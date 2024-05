Do NHL přímou linkou z Chomutova. Zlatí Kämpf, Kaše a Rutta dobyli hokejový svět

„Pobrečel jsem si za ně,“ svěřil se David Dinda, nynější marketingový šéf pražské Sparty bytostně spjatý s Piráty. „Prožil jsem s kluky nejlepší roky svého života. Ty roky, kdy jsme každý den chtěli být nejlepší ze všech. Slzel jsem, když podepisovali smlouvy v NHL, když sbírali první body… a teď znovu. Jsem na ně strašně pyšný.“

Dinda se v chomutovském marketingu pohyboval už na starém zimáku, klubu vtiskl název Piráti, prožil úspěšnou dekádu spojenou s novou arénou a zpovzdálí jako politik sledoval jeho krach. Teď severočeský klub rozdává zase pozitivní zprávy.

„Kluci napsali krásné příběhy. Neuvěřitelné i pro nás, kteří jsme je brali na autogramiády a mezi malé děti. Už tehdy jsme si mysleli, jak velké vzory pro mládež jsou, když hrají českou extraligu. Teď už jsou ultravzory,“ nadchlo Dindu. „Všem dětem ukázali, že i z Chomutova, malého města, kde to lidi nemají lehké, můžou dobýt svět. Že i odtud existuje cesta na vrchol, kdy málem spadne O2 arena. Možná je to víc než to zlato na krku!“

Zvýrazňuje to i cesta všech tří do zámoří: „Do NHL nešli přes velkoklub typu Sparta, ale přímou linkou z Chomutova.“

V případě útočníka Davida Kämpfa jde o ryzího odchovance Chomutova. „Davida jsem měl možnost sledovat nejvíc. Je to člověk naprosto oddaný hokeji, obrovský pracant, má to vydřené, odtrénované. Když přijede zpátky do Česka, vidím ho pohybovat se po posilovnách, je to tichý, strašně hodný kluk. A pokorný. Pravidelně běhá Chomutovský půlmaraton, poslal i videopozvánku, aby lidi sledovali finále v parku u velkoplošné obrazovky. V den zápasu!“ ocenil Dinda gesto rodáka z Jirkova. „My to bereme jako souměstí s Chomutovem. Pořídil si v našem městě bydlení, má v plánu se tady usadit.“

Kadaňský rodák Ondřej Kaše od žáčků hrál za Chomutov, kam se přesunul ze sousedního města stejně jako jeho bratr. „A teď málem hrál na šampionátu společně s bráchou Davidem, chybělo k tomu málo. Je to skvělý hokejista, který v téhle partě, ze které odešel do NHL, vynikal. Už když v mladém věku odcházel, bylo vidět, že má na velký hokej. Je to výborný kluk, kamarádský, otevřený,“ vyzdvihl Dinda.

Obránce Jan Rutta pochází z Písku, působil v Plzni, do Chomutova se dostal až v juniorském věku.

„Odvedl tu neuvěřitelně moc práce. Už tehdy mluvil výborně anglicky, dělal spojku mezi kluky, co přicházeli z Kanady. Hodně pokorný, skromný kluk, který to z Chomutova dotáhl až k podpisu do NHL, kde získal dva Stanley Cupy. A teď mu stačí vyhrát olympiádu a bude v Triple Gold Clubu. Neuvěřitelný úspěch,“ žasne bývalý pirátský marketér.

Vybavuje si první reprezentační starty Kämpfa, Kašeho i Rutty, ale že to dotáhnou až k titulu světových šampionů, to je sen. „Že budou jednou hrát domácí mistrovství světa, vyhrají ho a ještě budou patřit k naprosto důležitým postavám reprezentačního týmu, považuji za neuvěřitelný úspěch.“

Dindu blaží, že mohl sledovat rozvoj nynějších opor zlatého národního týmu. „Tohle jsou naprosto unikátní příběhy chomutovského hokeje, které tady nikdy v historii nebyly. Dekáda, v níž jsem se pohyboval v klubu, přinesla českému hokeji hráče světové úrovně.“