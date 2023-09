Za policií do mobilní buňky. Na Ústecku zavedou hlášení zločinu přes video

Pol Pointy umožňují jednání s policií prostřednictvím videohovoru. Lidé v nebezpečí se v nich mohou zamknout a přivolat si pomoc nebo ohlásit trestnou činnost.

„Lidé, kteří chtějí podat trestní oznámení nebo nahlásit trestnou činnost, nemusí čekat na policejní služebně, ale mohou to nahlásit právě z Pol Pointu,“ popsal krajský ředitel policie Jaromír Kníže.

V praxi to bude vypadat tak, že člověk přijde, u dveří zazvoní, vstoupí dovnitř a je okamžitě spojen s policistou, se kterým záležitost vyřeší online.

„Je to rychlý přístup obyvatele ke službám policie,“ řekl Kníže. „Člověk je propojen na pracoviště ve středních Čechách, vypoví formou video výslechu, co vše potřebuje řešit. Policista ve středních Čechách založí věc do našeho systému a postupuje hlídce,“ popsal.

„Ušetří to čas policistům ve výkonu služby. Neblokuje se hlídka, která oznámení od občanů sepisuje na služebně,“ dodal Kníže.

Jeden Pol Point vyjde zhruba na půl milionu korun, peníze na pořízení uvolní z rozpočtu kraj.

15. prosince 2021

Myšlenka Pol Pointů vznikla v roce 2020 ve Středočeském kraji, zavedeny byly loni. Jsou také v dalších krajích. Do budoucna by podle Knížete mohli lidé podat výpověď či oznámení i z domova, což by bylo výhodou zejména například u mravnostních činů.

V Ústeckém kraji chybí 535 policistů, nejvíce na Chomutovsku a Děčínsku. Krajští zastupitelé v červnu vzali na vědomí otevřený dopis hejtmana ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi (STAN). Ve zveřejněné bezpečnostní zprávě krajského ředitelství policie se uvádí, že nedostatek policistů může mít dopad na bezpečnostní situaci v sociálně vyloučených lokalitách.

Ústecký kraj je jedním z těch, kde je největší problém policisty získat. Loni v kraji skončilo na 240 policistů. V oblastech s nedostatkem policistů vypomáhají lidé z jiných částí regionu nebo jiných krajů. „Výpomoc vítáme, ale pokud přijde deset nebo 20 lidí, tak dlouhodobě to situaci neřeší,“ uvedl Kníže. Nejméně policistů ze sedmi okresů v kraji chybí na Lounsku.