiřího Carbola vinným ze tří trestných činů a ukládal mu proto souhrnný trest. Hrozila mu sazba od jednoho do šesti let. Senát se přiklonil ke spodní hranici, protože je to obžalovaného první střet se zákonem, dosud nebyl trestán. Vedle toho mu soud zakázal řízení všech motorových vozidel na šest let a nařídil zaplatit odškodnění zdravotní pojišťovně a pozůstalým ve výši kolem čtyř milionů korun.

5. prosince 2020

O podmíněném potrestání, jak navrhovala obhajoba, soud neuvažoval. „S ohledem na následky a na to, že obžalovaný ohrozil na životě několik lidí a řídil pod vlivem návykové látky, je nepodmíněný trest jediným možným,“ doplnil soudce.

Nehoda se stala v sobotu 5. prosince 2020 po jedné hodině odpolední na rychlostní silnici z Karlových Varů před Kláštercem nad Ohří. Jde o přehledný úsek se třemi jízdními pruhy. Podle obžaloby zfetovaný Carbol nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, stavu vozovky ani povětrnostním podmínkám, kvůli čemuž dostal s vozidlem na mokré vozovce smyk a přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím vozem. V něm zemřel řidič, který zůstal v autě zaklíněný a uhořel. Spolucestující zemřelého, mezi nimiž bylo i dítě, utrpěli zranění.

„Vina obžalovaného byla prokázána. Po celé trestní řízení své jednání bagatelizuje a snaží se z věci vyvinit. Tvrdí, že jel s kamarády na zcela normální vyhlídkovou vyjížďku, při které prý jeli opatrně, dodržovali dopravní předpisy a dělali zdravotní zastávky, při kterých se informovali o svém zdravotním stavu. Pravdou je, že to nebyla obyčejná vyjížďka, ale byla to jízda majitelů aut v závodní úpravě,“ uvedla státní zástupkyně v závěrečné řeči s tím, že účastníci této vyjížďky dopravní předpisy nedodržovali.

To, že šlo o závod či sraz sportovní vozů, odmítl mužův obhájce. „Je to spekulace,“ uvedl. „Obžalovaný se před nikým se svým vozem nepředváděl, nejel agresivně. Pravdou je, že nezvládl řízení a dostal smyk zřejmě při přidání plynu. Vina je na straně obžalovaného. Otázkou ale zůstává, proč na blížící se střet nereagoval protijedoucí řidič,“ prohlásil advokát a upozornil, že mrtvý muž byl pod vlivem THC, což mohlo prodloužit jeho reakční dobu.

Pro potrestání jeho klienta podle něj stačil podmíněný trest i proto, že na svobodě by mohl pracovat a splácet tak mnoha set tisícové odškodné pozůstalým a zdravotním pojišťovnám. „Chtěl bych vyjádřit lítost nad tím, co se stalo, a chci to odčinit,“ řekl dříve v závěrečné řeči Carbol.