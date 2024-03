Nahlášené výtluky Ústí opraví, až se otevřou obalovny. Chybí asfalt

Jedna z nejzničenějších ulic v Ústí nad Labem, kde automobily doslova trpí, je Vojanova ve čtvrti Krásné Březno. MF DNES se rozhodla požádat ústecký magistrát o opravu. Redaktorka radnici na situaci anonymně upozornila přes podatelnu, kam prosbu o opravu odeslala 12. března. O minutu později přišla odpověď, že podnět byl zaregistrován. Od té doby se však nikdo neozval, jak s ním bylo naloženo.

V pondělí 18. března redaktorka volala na odbor dopravy a majetku na ústeckém magistrátu. Telefon zvedl jeden ze zaměstnanců a na dotaz, zda odbor řešil podnět týkající se Vojanovy ulice, odpověděl, že neví, jestli to bylo na tento podnět, ale že jeho kolega už zadal firmě řešení zdejších výtluků. Vše prý zdržuje nedostatek asfaltu.

„Stavební firma jen čeká na to, až začnou opět pracovat obalovny,“ sdělil úředník. Odhadl, že práce by mohly být hotové zhruba do měsíce. Záleží na firmě, jak si vše rozvrhne, od města dostala i další zakázky na vyspravení výtluků na silnicích.

Na dotaz, zda by se ve Vojanově ulici mohla objevit alespoň dopravní značka Nerovnost vozovky, protože některé díry jsou opravdu hluboké, řekl, že to zadá kolegovi. Značka se tam podle něj mohla objevit ještě tento týden. Do čtvrtka tam však ještě umístěna nebyla.

Ústecký magistrát zároveň na svém webu 19. března oznámil, že o den později začnou opravy nejzničenějších silnic ve městě. Jako první přijdou na řadu komunikace Tovární, Masarykova a dále budou práce pokračovat po trasách, kde jezdí MHD.

Mezi řidiči je velmi diskutovaná také složitá dopravní situace u Teplic, kde se opravují mosty. Rekonstrukce by měla komplikovat dopravní situaci až do července. V místě je kyvadlový provoz řízený semafory, ve špičce se tvoří dlouhé kolony aut. Stavbaři zahájili opravu výpadovky z Teplic na Prahu loni v červenci. Původní termín dokončení prací byl podzim 2023, oprava se protáhla kvůli špatnému stavu mostů.

Dělníci na silnici I/8 v zimě nepracovali, vrátili se sem až nyní. Do poloviny dubna bude hotový jeden pruh, pak se změní dopravní značení a dělníci se přesunou na protější pruh. „Končit bychom mohli kolem 10. července,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Za prodloužením prací je podle ŘSD nutnost provést větší rozsah prací, než se předpokládalo. „Když jsme odkryli mostní objekty, ukázalo se, že je v tragickém stavu izolace a odvodnění, což je podstatné pro životnost konstrukce. Na trase se navíc stala nehoda, při které byla poškozena dilatační spára. Mosty byly odstrojené, vozovky vyfrézované a blížila se doba, kdy skončí provoz obaloven. Kvůli technologickému postupu jsme nemohli v nízkých teplotách dělat na izolaci,“ popsal Rýdl.

Oprav se pak letos dočkají některé silnice II. a III. tříd, o které se stará Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Na rekonstrukce má organizace připraveno odhadem 338,5 milionu korun, zhruba 51 milionů korun se převádí z loňského roku.

Nejvyšší předpokládanou investicí je oprava asfaltu mezi obcí Petlery a Alšovkou na Chomutovsku, odhad nákladů činí 27 milionů korun. Půjde o první etapu. Na dalších 24,4 milionu by měla vyjít oprava silnice mezi Telnicí a Nakléřovem. Oprava povrchu na cestě mezi Krásnou Lípou a Rumburkem na Děčínsku má stát 21 milionů korun. Zhruba na stejnou částku by pak podle předpokladu měla vyjít rekonstrukce komunikace mezi dálnicí D8 u Lukavce na Litoměřicku a okružní křižovatkou.

Rozpočet příspěvkové organizace letos počítá s náklady a výnosy shodně ve výši zhruba 1,46 miliardy korun.