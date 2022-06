Zfetovaný narazil do auta, kde uhořel řidič. Jel jsem bezpečně, hájí se muž

Nehoda se stala v sobotu 5. prosince po jedné hodině odpoledne na rychlostní silnici z Klášterce nad Ohří směrem na Karlovy Vary. Jde o přehledný úsek se třemi jízdními pruhy.

„Obžalovaný usedl za volant, ačkoliv věděl, že je pod vlivem návykových látek – pervitinu. Nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, stavu vozovky ani povětrnostním podmínkám a v důsledku toho dostal s vozidlem na mokré vozovce smyk a přejel do protisměru, kde došlo ke střetu s protijedoucím vozidlem,“ přednesla žalobkyně. Spolucestující zemřelého, mezi kterými bylo i dítě, utrpěli zranění.

Dnes čtyřiadvacetiletý Jiří Carbol přiznal, že návykové látky užíval. Podle jeho slov šlo o puberťácký výstřelek. „Zkusil jsem to, jednou za čas jsem si něco vzal, pomáhalo mi to při náročné práci. Návykovou látku jsem užil večer před nehodou, druhý den jsem byl v pořádku,“ líčil.

5. prosince 2020

Současně odmítl, že by se nehoda stala v důsledku ilegálních závodů, jak se spekulovalo. Carbol byl totiž součástí skupiny několika vozidel.

„Dohodli jsme se, že si vyjedeme na projížďku, takovou vyhlídkovou jízdu. Ve volném čase jsme se chtěli projet a vyčistit si hlavu, neměla žádný speciální význam. Bylo určeno pořadí a nepředjížděli jsme se, jeli jsme bezpečně. Po cestě jsme několikrát zastavovali a kontrolovali svůj zdravotní stav,“ popisoval okolnosti před tragickým střetem.

Když skupina dojela do Klášterce nad Ohří, vozidla zastavila na čerpací stanici, kde podle obžalovaného dotankovali pohonné hmoty. „Z benzínové stanice jsem vyjížděl opatrně na hlavní silnici, ne rychle, ale přiměřeně, abych neblokoval provoz. Dostal jsem se do smyku, který jsem se snažil korigovat. Pak si jen pamatuji náraz,“ pokračoval.

Po střetu na chvíli upadl do bezvědomí, po chvíli se probral a podle svých slov začal pomáhat zraněným z druhého vozu.

Otec mrtvého: Musel být zfetovaný, nebo nalitý

„Cítím se být vinen. Příčinou nehody byl určitě smyk, ale čím ten byl způsoben, na to nedokáži odpovědět,“ odpověděl na dotaz soudkyně.

Obžaloba ho viní ze tří přečinů, a to usmrcení z nedbalosti, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky. Za to mu hrozí až šest let vězení. S náhradou o finanční odškodnění se k líčení připojila zdravotní pojišťovna, poškození a příbuzní oběti. Dohromady požadují uhradit několik milionů korun.

Soudní jednání sledovali i příbuzní uhořelého muže. „Máme zkažený život, celou rodinu to poznamenalo. Manželka, pořád brečí, neustále se nám to vrací. Na místo nehody jsem se byl několikrát podívat. Ten mládenec musel být zfetovaný, nebo nalitý. Je tam tříproudová silnice, střízlivý člověk by to musel zvládnout,“ okomentoval otec mrtvého řidiče.

Po výslechu obžalovaného soudkyně líčení odročila na srpen kvůli předvolání dalších svědků a znalců.