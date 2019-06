Přibylo mladých, chválí si festival dirigent, jenž vyměnil Vídeň za Úštěk

V sobotu bude poslední koncert festivalu, na co se mohou posluchači těšit?

Vystoupí Ondřej Havelka and his Melody Makers. Bude to zlatý hřeb celého festivalu, plánovali jsme ho téměř tři roky. Koncert se bude konat v sobotu od 19.30 hodin na louce pod Ptačími domky. Zazní program nazvaný Rapsódie v modrém pokoji, kterému dominují skladby George Gershwina a Jaroslava Ježka.

Letošní festival Úštěk je v pořadí už čtvrtý, v čem se liší od předchozích?

Největší změna je v tom, že kompletně celý festival je letos open air. Minulý rok jsme si to vyzkoušeli na koncertu, na kterém vystoupil Laco Deczi, a ukázalo se, že je to výborný nápad. Programy pod širým nebem totiž nabízí široké možnosti. Vše je sice nákladnější a díky počasí samozřejmě velice riskujeme, avšak nejdůležitější je, že nejsme vázáni na určitý omezený prostor.

Ještě něco se změnilo?

Zásadně se proměnila skladba festivalu, od původně pouze klasické hudby jsme se otevřeli i jiným žánrům, abychom byli atraktivní pro co nejširší publikum. To se povedlo, a navíc se posluchači klasické hudby přišli podívat i na tu alternativní a rockovou a naopak. Také se výrazně omladilo obecenstvo a přibylo mnoho mladých rodin s dětmi.

Co si měli možnost lidé na festivalu poslechnout doposud?

Festival začal happeningem pěveckých sborů nazvaným Hudební obléhání Úštěka, kterého se zúčastnilo sedm souborů z celé České republiky. O týden později jsme uskutečnili výjimečný projekt Baťa goes Symfonics, tedy spojení rockové kapely Baťa a Kalábůf něžný beat, Pěveckého sboru Úštěk a dětí ze základní školy. Napsal, nacvičil i dirigoval jsem to já a byla to pro mě velice zajímavá zkušenost.

Ondřej Havelka and his Melody Makers Kdy: 29. června v 19.30 hodin

29. června v 19.30 hodin Kde: na louce pod Ptačími domky v Úštěku

na louce pod Ptačími domky v Úštěku Vstupné: 350 korun

350 korun Program: Rhapsodie v modrém pokoji aneb George Gershwin a Jaroslav Ježek – dva muži mezi nebem a jazzem

Rhapsodie v modrém pokoji aneb George Gershwin a Jaroslav Ježek – dva muži mezi nebem a jazzem Gershwin a Ježek byli dva velcí skladatelé s obdobnými osudy. Hitmakeři, kteří zásadně ovlivnili vývoj pop-music 20. století a zároveň chytře a invenčně propašovali jazz do hudby klasické. Koncert je podle Poľaka nabitý nesmrtelnými evergreeny, korunuje ho unikání a swingující provedení slavné Gershwinovy Rapsodie v modrém v původním aranžmá pro klavír a jazzový orchestr.

Zahrála také rumunská formace Fanfare Ciocărlia, mohl byste je představit?

Jsou to rumunští Romové, absolutní světová špička. Lidé z nich byli totálně u vytržení, čtyři sta lidí tancovalo a nesmírně si koncert užilo. Byl to jeden z nejlepších koncertů, které jsem kdy zažil. Byli bychom rádi, kdyby k nám zavítali i příští rok. Minulou sobotu pak uvedl náš Pěvecký sbor Úštěk spolu s německými hudebníky a sólisty kantátu Carla Orffa Carmina Burana.

Určitě už plánujete koncerty na příští rok, můžete něco prozradit?

Připravujeme jeden velký fusion koncert, do kterého bude opět zapojen náš pěvecký sbor. Další interprety zatím neprozradím, mohu jen říci, že spojení rockové hudby a klasického sboru a orchestru se ukázalo jako posluchačsky velice atraktivní. Proto se i příští návštěvníci mohou těšit na rockový projekt oděný do symfonického hávu. A zcela jistě bude většina koncertů opět open air na Louce pod Ptačími domky v Úštěku. Ve hře je však také rozšíření do Litoměřic, Terezína a Ploskovic.